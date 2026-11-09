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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...

दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...

विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से दिपावली को ईद बताना बहुत शर्मनाक और पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है. वीएचपी ने मल्लिकार्जुन खरगे से माफी की मांग की.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 09 Nov 2026 05:10 PM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर देश में राजनीति गरमा गई है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विनोद बंसल ने उन पर हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से दिपावली को ईद बताना बहुत शर्मनाक और पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है. ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने हिंदू आस्था, विश्वास और हमारे त्योहारों पर आघात करने की सुपारी ले रखी है.'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'पहले कांग्रेस सनातन विरोधी इंडिया गठबंधन के लोगों से बुलवाती है. ये लोग निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं. वो स्वामी तुलसीदास का अपमान करते हैं और अनेक प्रकार से हिंदुओं पर आघात करने वाले कुचक्र रचते हैं. भारतीय संस्कृति के इस महापर्व में भी उन्हें ईद नजर आती है. भारतीय संस्कृति के त्योहार तो इन्हें नजर ही नहीं आते.'

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ईद आते ही टोपी लगाकर दौड़ने लग जाते: VHP

विनोद बंसल ने कहा, 'कांग्रेस हमारे त्योहारों पर जिस तरह का आघात कर रही है, वह उनके जिहादी तुष्टीकरण की दिशा में उठाया गया एक सोचा-समझा षड्यंत्र प्रतीत होता है. आखिरकार भारतीय संस्कृति से इतनी घृणा क्यों. जो खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी बता रहे हैं उन्हें अपने त्योहारों पर शर्म नजर आती है. ईद आते ही टोपी लगाकर चारों तरफ दौड़ने लग जाते हैं, इफ्तार पार्टी करते हैं और हमारा त्योहार इनको रास नहीं आता.'

कांग्रेस का माफी मांगनी चाहिए: VHP

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी जिहादी तुष्टीकरण की नीति किस हद तक गिर जाएगी कि वे देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं. क्या हिंदू समाज इस भारत का नागरिक नहीं है. पहले राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज उतार दी और अब त्योहार पर अघात कर रहे हैं. इसके लिए कांग्रेस का माफी मांगनी चाहिए.'

बीजेपी ने भी मल्लिकार्जुन खरगे बयान पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश में कांग्रेस ने हिंदू धार्मिक परंपराओं का अनादर करने को आदत बना लिया है. 

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 09 Nov 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
VHP Mallikarjun Kharge Vinod Bansal
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