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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजExplained: दिवाली पर पटाखे ही क्यों फोड़ते हैं? जबकि कीमत 30 सिगरेट पीने जितनी जहरीली हवा

Explained: दिवाली पर पटाखे ही क्यों फोड़ते हैं? जबकि कीमत 30 सिगरेट पीने जितनी जहरीली हवा

जब दिल्ली की हवा दिवाली के बाद WHO की सीमा से 66 गुना जहरीली हो जाती है, तो लोग इसे 'संस्कृति' से जोड़कर सवाल उठाने से बचते हैं. हालांकि, इतिहास बताता है कि संस्कृति भी बदलती है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 09 Nov 2026 02:56 PM (IST)
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8 नवंबर 2026 की रात पटाखों की आवाज और धुआं दिल्ली के हर कोने में फैल गया. सुप्रीम कोर्ट के 'ग्रीन पटाखे' और तय समय के आदेश के बावजूद बारूदी पटाखे बाजार में सरेआम बिके और फोड़े गए. नतीजतन, अगली सुबह दिल्ली की हवा जहर बन गई. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के मुताबिक, पंजाबी बाग में 9 नवंबर की सुबह 4 बजे PM2.5 का लेवल 993 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ. दिल्ली का औसत AQI 'बहुत खराब' कैटेगरी में 370 पर टिका रहा, जबकि चांदनी चौक, ITO, रोहिणी और मुंडका जैसे इलाकों में यह 'गंभीर' स्तर तक चला गया.

इस बहस के बीच एक सवाल हमेशा दब जाता है कि क्या दिवाली पर पटाखे फोड़ना भारत की सदियों पुरानी 'परंपरा' है? अगर नहीं, तो किसने, कब और कहां शुरू की...

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भारत में बारूद कब, कैसे और कौन लाया?

आधुनिक पटाखों की जड़ें चीन में हैं. 9वीं सदी में चीनी कीमियागारों ने साल्टपीटर, सल्फर और चारकोल मिलाकर बारूद का आविष्कार किया.  शुरुआत में इसे 'डेविल्स डिस्टिलेट' कहा गया, क्योंकि यह अपनी चमक और धमाके से लोगों को डराता और मोहता दोनों था. इससे पहले चीन में बांस को आग में फेंककर फोड़ने की परंपरा थी, जिसे 'आदिम पटाखा' कह सकते हैं.

भारत तक यह तकनीक मंगोलों के जरिए पहुंची. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकार इक्तिदार आलम खान अपनी किताब 'गनपाउडर एंड फायरआर्म्स: वारफेयर इन मेडीवल इंडिया' में साफ लिखते हैं, 'बारूद 13वीं सदी में चीन से भारत आया और इसे लाने में मंगोलों की भूमिका थी.'

मंगोलों ने चीन पर कब्जा किया था और वहां से यह तकनीक सीखी. जब वे भारत की सीमाओं पर पहुंचे, तो यह अपने साथ लाए.

दिल्ली में आतिशबाजी का पहला लिखित जिक्र 1258 ईस्वी का है. मध्यकालीन इतिहासकार फरिश्ता ने अपनी किताब 'तारीख-ए-फरिश्ता' में लिखा है, 'जब मंगोल शासक हुलागु खान का दूत मार्च 1258 में दिल्ली पहुंचा, तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में उसका स्वागत एक शानदार आतिशबाजी के प्रदर्शन से किया गया. इस मौके पर 3,000 बैलगाड़ियों में आतिशबाजी लाई गई थी.'

फरिश्ता की किताब का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कर्नल जॉन ब्रिग्स इसे 'ग्रीक फायर' समझकर उलझन में पड़ गए थे. प्रोफेसर इक्तिदार आलम खान ने साबित किया कि यह असली बारूदी आतिशबाजी थी. यानी 13वीं सदी के मध्य तक आतिशबाजी भारत पहुंच चुकी थी. हालांकि, यह राजदरबार और शाही आयोजनों तक ही सीमित थी.

दक्षिण भारत में आतिशबाजी की धमक

1443 में विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में तैमूर के राजदूत अब्दुर रज्जाक ने महानवमी उत्सव में आतिशबाजी देखकर कहा, 'इतनी सारी किस्म की आतिशबाजी और चरखियों का जिक्र विस्तार से करना मुश्किल है.'

इतालवी यात्री लुडोविको दी वर्थेमा ने भी विजयनगर के हाथियों का जिक्र करते हुए लिखा कि वहां के लोग आतिशबाजी बनाने में बहुत माहिर थे और हाथी आग से बहुत डरते थे. यह दिखाता है कि 15वीं सदी तक आतिशबाजी भारत के कई राज्यों में एक स्थापित कला बन चुकी थी. अभी भी यह राजाओं, नवाबों और अमीर घरानों का शौक थी, आम आदमी की पहुंच से बाहर.

तो फिर दिवाली और पटाखे जुड़ कैसे गए?

इतिहासकार पी.के. गोडे ने अपनी 1950 की किताब 'हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900' में लिखा है, 'दिवाली के त्योहार में आतिशबाजी का इस्तेमाल 1400 ईस्वी के बाद ही शुरू हुआ, जब भारतीय युद्धों में बारूद का इस्तेमाल होने लगा.' यानी दिवाली और पटाखों का जोड़ कोई प्राचीन परंपरा नहीं है. यह 15वीं सदी के बाद धीरे-धीरे बना.

मुगलों का इसमें बड़ा रोल रहा. बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया. बाबर की तोपें उस्मानी (ओटोमन) माहिरों की मदद से तैयार की गई थीं. इसके बाद अकबर के दरबार में आतिशबाजी खास आकर्षण बन गई.

इतिहासकार अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में लिखा है कि अकबर ने अपने दुश्मन हेमू की एक मूर्ति बनवाई, उसमें पटाखे भरवाए और उसे जलवाया. शाहजहां और औरंगजेब के दौर में आतिशबाजी शादियों, जन्मदिनों, ताजपोशी और शब-ए-बारात जैसे मौकों पर होती थी.

किंग्स कॉलेज लंदन के इतिहासकार डॉ. कैथरीन बटलर स्कोफील्ड के मुताबिक, मुगल और उनके राजपूत समकालीन आतिशबाजी का इस्तेमाल करते थे. यानी दिवाली के आसपास आतिशबाजी का चलन बढ़ा, लेकिन यह अभी भी अभिजात वर्ग तक सीमित था. 19वीं सदी तक भारत में पटाखे काफी महंगे थे. इन्हें मुख्य रूप से राजा-रजवाड़े और अमीर लोग ही खरीद पाते थे.

सिवकासी से पटाखे आम आदमी तक पहुंचे

असली बदलाव आया तमिलनाडु के सिवकासी से. 1923 में पी. अय्या नादर और ए. शणमुगा नादर ने कोलकाता से माचिस बनाने की तकनीक सीखकर सिवकासी में पहली माचिस फैक्ट्री लगाई. 1925 में अय्या नादर ने 'नेशनल फायरवर्क्स' की शुरुआत की. इसके बाद 1938 में एन.आर.के. राजरथिना नादर ने पहली पटाखा फैक्ट्री स्थापित की.

सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे बड़ा मोड़ आया, जब ब्रिटिश भारत ने चीन से पटाखों का आयात बंद कर दिया. भारतीय कारखानों को अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ा. धीरे-धीरे सिवकासी भारत की 'पटाखा राजधानी' बन गया. आज यहां 1,100 से ज्यादा पटाखा यूनिट्स हैं, जो करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देती हैं. यहीं से दिवाली पर हर घर में पटाखे फोड़ने का चलन पूरे देश में फैला.

परंपरा नहीं, बल्कि एक 'आयातित' आदत

आसान शब्दों में कहें तो दिवाली पर पटाखे फोड़ना भारत की प्राचीन परंपरा नहीं है. यह चीन में बारूद के आविष्कार से शुरू हुआ, 13वीं सदी में मंगोलों के जरिए भारत पहुंचा, 16वीं सदी में मुगलों ने इसे सैन्य और शाही स्तर पर स्थापित किया और 15वीं सदी के बाद धीरे-धीरे दिवाली से जुड़ा.

शुरुआत में यह सिर्फ राजाओं-नवाबों का शौक था, लेकिन सिवकासी जैसे उत्पादन केंद्रों के बाद यह आम भारतीय की दिवाली का हिस्सा बन गया.

आज जब दिल्ली की हवा दिवाली के बाद WHO की सीमा से 66 गुना जहरीली हो जाती है, तो कई लोग इसे 'संस्कृति' से जोड़कर सवाल उठाने से बचते हैं. इतिहास यह बताता है कि संस्कृति भी बदलती है. जो चीज एक वक्त में आयात हुई थी, वह आगे चलकर परंपरा बन गई. जब परंपरा बन सकती है, तो उसे बदलना भी संभव है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:56 PM (IST)
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