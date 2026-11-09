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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट

Ali Raza Age Controversy: अली रजा की उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. अली पिछले तीन साल में पांचवां अंडर-19 टूर्नामेंट खेल रहे हैं. रिकॉर्ड में उनकी उम्र महज 18 साल बताई गई है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Nov 2026 05:02 PM (IST)
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पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज अली रजा इस समय चर्चा में हैं. रविवार को उन्होंने 2026 अंडर-19 एशिया कप में भारत के खिलाफ तीन विकेट चटकाए. हालांकि, वह सुर्खियों में अपने दमदार प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी उम्र को लेकर हैं. दरअसल, अली रजा पिछले तीन साल में पांचवां अंडर-19 टूर्नामेंट खेल रहे हैं. इस बात ने क्रिकेट फैंस का ध्यान खींचा है. इसी कारण उन पर उम्र छिपाने के आरोप लग रहे हैं. 

बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी), दोनों ही जगह अली रजा की जन्म तिथि 18 मार्च, 2008 है. इस हिसाब से उनकी मौजूदा उम्र 18 साल है, लेकिन उनकी शारीरिक कद-काठी और मैदान पर उनके हाव-भाव को देखते हुए फैंस उन पर उम्र छिपाने के आरोप लगा रहे हैं. हालांकि, अभी तक बोर्ड की तरफ से उन पर उम्र में धोखाधड़ी का कोई मामला या जांच की बात नहीं कही गई है. 

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पांचवां अंडर-19 टूर्नामेंट खेल रहे हैं अली रजा 

अली रजा के करियर पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वह पिछले चार सालों में पांचवां अंडर-19 टूर्नामेंट खेल रहे हैं. वह अब तक 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप, 2024 और 2025 के अंडर-19 एशिया कप और 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. मौजूदा 2026 अंडर-19 एशिया कप पिछले तीन सालों में उनका पांचवां अंडर-19 टूर्नामेंट है.

अली रजा सिर्फ जूनियर क्रिकेट में ही घातक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में भी तबाची मचाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं. यही वजह है कि फैंस कह रहे हैं कि इतनी परिपक्वता और गति वाले गेंदबाज को अंडर-19 जैसे जूनियर टूर्नामेंट नहीं खेलने चाहिए. वह अब इस स्तर से ऊपर के खिलाड़ी हैं.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Nov 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK Ali Raza U19 Asia Cup 2026 Ali Raza Age Controversy
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