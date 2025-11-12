एक्सप्लोरर
(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Instagram Followers: इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?
Instagram Followers: इंस्टाग्राम अब कमाई का एक बड़ा साधन बनता जा रहा है. हर कोई इंस्टाग्राम पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है. आइए जानते हैं की 5000 फॉलोअर्स को पाने में कितना खर्च आता है.
Instagram Followers: आज के डिजिटल युग में हर कोई अपनी इंस्टाग्राम उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है. अब चाहे वह पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हो, छोटे व्यवसायों के लिए हो या फिर नए अवसरों की तलाश में. लेकिन लोगों द्वारा पूछे जाने वाला सबसे आम सवाल यह है कि इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स को पाने में कितना खर्च आता है. तो आइए जानते हैं कि क्या है इस सवाल का जवाब.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 12 Nov 2025 05:44 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस एंगल से चलाएंगे बल्ला तो हर बार लगेगा छक्का, धाकड़ बैटर्स के काम आएंगे ये टिप्स
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुछ भी बात करते ही फोन पर क्यों दिखने लगते हैं उसके विज्ञापन, क्या सबकुछ सुनता है फोन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
असम में बहुविवाह पर लगाया गया बैन, क्या मुसलमान भी नहीं कर पाएंगे एक से ज्यादा शादी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस एंगल से चलाएंगे बल्ला तो हर बार लगेगा छक्का, धाकड़ बैटर्स के काम आएंगे ये टिप्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion