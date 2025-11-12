पोस्ट चुनने के बाद उसके नीचे प्रमोट करें या फिर पोस्ट बूस्ट करें के बटन पर क्लिक करें. इसके बाद इंस्टाग्राम पूछेगा कि आप अपनी ऑडियंस को कहां भेजना चाहते हैं. अगर आप का लक्ष्य फॉलोअर्स बढ़ाना है तो 'आपकी प्रोफाइल' चुनें. इसके बाद आप उम्र, लिंग, रुचियां और स्थान चुनकर अपनी ऑडियंस को लक्षित कर सकते हैं. इससे आपका प्रचार उन लोगों तक ही पहुंचेगी जिनकी आपको फॉलो करने की सबसे ज्यादा संभावना है.