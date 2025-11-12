हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजInstagram Followers: इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?

Instagram Followers: इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?

Instagram Followers: इंस्टाग्राम अब कमाई का एक बड़ा साधन बनता जा रहा है. हर कोई इंस्टाग्राम पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है. आइए जानते हैं की 5000 फॉलोअर्स को पाने में कितना खर्च आता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Instagram Followers: इंस्टाग्राम अब कमाई का एक बड़ा साधन बनता जा रहा है. हर कोई इंस्टाग्राम पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है. आइए जानते हैं की 5000 फॉलोअर्स को पाने में कितना खर्च आता है.

Instagram Followers: आज के डिजिटल युग में हर कोई अपनी इंस्टाग्राम उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है. अब चाहे वह पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हो, छोटे व्यवसायों के लिए हो या फिर नए अवसरों की तलाश में. लेकिन लोगों द्वारा पूछे जाने वाला सबसे आम सवाल यह है कि इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स को पाने में कितना खर्च आता है. तो आइए जानते हैं कि क्या है इस सवाल का जवाब.

1/6
नकली फॉलोवर्स के विपरीत असली फॉलोअर्स ऑर्गेनिक जुड़ाव और पेड प्रमोशंस के जरिए से आते हैं. 5000 असली फॉलोअर्स तक पहुंचाने की लागत 3000 से 10000 या उससे ज्यादा तक हो सकती है. लेकिन यह आपके दर्शकों की संख्या, लक्षित देश और विज्ञापन की प्रभावशीलता पर आधारित होती है. आपका कंटेंट जितना शानदार प्रदर्शन करेगा आप प्रति फॉलोअर उतना ही कम खर्च करेंगे.
नकली फॉलोवर्स के विपरीत असली फॉलोअर्स ऑर्गेनिक जुड़ाव और पेड प्रमोशंस के जरिए से आते हैं. 5000 असली फॉलोअर्स तक पहुंचाने की लागत 3000 से 10000 या उससे ज्यादा तक हो सकती है. लेकिन यह आपके दर्शकों की संख्या, लक्षित देश और विज्ञापन की प्रभावशीलता पर आधारित होती है. आपका कंटेंट जितना शानदार प्रदर्शन करेगा आप प्रति फॉलोअर उतना ही कम खर्च करेंगे.
2/6
इंस्टाग्राम के पेड प्रमोशन मेटा विज्ञापनों द्वारा चलाए जाते हैं. इसका मतलब हुआ कि आप खास जनसांख्यिकी, रुचियां और स्थान के आधार पर असली ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं.
इंस्टाग्राम के पेड प्रमोशन मेटा विज्ञापनों द्वारा चलाए जाते हैं. इसका मतलब हुआ कि आप खास जनसांख्यिकी, रुचियां और स्थान के आधार पर असली ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं.
3/6
पेड प्रमोशन को शुरू करने के लिए आपको अपने अकाउंट को बिजनेस या फिर क्रिएटर अकाउंट में बदलना होगा. यह सेटिंग इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल टूल्स को अनलॉक करती है. इसके बाद आपको इनसाइट्स, एनालिटिक्स और प्रमोट जैसे विकल्प देखने को मिलेंगे. प्रोफेशनल अकाउंट होने से आपको टारगेट विज्ञापन, ब्रांडेड कंटेंट और पोस्ट शेड्यूलिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.
पेड प्रमोशन को शुरू करने के लिए आपको अपने अकाउंट को बिजनेस या फिर क्रिएटर अकाउंट में बदलना होगा. यह सेटिंग इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल टूल्स को अनलॉक करती है. इसके बाद आपको इनसाइट्स, एनालिटिक्स और प्रमोट जैसे विकल्प देखने को मिलेंगे. प्रोफेशनल अकाउंट होने से आपको टारगेट विज्ञापन, ब्रांडेड कंटेंट और पोस्ट शेड्यूलिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.
4/6
प्रमोशन तभी सफल होता है जब आप सही पोस्ट को चुनते हैं. जैसे कुछ ऐसी फोटो, रियल या फिर कैरोसेल चुनें जो पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हो. इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कंटेंट ही सबसे जरूरी है. कोई भी विज्ञापन कमजोर या फिर बेकार कंटेंट की भरपाई नहीं कर सकता.
प्रमोशन तभी सफल होता है जब आप सही पोस्ट को चुनते हैं. जैसे कुछ ऐसी फोटो, रियल या फिर कैरोसेल चुनें जो पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हो. इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कंटेंट ही सबसे जरूरी है. कोई भी विज्ञापन कमजोर या फिर बेकार कंटेंट की भरपाई नहीं कर सकता.
5/6
पोस्ट चुनने के बाद उसके नीचे प्रमोट करें या फिर पोस्ट बूस्ट करें के बटन पर क्लिक करें. इसके बाद इंस्टाग्राम पूछेगा कि आप अपनी ऑडियंस को कहां भेजना चाहते हैं. अगर आप का लक्ष्य फॉलोअर्स बढ़ाना है तो 'आपकी प्रोफाइल' चुनें. इसके बाद आप उम्र, लिंग, रुचियां और स्थान चुनकर अपनी ऑडियंस को लक्षित कर सकते हैं. इससे आपका प्रचार उन लोगों तक ही पहुंचेगी जिनकी आपको फॉलो करने की सबसे ज्यादा संभावना है.
पोस्ट चुनने के बाद उसके नीचे प्रमोट करें या फिर पोस्ट बूस्ट करें के बटन पर क्लिक करें. इसके बाद इंस्टाग्राम पूछेगा कि आप अपनी ऑडियंस को कहां भेजना चाहते हैं. अगर आप का लक्ष्य फॉलोअर्स बढ़ाना है तो 'आपकी प्रोफाइल' चुनें. इसके बाद आप उम्र, लिंग, रुचियां और स्थान चुनकर अपनी ऑडियंस को लक्षित कर सकते हैं. इससे आपका प्रचार उन लोगों तक ही पहुंचेगी जिनकी आपको फॉलो करने की सबसे ज्यादा संभावना है.
6/6
इंस्टाग्राम आपको एक दैनिक बजट ₹100 से ₹200 प्रतिदिन जितना कम और प्रचार अवधि 1 से 30 दिन तक निर्धारित करने की पूरी सुविधा देता है. शुरुआत में आप छोटे बजट से पहल कर सकते हैं और परिणाम के आधार पर इसे बढ़ा सकते हैं.
इंस्टाग्राम आपको एक दैनिक बजट ₹100 से ₹200 प्रतिदिन जितना कम और प्रचार अवधि 1 से 30 दिन तक निर्धारित करने की पूरी सुविधा देता है. शुरुआत में आप छोटे बजट से पहल कर सकते हैं और परिणाम के आधार पर इसे बढ़ा सकते हैं.
Published at : 12 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Tags :
Instagram Followers Paid Promotion Influencer Growth

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget