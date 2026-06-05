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Largest Number Of Vegetarians People: किस देश में सबसे ज्यादा हैं शाकाहारी लोग? जानिए भारत किस स्थान पर
दुनिया में शाकाहारी जीवनशैली को पसंद करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक देश ऐसा भी है जहां की एक बड़ी आबादी पूरी तरह शाकाहारी भोजन पर निर्भर है.
Largest Number Of Vegetarians People: खान-पान की आदतों को लेकर दुनिया भर में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाला देश कौन सा है? इस सवाल का सीधा और गर्व से भरा जवाब है हमारा प्यारा भारत. पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो शाकाहारी जीवनशैली के मामले में सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर आता है. भारत की लगभग 30% से 40% जनसंख्या पूरी तरह से शाकाहारी जीवन शैली का पालन करती है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले बहुत अधिक है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:12 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion