अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें, तो एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 27.6 करोड़ लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं. भारत में शाकाहार की जड़ें बेहद गहरी हैं और इसका सीधा संबंध हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है.