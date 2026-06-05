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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLargest Number Of Vegetarians People: किस देश में सबसे ज्यादा हैं शाकाहारी लोग? जानिए भारत किस स्थान पर

Largest Number Of Vegetarians People: किस देश में सबसे ज्यादा हैं शाकाहारी लोग? जानिए भारत किस स्थान पर

दुनिया में शाकाहारी जीवनशैली को पसंद करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक देश ऐसा भी है जहां की एक बड़ी आबादी पूरी तरह शाकाहारी भोजन पर निर्भर है.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Jun 2026 06:12 PM (IST)
दुनिया में शाकाहारी जीवनशैली को पसंद करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक देश ऐसा भी है जहां की एक बड़ी आबादी पूरी तरह शाकाहारी भोजन पर निर्भर है.

Largest Number Of Vegetarians People: खान-पान की आदतों को लेकर दुनिया भर में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाला देश कौन सा है? इस सवाल का सीधा और गर्व से भरा जवाब है हमारा प्यारा भारत. पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो शाकाहारी जीवनशैली के मामले में सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर आता है. भारत की लगभग 30% से 40% जनसंख्या पूरी तरह से शाकाहारी जीवन शैली का पालन करती है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले बहुत अधिक है.

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अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें, तो एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 27.6 करोड़ लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं. भारत में शाकाहार की जड़ें बेहद गहरी हैं और इसका सीधा संबंध हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है.
अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें, तो एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 27.6 करोड़ लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं. भारत में शाकाहार की जड़ें बेहद गहरी हैं और इसका सीधा संबंध हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है.
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भारतीय व्यंजन दुनिया भर में शाकाहारी भोजन का सबसे शानदार नमूना पेश करते हैं. हमारे देश के रोजमर्रा के खान-पान में शामिल पनीर टिक्का, दाल मखनी, डोसा, पोहा और साधारण सब्जी-रोटी जैसे व्यंजन स्वाद और पोषण का बेजोड़ संगम हैं.
भारतीय व्यंजन दुनिया भर में शाकाहारी भोजन का सबसे शानदार नमूना पेश करते हैं. हमारे देश के रोजमर्रा के खान-पान में शामिल पनीर टिक्का, दाल मखनी, डोसा, पोहा और साधारण सब्जी-रोटी जैसे व्यंजन स्वाद और पोषण का बेजोड़ संगम हैं.
Published at : 05 Jun 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Vegetarians People Most Vegetarian Country Top 5 Vegetarian Countries

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