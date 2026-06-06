इस्लाम के अलावा और किस धर्म में होता है खतना, जानें कहां-कहां निभाई जाती है ये प्रथा

दरअसल, खतना एक शल्य प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरुष के पेनिस की स्किन को हटा दिया जाता है. आमतौर पर नवजात बच्चों में यह प्रक्रिया की जाती है, हालांकि बड़े बच्चों और बड़ों में भी जरूरत पड़ने पर खतना कराया जा सकता है.