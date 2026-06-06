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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस्लाम के अलावा और किस धर्म में होता है खतना, जानें कहां-कहां निभाई जाती है ये प्रथा

इस्लाम के अलावा और किस धर्म में होता है खतना, जानें कहां-कहां निभाई जाती है ये प्रथा

Circumcision in Islam: वहीं ज्यादातर लोग मानते हैं कि खतना की परंपरा सिर्फ मुस्लिम समुदाय में निभाई जाती है. ऐसा नहीं खतना मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धर्म में भी निभाया जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Jun 2026 05:53 PM (IST)
Circumcision in Islam: वहीं ज्यादातर लोग मानते हैं कि खतना की परंपरा सिर्फ मुस्लिम समुदाय में निभाई जाती है. ऐसा नहीं खतना मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धर्म में भी निभाया जाता है.

circumcision in Islam: दुनियाभर में कई धर्म के लोग रहते हैं और इन सभी में अलग-अलग परंपराएं होती है, जो कई सालों से चल आ रही हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक मुस्लिम समुदाय में खतना की परंपरा भी है. इस परंपरा को लेकर कई मान्यताएं भी चलन में है.

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ज्यादातर लोग मानते हैं कि खतना की परंपरा सिर्फ मुस्लिम समुदाय में निभाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है. खतना मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धर्म में भी निभाया जाता है.
ज्यादातर लोग मानते हैं कि खतना की परंपरा सिर्फ मुस्लिम समुदाय में निभाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है. खतना मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धर्म में भी निभाया जाता है.
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दरअसल, खतना एक शल्य प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरुष के पेनिस की स्किन को हटा दिया जाता है. आमतौर पर नवजात बच्चों में यह प्रक्रिया की जाती है, हालांकि बड़े बच्चों और बड़ों में भी जरूरत पड़ने पर खतना कराया जा सकता है.
दरअसल, खतना एक शल्य प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरुष के पेनिस की स्किन को हटा दिया जाता है. आमतौर पर नवजात बच्चों में यह प्रक्रिया की जाती है, हालांकि बड़े बच्चों और बड़ों में भी जरूरत पड़ने पर खतना कराया जा सकता है.
Published at : 06 Jun 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Circumcision Benefits What Is Circumcision Circumcision In Islam Circumcision In Judaism

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