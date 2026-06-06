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इस्लाम के अलावा और किस धर्म में होता है खतना, जानें कहां-कहां निभाई जाती है ये प्रथा
Circumcision in Islam: वहीं ज्यादातर लोग मानते हैं कि खतना की परंपरा सिर्फ मुस्लिम समुदाय में निभाई जाती है. ऐसा नहीं खतना मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धर्म में भी निभाया जाता है.
circumcision in Islam: दुनियाभर में कई धर्म के लोग रहते हैं और इन सभी में अलग-अलग परंपराएं होती है, जो कई सालों से चल आ रही हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक मुस्लिम समुदाय में खतना की परंपरा भी है. इस परंपरा को लेकर कई मान्यताएं भी चलन में है.
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Published at : 06 Jun 2026 05:53 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
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