Peddi BO Collection Day 3 LIVE: राम चरण की 'पेद्दी' का सेटरडे धमाका, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
Peddi BO Collection Day 3 LIVE: राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया है. फिल्म ने सेटरडे को 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.
Peddi BO Collection Day 3 LIVE: राम चरण और जान्हवी कपूर इन दिनों फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और ये थियेटर में आते ही छा गई. फिल्म का महज तीन दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ के पार हो गया है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने सेटरडे को कितना कलेक्शन कर लिया है.
'पेद्दी' का डे 3 कलेक्शन
बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित फिल्म 'पेद्दी' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 18.50 करोड़, पहले दिन 51 करोड़ और दूसरे दिन 26.90 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसने दो दिनों में करीब 95 करोड़ का बिजनेस किया था.
- लेकिन अब फिल्म ने तीसरे दिन शनिवार को 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है.
- सैकनिल्क के अनुसार, 'पेद्दी' ने तीसरे दिन दोपहर 3.30 बजे तक 8.41 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 104.81 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
|पेद्दी
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|पेड प्रीव्यू
|18.50 करोड़
|डे-1
|51 करोड़
|डे- 2
|26.90 करोड़
|डे-3
|8.41 करोड़ (दोपहर 3.30 बजे तक)
|29.7%
|टोटल कलेक्शन
|104.81 करोड़
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तेलुगु में भी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री!
इसके साथ ही 'पेद्दी' ने तेलुगु में भी शानदार प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तेलुगु में 97.38 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. वहीं, हिंदी में 6.02 करोड़, कन्नड़ में 47 लाख, मलयालम में 13 लाख और तमिल में 81 लाख का बिजनेस किया है.
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क्या है 'पेद्दी' की कहानी?
बहरहाल, अगर फिल्म 'पेद्दी' की कहानी की बात की जाए तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें राम चरण और जान्हवी कपूर लीड रोल में हैं. दोनों स्टार्स किसी फिल्म में पहली बार स्क्रीन शेयर किया है. फिल्म को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन बुची बाबी सना ने किया है. इसमें राम चरण और जान्हवी क साथ ही एक्टर जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा भी अहम रोल में हैं.