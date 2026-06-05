किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा करते हैं मांस का सेवन, भारत में इनकी कितनी है आबादी?

वैश्विक स्तर पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है. भौगोलिक बनावट और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण इस धर्म के लोग सबसे ज्यादा मांसाहार का सेवन करते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, ईसाई समुदाय की लगभग 99% आबादी नियमित या कभी-कभार अपने भोजन में मांस को जरूर शामिल करती है.