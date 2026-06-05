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किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा करते हैं मांस का सेवन, भारत में इनकी कितनी है आबादी?
विभिन्न धार्मिक समुदायों के खान-पान को लेकर कई रिपोर्टों में दिलचस्प खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ विशेष समुदायों में मांसाहार का चलन उनके पारंपरिक और भौगोलिक आधार पर बहुत ज्यादा होता है.
दुनिया भर में इंसानों की जीवनशैली और उनके खान-पान की आदतें काफी हद तक उनके धर्म और संस्कृति से प्रभावित होती हैं. जब बात मांसाहारी भोजन की आती है, तो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच इसके उपभोग को लेकर बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं. कई सांख्यिकीय और जनसांख्यिकीय अध्ययनों से यह साफ हुआ है कि वैश्विक स्तर पर ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग मांस का सबसे अधिक सेवन करते हैं. भारत जैसे विविधता से भरे देश में भी खान-पान की यह तस्वीर आबादी के गणित के हिसाब से बेहद अलग और चौंकाने वाली दिखाई देती है.
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Published at : 05 Jun 2026 04:55 PM (IST)
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