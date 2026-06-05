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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिस धर्म के लोग सबसे ज्यादा करते हैं मांस का सेवन, भारत में इनकी कितनी है आबादी?

किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा करते हैं मांस का सेवन, भारत में इनकी कितनी है आबादी?

विभिन्न धार्मिक समुदायों के खान-पान को लेकर कई रिपोर्टों में दिलचस्प खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ विशेष समुदायों में मांसाहार का चलन उनके पारंपरिक और भौगोलिक आधार पर बहुत ज्यादा होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Jun 2026 04:55 PM (IST)
विभिन्न धार्मिक समुदायों के खान-पान को लेकर कई रिपोर्टों में दिलचस्प खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ विशेष समुदायों में मांसाहार का चलन उनके पारंपरिक और भौगोलिक आधार पर बहुत ज्यादा होता है.

दुनिया भर में इंसानों की जीवनशैली और उनके खान-पान की आदतें काफी हद तक उनके धर्म और संस्कृति से प्रभावित होती हैं. जब बात मांसाहारी भोजन की आती है, तो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच इसके उपभोग को लेकर बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं. कई सांख्यिकीय और जनसांख्यिकीय अध्ययनों से यह साफ हुआ है कि वैश्विक स्तर पर ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग मांस का सबसे अधिक सेवन करते हैं. भारत जैसे विविधता से भरे देश में भी खान-पान की यह तस्वीर आबादी के गणित के हिसाब से बेहद अलग और चौंकाने वाली दिखाई देती है.

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वैश्विक स्तर पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है. भौगोलिक बनावट और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण इस धर्म के लोग सबसे ज्यादा मांसाहार का सेवन करते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, ईसाई समुदाय की लगभग 99% आबादी नियमित या कभी-कभार अपने भोजन में मांस को जरूर शामिल करती है.
वैश्विक स्तर पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है. भौगोलिक बनावट और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण इस धर्म के लोग सबसे ज्यादा मांसाहार का सेवन करते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, ईसाई समुदाय की लगभग 99% आबादी नियमित या कभी-कभार अपने भोजन में मांस को जरूर शामिल करती है.
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पश्चिमी देशों से लेकर एशियाई देशों तक फैले इस समुदाय के खान-पान में मांस की हिस्सेदारी काफी बड़ी है, जो इनके पारंपरिक और दैनिक आहार का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है.
पश्चिमी देशों से लेकर एशियाई देशों तक फैले इस समुदाय के खान-पान में मांस की हिस्सेदारी काफी बड़ी है, जो इनके पारंपरिक और दैनिक आहार का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है.
Published at : 05 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Non Vegetarian Population Which Religion Consumes Most Meat Hindu Meat Eaters

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