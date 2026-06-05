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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTemple of heaven china: किस भगवान का है चीन में बना स्वर्ग मंदिर, जिसमें बनाने के लिए नहीं लगी एक भी कील?

Temple of heaven china: किस भगवान का है चीन में बना स्वर्ग मंदिर, जिसमें बनाने के लिए नहीं लगी एक भी कील?

चीन में बने स्वर्ग मंदिर को टेंपल ऑफ हेवन भी कहा जाता है. वहीं इस मंदिर की कहानी को भी बहुत दिलचस्प माना जाता है. बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Jun 2026 08:04 AM (IST)
चीन में बने स्वर्ग मंदिर को टेंपल ऑफ हेवन भी कहा जाता है. वहीं इस मंदिर की कहानी को भी बहुत दिलचस्प माना जाता है. बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था.

Temple of heaven china: भारत में हिंदू देवी देवताओं के कई मंदिर बने हुए हैं, जहां लोग पूजा अर्चना करते हैं. इसके अलावा भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर है, जहां रोजाना लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं. यह मंदिर किसी न किसी भगवान को समर्पित है. वहीं भारत की ही तरह दुनिया भर के अलग-अलग देशों में भी मान्यताओं के अनुसार मंदिर बने हुए हैं. इन्हीं देशों में चीन में बना स्वर्ग मंदिर भी काफी पॉपुलर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में बना स्वर्ग मंदिर किस भगवान का है, जिसे बनाने में एक भी कील नहीं लगी. अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि चीन में बना स्वर्ग मंदिर किस भगवान का है, जिसे बनाने में एक भी कील नहीं लगी.

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चीन में बने स्वर्ग मंदिर को टेंपल ऑफ हेवन भी कहा जाता है. वहीं इस मंदिर की कहानी को भी बहुत दिलचस्प माना जाता है. बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था.
चीन में बने स्वर्ग मंदिर को टेंपल ऑफ हेवन भी कहा जाता है. वहीं इस मंदिर की कहानी को भी बहुत दिलचस्प माना जाता है. बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था.
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कहा जाता है की यह मंदिर धार्मिक भावनाओं का एक परिसर है, जो ऐतिहासिक देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है. इसकी पूरी संरचना और इसके प्रत्येक भवन में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संबंध, मानव जगत और ईश्वर जगत का प्रतीक है, जो चीनी ब्रह्मांड विज्ञान का मूल आधार है. यह मंदिर किसी एक भगवान का नहीं है बल्कि पूरे चीनी ब्रह्मांड विज्ञान का मूल आधार है
कहा जाता है की यह मंदिर धार्मिक भावनाओं का एक परिसर है, जो ऐतिहासिक देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है. इसकी पूरी संरचना और इसके प्रत्येक भवन में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संबंध, मानव जगत और ईश्वर जगत का प्रतीक है, जो चीनी ब्रह्मांड विज्ञान का मूल आधार है. यह मंदिर किसी एक भगवान का नहीं है बल्कि पूरे चीनी ब्रह्मांड विज्ञान का मूल आधार है
Published at : 05 Jun 2026 08:04 AM (IST)
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Temple Of Heaven China Heaven Temple Chinese Ancient Temple

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