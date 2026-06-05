कहा जाता है की यह मंदिर धार्मिक भावनाओं का एक परिसर है, जो ऐतिहासिक देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है. इसकी पूरी संरचना और इसके प्रत्येक भवन में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संबंध, मानव जगत और ईश्वर जगत का प्रतीक है, जो चीनी ब्रह्मांड विज्ञान का मूल आधार है. यह मंदिर किसी एक भगवान का नहीं है बल्कि पूरे चीनी ब्रह्मांड विज्ञान का मूल आधार है