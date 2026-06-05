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Temple of heaven china: किस भगवान का है चीन में बना स्वर्ग मंदिर, जिसमें बनाने के लिए नहीं लगी एक भी कील?
चीन में बने स्वर्ग मंदिर को टेंपल ऑफ हेवन भी कहा जाता है. वहीं इस मंदिर की कहानी को भी बहुत दिलचस्प माना जाता है. बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था.
Temple of heaven china: भारत में हिंदू देवी देवताओं के कई मंदिर बने हुए हैं, जहां लोग पूजा अर्चना करते हैं. इसके अलावा भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर है, जहां रोजाना लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं. यह मंदिर किसी न किसी भगवान को समर्पित है. वहीं भारत की ही तरह दुनिया भर के अलग-अलग देशों में भी मान्यताओं के अनुसार मंदिर बने हुए हैं. इन्हीं देशों में चीन में बना स्वर्ग मंदिर भी काफी पॉपुलर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में बना स्वर्ग मंदिर किस भगवान का है, जिसे बनाने में एक भी कील नहीं लगी. अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि चीन में बना स्वर्ग मंदिर किस भगवान का है, जिसे बनाने में एक भी कील नहीं लगी.
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Published at : 05 Jun 2026 08:04 AM (IST)
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किस भगवान का है चीन में बना स्वर्ग मंदिर, जिसमें बनाने के लिए नहीं लगी एक भी कील?
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