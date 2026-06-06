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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजधरती पर कहां से आए कॉकरोच, युग बदले-महाप्रलय आई डायनासोर मर गए लेकिन ये जिंदा कैसे रह गए?

धरती पर कहां से आए कॉकरोच, युग बदले-महाप्रलय आई डायनासोर मर गए लेकिन ये जिंदा कैसे रह गए?

Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिरी कॉकरोच धरती पर कैसे आए थे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jun 2026 12:28 PM (IST)
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिरी कॉकरोच धरती पर कैसे आए थे.

Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन कर रही है. वे NEET-UG पेपर लीक और CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. पार्टी के नाम ने लोगों में उत्सुकता तो जगाई है साथ ही एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा कर दिया है. आखिर कॉकरोच धरती पर कहां से आए थे और महाप्रलय के दौरान जब डायनासोर मर गए तब कॉकरोच कैसे जिंदा रह पाए? आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब.

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कॉकरोच धरती पर सबसे पहले लगभग 30 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल के दौरान आए थे. इसका मतलब है कि पहले डायनासोर के आने से लगभग 12 करोड़ साल पहले ही ये फल फूल रहे थे. जीवाश्मों से यह पता चलता है कि इनके पूर्वज प्राचीन महाद्वीप पेंजिया के घने और नमी वाले जंगलों में रहते थे.
कॉकरोच धरती पर सबसे पहले लगभग 30 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल के दौरान आए थे. इसका मतलब है कि पहले डायनासोर के आने से लगभग 12 करोड़ साल पहले ही ये फल फूल रहे थे. जीवाश्मों से यह पता चलता है कि इनके पूर्वज प्राचीन महाद्वीप पेंजिया के घने और नमी वाले जंगलों में रहते थे.
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इनके जिंदा रहने का एक बड़ा कारण इनके शरीर की बनावट है. कॉकरोच का शरीर कुदरती तौर पर चपटा और लचीला होता है. जिस वजह से वे छोटी-छोटी दरार, जमीन के नीचे की जगह और पत्थरों के नीचे की खाली जगह में घुस सकते हैं. एस्टेरॉइड की टक्कर, जंगल की आग या फिर काफी खराब मौसम जैसी बड़ी आपदाओं के दौरान छिपाने की ये जगहें उन्हें गर्मी, शॉकवेव और पर्यावरण के दूसरे जानलेवा खतरों से बचाती थी.
इनके जिंदा रहने का एक बड़ा कारण इनके शरीर की बनावट है. कॉकरोच का शरीर कुदरती तौर पर चपटा और लचीला होता है. जिस वजह से वे छोटी-छोटी दरार, जमीन के नीचे की जगह और पत्थरों के नीचे की खाली जगह में घुस सकते हैं. एस्टेरॉइड की टक्कर, जंगल की आग या फिर काफी खराब मौसम जैसी बड़ी आपदाओं के दौरान छिपाने की ये जगहें उन्हें गर्मी, शॉकवेव और पर्यावरण के दूसरे जानलेवा खतरों से बचाती थी.
Published at : 06 Jun 2026 12:28 PM (IST)
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Cockroach Dinosaurs Cockroach Janta Party Protest

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