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धरती पर कहां से आए कॉकरोच, युग बदले-महाप्रलय आई डायनासोर मर गए लेकिन ये जिंदा कैसे रह गए?
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिरी कॉकरोच धरती पर कैसे आए थे.
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन कर रही है. वे NEET-UG पेपर लीक और CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. पार्टी के नाम ने लोगों में उत्सुकता तो जगाई है साथ ही एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा कर दिया है. आखिर कॉकरोच धरती पर कहां से आए थे और महाप्रलय के दौरान जब डायनासोर मर गए तब कॉकरोच कैसे जिंदा रह पाए? आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब.
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Published at : 06 Jun 2026 12:28 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion