धरती पर कहां से आए कॉकरोच, युग बदले-महाप्रलय आई डायनासोर मर गए लेकिन ये जिंदा कैसे रह गए?

इनके जिंदा रहने का एक बड़ा कारण इनके शरीर की बनावट है. कॉकरोच का शरीर कुदरती तौर पर चपटा और लचीला होता है. जिस वजह से वे छोटी-छोटी दरार, जमीन के नीचे की जगह और पत्थरों के नीचे की खाली जगह में घुस सकते हैं. एस्टेरॉइड की टक्कर, जंगल की आग या फिर काफी खराब मौसम जैसी बड़ी आपदाओं के दौरान छिपाने की ये जगहें उन्हें गर्मी, शॉकवेव और पर्यावरण के दूसरे जानलेवा खतरों से बचाती थी.