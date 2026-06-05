मैकेनिकल घड़ियों के अस्तित्व में आने से काफी पहले लोग समय मापने के लिए धूप घड़ी पर निर्भर थे. एक धूप घड़ी आकाश में सूर्य की स्थिति का इस्तेमाल सेंट्रल रॉड से छाया डालने के लिए करती है. इसे ग्नोमन कहा जाता है. जैसे-जैसे दिन बढ़ता है छाया डायल के पार चली जाती है, इससे लोगों को समय का अनुमान लगाने में मदद मिलती है.