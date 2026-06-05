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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजClock Hands Movement: हमेशा दाहिने तरफ ही क्यों घूमती है घड़ी की सुई? क्यों बांई तरफ नहीं है इसका घुमाव

Clock Hands Movement: हमेशा दाहिने तरफ ही क्यों घूमती है घड़ी की सुई? क्यों बांई तरफ नहीं है इसका घुमाव

Clock Hands Movement: घड़ी की सुइयां हमेशा दाईं तरफ ही चलती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Jun 2026 07:17 PM (IST)
Clock Hands Movement: घड़ी की सुइयां हमेशा दाईं तरफ ही चलती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Clock Hands Movement: हम सभी पूरे दिन में न जाने कितनी बार घड़ी देखते हैं. लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि आखिर इसकी सूइयां हमेशा दाईं तरफ ही क्यों चलती हैं? चाहे वह दीवार घड़ी हो, कलाई घड़ी हो या फिर घंटाघर हो लगभग सभी घड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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मैकेनिकल घड़ियों के अस्तित्व में आने से काफी पहले लोग समय मापने के लिए धूप घड़ी पर निर्भर थे. एक धूप घड़ी आकाश में सूर्य की स्थिति का इस्तेमाल सेंट्रल रॉड से छाया डालने के लिए करती है. इसे ग्नोमन कहा जाता है. जैसे-जैसे दिन बढ़ता है छाया डायल के पार चली जाती है, इससे लोगों को समय का अनुमान लगाने में मदद मिलती है.
मैकेनिकल घड़ियों के अस्तित्व में आने से काफी पहले लोग समय मापने के लिए धूप घड़ी पर निर्भर थे. एक धूप घड़ी आकाश में सूर्य की स्थिति का इस्तेमाल सेंट्रल रॉड से छाया डालने के लिए करती है. इसे ग्नोमन कहा जाता है. जैसे-जैसे दिन बढ़ता है छाया डायल के पार चली जाती है, इससे लोगों को समय का अनुमान लगाने में मदद मिलती है.
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पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है. इससे सूरज आसमान में पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता हुआ नजर आता है. उत्तरी हेमिस्फीयर में इस हलचल की वजह से दिन के दौरान धूप घड़ी की छाया बाएं से दाएं में जाती है. इस बाएं से दाएं गति को अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं.
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है. इससे सूरज आसमान में पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता हुआ नजर आता है. उत्तरी हेमिस्फीयर में इस हलचल की वजह से दिन के दौरान धूप घड़ी की छाया बाएं से दाएं में जाती है. इस बाएं से दाएं गति को अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं.
Published at : 05 Jun 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Science Facts Clock Hands Movement Mechanical Clock

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