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Clock Hands Movement: हमेशा दाहिने तरफ ही क्यों घूमती है घड़ी की सुई? क्यों बांई तरफ नहीं है इसका घुमाव
Clock Hands Movement: घड़ी की सुइयां हमेशा दाईं तरफ ही चलती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Clock Hands Movement: हम सभी पूरे दिन में न जाने कितनी बार घड़ी देखते हैं. लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि आखिर इसकी सूइयां हमेशा दाईं तरफ ही क्यों चलती हैं? चाहे वह दीवार घड़ी हो, कलाई घड़ी हो या फिर घंटाघर हो लगभग सभी घड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 05 Jun 2026 07:17 PM (IST)
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हमेशा दाहिने तरफ ही क्यों घूमती है घड़ी की सुई? क्यों बांई तरफ नहीं है इसका घुमाव
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ओपी त्रिपाठी
Opinion