10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन

Affordable 7-Seater Cars: भारत में बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे वाहन न केवल ज्यादा लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, बल्कि लंबी यात्रा और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी काफी सुविधाजनक साबित होते हैं. हालांकि कई लोग मानते हैं कि 7-सीटर कार खरीदने के लिए बड़ा बजट चाहिए, लेकिन बाजार में कुछ ऐसे विकल्प भी मौजूद हैं जो करीब 10 लाख रुपये के आसपास उपलब्ध हैं.

यही वजह है कि मध्यम वर्ग के खरीदारों के बीच इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. अगर आप भी नई फैमिली कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कीमत, जगह और भरोसेमंद प्रदर्शन का अच्छा संतुलन देते हैं. इनमें एमपीवी और एसयूवी दोनों तरह के विकल्प शामिल हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार चुनाव कर सकते हैं.

Maruti Ertiga से Bolero तक, ये हैं सबसे लोकप्रिय विकल्प

किफायती 7-सीटर कारों की बात हो और Maruti Ertiga का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है. यह देश की सबसे लोकप्रिय फैमिली कारों में गिनी जाती है. इसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च मिलता है. इसके अलावा Mahindra Bolero भी ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में काफी पसंद की जाती है. इसकी मजबूत बनावट और खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन इसकी बड़ी खासियत है.

Mahindra Bolero Neo भी ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है, जो एसयूवी जैसा अनुभव देती है. रिपोर्ट के अनुसार इन मॉडलों के अलावा कुछ अन्य 7-सीटर विकल्प भी बाजार में मौजूद हैं जो सीमित बजट वाले खरीदारों की जरूरतों को पूरा करते हैं. यही कारण है कि ये वाहन लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं.

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कार खरीदने से पहले इन बातों पर जरूर करें ध्यान

7-सीटर कार चुनते समय केवल कीमत देखना पर्याप्त नहीं होता. आपको बैठने की जगह, सामान रखने की क्षमता, माइलेज और सर्विस नेटवर्क जैसी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर परिवार बड़ा है और अक्सर लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तो आरामदायक सीटिंग और बेहतर केबिन स्पेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. वहीं अगर वाहन का इस्तेमाल गांव या खराब सड़कों पर ज्यादा होना है, तो मजबूत बॉडी और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस भी जरूरी है.

विशेषज्ञों का मानना है कि Maruti Ertiga उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो आराम और माइलेज चाहते हैं, जबकि Bolero और Bolero Neo मजबूत बनावट और कठिन रास्तों के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं. सही जरूरत को ध्यान में रखकर चुनी गई 7-सीटर कार पूरे परिवार के सफर को आसान और आरामदायक बना सकती है.

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