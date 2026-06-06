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हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन

10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन

Affordable 7-Seater Cars: अगर आप बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं तो Maruti Ertiga, Mahindra Bolero और Bolero Neo जैसे कई विकल्प करीब 10 लाख रुपये के बजट में उपलब्ध हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 06:10 PM (IST)
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Affordable 7-Seater Cars: भारत में बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे वाहन न केवल ज्यादा लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, बल्कि लंबी यात्रा और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी काफी सुविधाजनक साबित होते हैं. हालांकि कई लोग मानते हैं कि 7-सीटर कार खरीदने के लिए बड़ा बजट चाहिए, लेकिन बाजार में कुछ ऐसे विकल्प भी मौजूद हैं जो करीब 10 लाख रुपये के आसपास उपलब्ध हैं. 

यही वजह है कि मध्यम वर्ग के खरीदारों के बीच इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. अगर आप भी नई फैमिली कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कीमत, जगह और भरोसेमंद प्रदर्शन का अच्छा संतुलन देते हैं. इनमें एमपीवी और एसयूवी दोनों तरह के विकल्प शामिल हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार चुनाव कर सकते हैं.

Maruti Ertiga से Bolero तक, ये हैं सबसे लोकप्रिय विकल्प

किफायती 7-सीटर कारों की बात हो और Maruti Ertiga का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है. यह देश की सबसे लोकप्रिय फैमिली कारों में गिनी जाती है. इसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च मिलता है. इसके अलावा Mahindra Bolero भी ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में काफी पसंद की जाती है. इसकी मजबूत बनावट और खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन इसकी बड़ी खासियत है. 

Mahindra Bolero Neo भी ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है, जो एसयूवी जैसा अनुभव देती है. रिपोर्ट के अनुसार इन मॉडलों के अलावा कुछ अन्य 7-सीटर विकल्प भी बाजार में मौजूद हैं जो सीमित बजट वाले खरीदारों की जरूरतों को पूरा करते हैं. यही कारण है कि ये वाहन लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं.

यह भी पढ़ें: नॉर्मल पेट्रोल से कितना सस्ता पड़ेगा E85 फ्यूल, जान लें 100KM का हिसाब-किताब?

कार खरीदने से पहले इन बातों पर जरूर करें ध्यान

7-सीटर कार चुनते समय केवल कीमत देखना पर्याप्त नहीं होता. आपको बैठने की जगह, सामान रखने की क्षमता, माइलेज और सर्विस नेटवर्क जैसी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर परिवार बड़ा है और अक्सर लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तो आरामदायक सीटिंग और बेहतर केबिन स्पेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. वहीं अगर वाहन का इस्तेमाल गांव या खराब सड़कों पर ज्यादा होना है, तो मजबूत बॉडी और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस भी जरूरी है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि Maruti Ertiga उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो आराम और माइलेज चाहते हैं, जबकि Bolero और Bolero Neo मजबूत बनावट और कठिन रास्तों के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं. सही जरूरत को ध्यान में रखकर चुनी गई 7-सीटर कार पूरे परिवार के सफर को आसान और आरामदायक बना सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jun 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Maruti Ertiga Mahindra Bolero 7 Seater Cars Bolero Neo Family Cars
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