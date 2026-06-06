हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEnergy Future: गैस, तेल और ऊर्जा, जानिए आने वाले 50 सालों में कहां खड़ा होगा भारत, क्या अगली पीड़ी देख पाएगी डीजल पेट्रोल?

Energy Future: गैस, तेल और ऊर्जा, जानिए आने वाले 50 सालों में कहां खड़ा होगा भारत, क्या अगली पीड़ी देख पाएगी डीजल पेट्रोल?

Energy Future: ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत वक्त के साथ-साथ तरक्की कर रहा है. आइए जानते हैं आने वाले 50 सालों में क्या होगी भारत की स्थिति.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Jun 2026 07:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है।
  • 2030-35 तक सौर, पवन ऊर्जा, इथेनॉल मिश्रण में वृद्धि होगी।
  • 2050 तक इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन में छाएंगे, तेल पेट्रोकेमिकल्स हेतु।
  • 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल, पेट्रोल-डीजल काफी कम।

Energy Future: भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े एनर्जी बदलावों में से एक के दौर से गुजर रहा है. दशकों से दश की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के इंपोर्ट, पेट्रोल से चलने वाले वाहन और जीवाश्म ईंधन पर आधारित उद्योगों पर काफी ज्यादा निर्भर रही है. हालांकि जलवायु से जुड़े बड़े लक्ष्यों, तेजी से हो रही तकनीकी तरक्की और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता की वजह से भारत धीरे-धीरे ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा का बोलबाला होगा. आइए जानते हैं कि आने वाले 50 सालों में भारत कहां खड़ा होगा और क्या आने वाली पीढ़ी पेट्रोल-डीजल देख पाएगी.

जीवाश्म ईंधन से भारत का किनारा 

भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लंबा लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार देश के एनर्जी इकोसिस्टम को नए सिरे से तैयार कर रही है. इसी के साथ आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम की जा रही है और साफ सुथरी ऊर्जा के स्रोतों में निवेश बढ़ रहा है. 

आज भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करता है. यह निर्भरता न सिर्फ देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डालती है. यही वजह है कि पॉलिसी मेकर्स रिन्यूएबल एनर्जी, घरेलू ईंधन विकल्प और साफ सुथरी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान लगा रहे हैं.

ऊर्जा बदलाव का दौर

उम्मीद है कि 2030 से 2035 तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे. देश ने पहले ही सोलर और विंड पावर क्षमता को बढ़ाने में काफी तरक्की कर ली है और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा पैदा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसी के साथ डीजल वाहनों को धीरे-धीरे हटाने पर भी चर्चा चल रही है. इस बदलाव का एक और बड़ा हिस्सा इथेनॉल ब्लेंडिंग है. सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की मात्रा को बढ़ाना है. ऐसा इसलिए ताकि आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो. 

इलेक्ट्रिक वाहन और नेचुरल गैस की भूमिका 

2050 तक भारत का ट्रांसपोर्ट का नजारा आज की तुलना में बिल्कुल अलग हो सकता है. उम्मीद है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा होता.‌ भारी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में भी बड़े बदलाव होने की संभावना है. सीएनजी और एलएनजी जैसे नेचुरल गैस आधारित ईंधन, ट्रकिंग और लॉजिस्टिक में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. 

इसी के साथ कच्चे तेल की भूमिका भी बदल सकती है. खास तौर से गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने के बजाय तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक, केमिकल और इंडस्ट्रियल मटेरियल बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा किया जा सकता है.

ग्रीन एनर्जी सुपर पावर 

2070 से 2076 तक भारत के एनर्जी ट्रांजिशन के आखिरी चरण में एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है जो काफी हद तक कार्बन न्यूट्रल हो. ग्रीन हाइड्रोजन उन इंडस्ट्री के लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत बन सकता है जिन्हें बिजली से चलाना मुश्किल है. इसमें स्टील प्रोडक्शन, शिपिंग, एविएशन और लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट शामिल है. इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी का भी काफी विस्तार होने की उम्मीद है.

क्या आने वाली पीढ़ी पेट्रोल और डीजल देख पाएगी? 

इसका जवाब ज्यादातर काफी कम की तरफ इशारा करता है. हालांकि पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते लेकिन आने वाले कुछ दशकों में आम सड़कों पर उनकी मौजूदगी में भारी कमी आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ेंः पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Electric Vehicles Petrol & Diesel Energy Future
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Energy Future: गैस, तेल और ऊर्जा, जानिए आने वाले 50 सालों में कहां खड़ा होगा भारत, क्या अगली पीड़ी देख पाएगी डीजल पेट्रोल?
गैस, तेल और ऊर्जा, जानिए आने वाले 50 सालों में कहां खड़ा होगा भारत, क्या अगली पीड़ी देख पाएगी डीजल पेट्रोल?
जनरल नॉलेज
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
जनरल नॉलेज
Special Protection Group: हमले की कोशिश और दुश्मन को वहीं भून देगी SPG, जानिए कितनी खतरनाक है पीएम की सुरक्षा फोर्स
हमले की कोशिश और दुश्मन को वहीं भून देगी SPG, जानिए कितनी खतरनाक है पीएम की सुरक्षा फोर्स
जनरल नॉलेज
Mount Everest: माउंट एवरेस्ट पर क्यों जमा हैं इतनी डेड बॉडी, क्यों परिवार वाले घर नहीं लाते पार्थिव शरीर?
माउंट एवरेस्ट पर क्यों जमा हैं इतनी डेड बॉडी, क्यों परिवार वाले घर नहीं लाते पार्थिव शरीर?
Advertisement

वीडियोज

'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने जीता दिल, 'Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai' में भरपूर मनोरंजन
Khan Sir Controversy: गिरफ्तार होंगे खान सर? कोर्ट से आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
'धमकियों के कारण घर...', CJP का प्रदर्शन खत्म, अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
बिहार
पटना: वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में चयन, कोच मनीष ओझा बोले- 'सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे...'
पटना: वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में चयन, कोच मनीष ओझा बोले- 'सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे...'
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
टेलीविजन
Dipika kakar Health Update: शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, शुरू हुई इम्यूनोथेरेपी
शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, शुरू हुई इम्यूनोथेरेपी
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
विश्व
US Iran War: क्या डोनाल्ड ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच
क्या ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच
शिक्षा
Australia Study Scholarship: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए कितना खर्च होता है पैसा, क्या यहां मुफ्त में पढ़ने का मिल सकता है मौका?
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए कितना खर्च होता है पैसा, क्या यहां मुफ्त में पढ़ने का मिल सकता है मौका?
ट्रेंडिंग
'भाई स्नैक्स मंगाया था, स्नेक नहीं' ब्लिंकिट के बैग में सांप डालता दिखा डिलीवरी बॉय- वीडियो ने खोला राज
'भाई स्नैक्स मंगाया था, स्नेक नहीं' ब्लिंकिट के बैग में सांप डालता दिखा डिलीवरी बॉय- वीडियो ने खोला राज
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget