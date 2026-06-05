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देश में किसके पास है सबसे ज्यादा सोना, क्या उससे सारा गोल्ड ले सकती है सरकार?
केंद्रीय बैंक और भारत सरकार ने इन खबरों पर विराम लगा दिया है. आरबीआई ने साफ किया है कि देश का 880.52 टन का भौतिक स्वर्ण भंडार पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई कमी नहीं आई है.
देश में पिछले कुछ दिनों से आरबीआई के सोना बेचने की खबरों और देश के स्वर्ण भंडार को लेकर चर्चा तेज है. दरअसल सोशल मीडिया और वैश्विक बाजारों में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 12 अरब डॉलर सोना बेचें जाने की खबरें आई है.
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Published at : 05 Jun 2026 09:54 AM (IST)
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