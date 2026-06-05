हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदेश में किसके पास है सबसे ज्यादा सोना, क्या उससे सारा गोल्ड ले सकती है सरकार?

देश में किसके पास है सबसे ज्यादा सोना, क्या उससे सारा गोल्ड ले सकती है सरकार?

केंद्रीय बैंक और भारत सरकार ने इन खबरों पर विराम लगा दिया है. आरबीआई ने साफ किया है कि देश का 880.52 टन का भौतिक स्वर्ण भंडार पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई कमी नहीं आई है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Jun 2026 09:54 AM (IST)
केंद्रीय बैंक और भारत सरकार ने इन खबरों पर विराम लगा दिया है. आरबीआई ने साफ किया है कि देश का 880.52 टन का भौतिक स्वर्ण भंडार पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई कमी नहीं आई है.

देश में पिछले कुछ दिनों से आरबीआई के सोना बेचने की खबरों और देश के स्वर्ण भंडार को लेकर चर्चा तेज है. दरअसल सोशल मीडिया और वैश्विक बाजारों में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 12 अरब डॉलर सोना बेचें जाने की खबरें आई है.

1/9
हालांकि केंद्रीय बैंक और भारत सरकार ने इन खबरों पर विराम लगा दिया है. आरबीआई ने साफ किया है कि देश का 880.52 टन का भौतिक स्वर्ण भंडार पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई कमी नहीं आई है.
हालांकि केंद्रीय बैंक और भारत सरकार ने इन खबरों पर विराम लगा दिया है. आरबीआई ने साफ किया है कि देश का 880.52 टन का भौतिक स्वर्ण भंडार पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई कमी नहीं आई है.
2/9
भारत में सोने के इस विवाद को लेकर लोगों के मन में एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है और क्या जरूरत पड़ने पर सरकार वह सोना अपने कब्जे में ले सकती है.
भारत में सोने के इस विवाद को लेकर लोगों के मन में एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है और क्या जरूरत पड़ने पर सरकार वह सोना अपने कब्जे में ले सकती है.
Published at : 05 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
RBI Gold Reserve India Gold Reserves Largest Gold Holder In India Gold Stock In India

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Religious Holidays In India: किस धर्म के लोगों को त्योहारों पर मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, किस नंबर पर है इस्लाम?
किस धर्म के लोगों को त्योहारों पर मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, किस नंबर पर है इस्लाम?
जनरल नॉलेज
Polymer Plastic: क्या जल‌ सकती है पॉलीमर प्लास्टिक, जानें किन चीजों को बनाने में होता है इसका इस्तेमाल?
क्या जल‌ सकती है पॉलीमर प्लास्टिक, जानें किन चीजों को बनाने में होता है इसका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Smallest Tenure Prime Minister: भारत के किन प्रधानमंत्रियों का रहा है सबसे छोटा कार्यकाल? यहां देखिए लिस्ट
भारत के किन प्रधानमंत्रियों का रहा है सबसे छोटा कार्यकाल? यहां देखिए लिस्ट
जनरल नॉलेज
Black Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से डील पर बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
ईरान से बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
विश्व
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
क्रिकेट
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
हेल्थ
Rotten Mangoes: सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
ऑटो
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget