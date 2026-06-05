देश में किसके पास है सबसे ज्यादा सोना, क्या उससे सारा गोल्ड ले सकती है सरकार?

भारत में सोने के इस विवाद को लेकर लोगों के मन में एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है और क्या जरूरत पड़ने पर सरकार वह सोना अपने कब्जे में ले सकती है.