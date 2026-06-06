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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRBI Gold: आरबीआई के पास कहां से आता है सोना, जानें कैसे होती है खरीद?

RBI Gold: आरबीआई के पास कहां से आता है सोना, जानें कैसे होती है खरीद?

RBI Gold: हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर फैली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अरबों डॉलर का सोना बेच दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर आरबीआई सोना कैसे खरीदता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jun 2026 08:09 AM (IST)
RBI Gold: हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर फैली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अरबों डॉलर का सोना बेच दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर आरबीआई सोना कैसे खरीदता है.

RBI Gold: भारत के बढ़ते गोल्ड रिजर्व और ऐसी खबरों के बीच कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए अरबों डॉलर का सोना बेचा है, लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि देश का सेंट्रल बैंक असल में सोना कैसे खरीदता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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आरबीआई मुख्य रूप से इंटरनेशनल बुलियन मार्केट से ओवर द काउंटर तरीके से सोना खरीदता है. रिटेल मार्केट से खरीदने के बजाय यह सीधे बड़े ग्लोबल बुलियन बैंक और इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त रिफाइनर्स के साथ डील करता है. इससे सेंट्रल बैंक को बड़ी मात्रा में सोना आसानी से मिल जाता है और साथ ही ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का भी पालन होता है.
आरबीआई मुख्य रूप से इंटरनेशनल बुलियन मार्केट से ओवर द काउंटर तरीके से सोना खरीदता है. रिटेल मार्केट से खरीदने के बजाय यह सीधे बड़े ग्लोबल बुलियन बैंक और इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त रिफाइनर्स के साथ डील करता है. इससे सेंट्रल बैंक को बड़ी मात्रा में सोना आसानी से मिल जाता है और साथ ही ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का भी पालन होता है.
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बुलियन मार्केट के अलावा आरबीआई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे देशों के सेंट्रल बैंकों से बी सोना खरीदता है. इसका एक बड़ा उदाहरण 2009 में देखने को मिला था जब आरबीआई ने एक ही बार में 200 टन सोना खरीदा था.
बुलियन मार्केट के अलावा आरबीआई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे देशों के सेंट्रल बैंकों से बी सोना खरीदता है. इसका एक बड़ा उदाहरण 2009 में देखने को मिला था जब आरबीआई ने एक ही बार में 200 टन सोना खरीदा था.
Published at : 06 Jun 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Gold Reserves Forex Reserves RBI Gold

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