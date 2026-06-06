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RBI Gold: आरबीआई के पास कहां से आता है सोना, जानें कैसे होती है खरीद?
RBI Gold: हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर फैली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अरबों डॉलर का सोना बेच दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर आरबीआई सोना कैसे खरीदता है.
RBI Gold: भारत के बढ़ते गोल्ड रिजर्व और ऐसी खबरों के बीच कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए अरबों डॉलर का सोना बेचा है, लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि देश का सेंट्रल बैंक असल में सोना कैसे खरीदता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 06 Jun 2026 08:09 AM (IST)
Tags :Gold Reserves Forex Reserves RBI Gold
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ओपी त्रिपाठी
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