आरबीआई मुख्य रूप से इंटरनेशनल बुलियन मार्केट से ओवर द काउंटर तरीके से सोना खरीदता है. रिटेल मार्केट से खरीदने के बजाय यह सीधे बड़े ग्लोबल बुलियन बैंक और इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त रिफाइनर्स के साथ डील करता है. इससे सेंट्रल बैंक को बड़ी मात्रा में सोना आसानी से मिल जाता है और साथ ही ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का भी पालन होता है.