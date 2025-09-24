हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Euro vs Indian Rupee: फ्रांस में कितनी है 10 हजार रुपये की कीमत, भारत से यहां की करेंसी कितनी मजबूत

Euro vs Indian Rupee: फ्रांस में कितनी है 10 हजार रुपये की कीमत, भारत से यहां की करेंसी कितनी मजबूत

Euro Vs Indian Rupee: फ्रांस की मुद्रा यूरो भारतीय मुद्रा की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है. आज हम जानेंगे इस मुद्रा के इतिहास के बारे में और यह भी की 10 हजार रुपए फ्रांस की मुद्रा में कितने होते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 24 Sep 2025 06:02 PM (IST)
Euro Vs Indian Rupee: फ्रांस की मुद्रा यूरो भारतीय मुद्रा की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है. आज हम जानेंगे इस मुद्रा के इतिहास के बारे में और यह भी की 10 हजार रुपए फ्रांस की मुद्रा में कितने होते हैं.

Euro Vs Indian Rupee: फ्रांस व यूरोप की यात्रा करते वक्त भारतीय यात्रियों को यह हमेशा महसूस होता है कि भारतीय रुपए की तुलना में यूरो कितना मजबूत है. फ्रांस के भी आधिकारिक मुद्रा यूरो है. दरअसल पहले फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा फ्रेंच फ्रैंक हुआ करती थी. लेकिन 2002 में यूरो ने इसकी जगह ले ली. भारतीय रुपए के मुकाबले यह काफी मजबूत है. आइए जानते हैं क्या है यहां की इस करेंसी का इतिहास.

1/6
फ्रांस ने 2002 में यूरो को अपना लिया था. यूरो फ्रांस के साथ-साथ कई यूरोपीय यूनियन देश में इस्तेमाल की जाती है.
फ्रांस ने 2002 में यूरो को अपना लिया था. यूरो फ्रांस के साथ-साथ कई यूरोपीय यूनियन देश में इस्तेमाल की जाती है.
2/6
फ्रांस में यूरो €5,€10,€20,€50,€100,€200 और €500 के नोटों में उपलब्ध है. इसी के साथ सिक्के 1 सेंट से €2 तक के होते हैं.
फ्रांस में यूरो €5,€10,€20,€50,€100,€200 और €500 के नोटों में उपलब्ध है. इसी के साथ सिक्के 1 सेंट से €2 तक के होते हैं.
3/6
अगर अभी के मूल्य की बात करें तो 1 यूरो लगभग 104 भारतीय रूपों के बराबर है. इस दर से यह पता चलता है कि यूरो रुपए से कहीं ज्यादा मजबूत है. आसान शब्दों में कहीं तो 10000 रुपए फ्रांस करेंसी में लगभग €95.91 के बराबर होंगे.
अगर अभी के मूल्य की बात करें तो 1 यूरो लगभग 104 भारतीय रूपों के बराबर है. इस दर से यह पता चलता है कि यूरो रुपए से कहीं ज्यादा मजबूत है. आसान शब्दों में कहीं तो 10000 रुपए फ्रांस करेंसी में लगभग €95.91 के बराबर होंगे.
4/6
यूरो की शुरुआत 1999 में एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और वर्चुअल मुद्रा के रूप में हुई थी. 2002 में इसे फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा बना दिया गया.
यूरो की शुरुआत 1999 में एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और वर्चुअल मुद्रा के रूप में हुई थी. 2002 में इसे फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा बना दिया गया.
5/6
फ्रांस के अलावा यूरो 20 यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है. इसी के साथ कई देश भी इसे स्वीकार करते हैं. जिस वजह से यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक है.
फ्रांस के अलावा यूरो 20 यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है. इसी के साथ कई देश भी इसे स्वीकार करते हैं. जिस वजह से यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक है.
6/6
रुपए की तुलना में यूरो का वैल्यू पैटर्न काफी ज्यादा मजबूत है. इस वजह से यह निवेशकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है.
रुपए की तुलना में यूरो का वैल्यू पैटर्न काफी ज्यादा मजबूत है. इस वजह से यह निवेशकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है.
Published at : 24 Sep 2025 06:02 PM (IST)
INR To Euro 2025 Euro Vs Indian Rupee France Currency Exchange

Embed widget