एक्सप्लोरर
Euro vs Indian Rupee: फ्रांस में कितनी है 10 हजार रुपये की कीमत, भारत से यहां की करेंसी कितनी मजबूत
Euro Vs Indian Rupee: फ्रांस की मुद्रा यूरो भारतीय मुद्रा की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है. आज हम जानेंगे इस मुद्रा के इतिहास के बारे में और यह भी की 10 हजार रुपए फ्रांस की मुद्रा में कितने होते हैं.
Euro Vs Indian Rupee: फ्रांस व यूरोप की यात्रा करते वक्त भारतीय यात्रियों को यह हमेशा महसूस होता है कि भारतीय रुपए की तुलना में यूरो कितना मजबूत है. फ्रांस के भी आधिकारिक मुद्रा यूरो है. दरअसल पहले फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा फ्रेंच फ्रैंक हुआ करती थी. लेकिन 2002 में यूरो ने इसकी जगह ले ली. भारतीय रुपए के मुकाबले यह काफी मजबूत है. आइए जानते हैं क्या है यहां की इस करेंसी का इतिहास.
Published at : 24 Sep 2025 06:02 PM (IST)
