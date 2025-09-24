अगर अभी के मूल्य की बात करें तो 1 यूरो लगभग 104 भारतीय रूपों के बराबर है. इस दर से यह पता चलता है कि यूरो रुपए से कहीं ज्यादा मजबूत है. आसान शब्दों में कहीं तो 10000 रुपए फ्रांस करेंसी में लगभग €95.91 के बराबर होंगे.