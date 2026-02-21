हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसऊदी अरब के पास कितना सोना, आखिर तेल की धरती पर कहां से आया इतना गोल्ड?

सऊदी अरब के पास कितना सोना, आखिर तेल की धरती पर कहां से आया इतना गोल्ड?

सऊदी अरब जिसे काले सोने की धरती कहा जाता है, वह देश अब गोल्ड रिजर्व और खनन पर भी बड़ा दांव लगा रहा है. ऐसे में क्या आने वाले समय में क्या सोना सऊदी की नई ताकत बनेगा. चलिए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Feb 2026 08:25 AM (IST)
सऊदी अरब जिसे काले सोने की धरती कहा जाता है, वह देश अब गोल्ड रिजर्व और खनन पर भी बड़ा दांव लगा रहा है. ऐसे में क्या आने वाले समय में क्या सोना सऊदी की नई ताकत बनेगा. चलिए जानें.

सोने के भाव फिर से आसमान छू रहे हैं. ऐसे में रेगिस्तान की धरती के नीचे सिर्फ तेल ही नहीं, अब सोने की चमक भी सऊदी अरब की किस्मत बदलने की कहानी लिख रही है. शादियों की शानो-शौकत से लेकर केंद्रीय बैंक की तिजोरी तक, हर जगह गोल्ड की मजबूत मौजूदगी दिख रही है. हाल की खोजों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है कि क्या सऊदी अरब आने वाले समय में तेल के साथ-साथ सोने की ताकत से भी अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, आइए जानें.

1/7
सऊदी अरब में शादियां सिर्फ पारिवारिक समारोह नहीं होतीं, बल्कि प्रतिष्ठा और सामाजिक हैसियत का प्रतीक मानी जाती हैं. यहां महंगे तोहफे देना आम बात है और सोने के सिक्के या भारी ज्वेलरी गिफ्ट करना परंपरा का हिस्सा बन चुका है.
सऊदी अरब में शादियां सिर्फ पारिवारिक समारोह नहीं होतीं, बल्कि प्रतिष्ठा और सामाजिक हैसियत का प्रतीक मानी जाती हैं. यहां महंगे तोहफे देना आम बात है और सोने के सिक्के या भारी ज्वेलरी गिफ्ट करना परंपरा का हिस्सा बन चुका है.
2/7
दूल्हा-दुल्हन को किलो के हिसाब से सोना देने की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं. गोल्ड यहां सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है.
दूल्हा-दुल्हन को किलो के हिसाब से सोना देने की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं. गोल्ड यहां सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है.
Published at : 21 Feb 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Today Gold Rate Saudi Arabia Gold Gold Reserve Saudi Arabia

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

