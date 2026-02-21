सऊदी अरब के पास कितना सोना, आखिर तेल की धरती पर कहां से आया इतना गोल्ड?

सऊदी अरब में शादियां सिर्फ पारिवारिक समारोह नहीं होतीं, बल्कि प्रतिष्ठा और सामाजिक हैसियत का प्रतीक मानी जाती हैं. यहां महंगे तोहफे देना आम बात है और सोने के सिक्के या भारी ज्वेलरी गिफ्ट करना परंपरा का हिस्सा बन चुका है.