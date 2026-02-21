एक्सप्लोरर
सऊदी अरब के पास कितना सोना, आखिर तेल की धरती पर कहां से आया इतना गोल्ड?
सऊदी अरब जिसे काले सोने की धरती कहा जाता है, वह देश अब गोल्ड रिजर्व और खनन पर भी बड़ा दांव लगा रहा है. ऐसे में क्या आने वाले समय में क्या सोना सऊदी की नई ताकत बनेगा. चलिए जानें.
सोने के भाव फिर से आसमान छू रहे हैं. ऐसे में रेगिस्तान की धरती के नीचे सिर्फ तेल ही नहीं, अब सोने की चमक भी सऊदी अरब की किस्मत बदलने की कहानी लिख रही है. शादियों की शानो-शौकत से लेकर केंद्रीय बैंक की तिजोरी तक, हर जगह गोल्ड की मजबूत मौजूदगी दिख रही है. हाल की खोजों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है कि क्या सऊदी अरब आने वाले समय में तेल के साथ-साथ सोने की ताकत से भी अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, आइए जानें.
Published at : 21 Feb 2026 08:25 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion