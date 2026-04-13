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Gold Rules: भारत से कितना सोना लेकर जा सकते हैं दूसरे देश, क्या इसे लेकर भी है कोई नियम?
Gold Rules: भारत से दूसरे देशों में सोना ले जाने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि भारत से कितना सोना विदेश ले जाया जा सकता है.
Gold Rules: भारत से दूसरे देशों में सोना ले जाने के संबंध में साफ नियम तय किए गए हैं. यह नियम इस बात पर निर्भर होते हैं कि आप कितना सोना ले जा रहे हैं, क्या यह सोना आपके निजी इस्तेमाल के लिए है और क्या आप इसे वापस लाने की योजना बना रहे हैं. आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम.
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Published at : 13 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Tags :Gold Limit Gold Rules Baggage Rules
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प्रेम कुमारJournalist
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