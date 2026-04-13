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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Rules: भारत से कितना सोना लेकर जा सकते हैं दूसरे देश, क्या इसे लेकर भी है कोई नियम?

Gold Rules: भारत से कितना सोना लेकर जा सकते हैं दूसरे देश, क्या इसे लेकर भी है कोई नियम?

Gold Rules: भारत से दूसरे देशों में सोना ले जाने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि भारत से कितना सोना विदेश ले जाया जा सकता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Gold Rules: भारत से दूसरे देशों में सोना ले जाने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि भारत से कितना सोना विदेश ले जाया जा सकता है.

Gold Rules: भारत से दूसरे देशों में सोना ले जाने के संबंध में साफ नियम तय किए गए हैं. यह नियम इस बात पर निर्भर होते हैं कि आप कितना सोना ले जा रहे हैं, क्या यह सोना आपके निजी इस्तेमाल के लिए है और क्या आप इसे वापस लाने की योजना बना रहे हैं. आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम.

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अगर आप सोने के गहने ले जा रहे हैं और उन्हें वापस भारत लाने की भी योजना बना रहे हैं, तो आपको जाने से पहले हवाई अड्डे पर एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना होगा. यह दस्तावेज इस बात को साबित करता है कि सोना आपका है और इसे भारत में ही खरीदा गया था. इससे आपको वापस लौटने पर कस्टम ड्यूटी देने से बचने में मदद मिलेगी.
अगर आप सोने के गहने ले जा रहे हैं और उन्हें वापस भारत लाने की भी योजना बना रहे हैं, तो आपको जाने से पहले हवाई अड्डे पर एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना होगा. यह दस्तावेज इस बात को साबित करता है कि सोना आपका है और इसे भारत में ही खरीदा गया था. इससे आपको वापस लौटने पर कस्टम ड्यूटी देने से बचने में मदद मिलेगी.
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विदेश में सोने के गहने ले जाने की कोई भी तय ऊपरी सीमा नहीं है. लेकिन निजी इस्तेमाल के लिए सिर्फ उचित मात्रा की ही अनुमति है. अगर मात्रा काफी ज्यादा या फिर व्यवसायिक लगे तो कस्टम अधिकारी इस पर सवाल उठा सकते हैं और उचित घोषणा और दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं.
विदेश में सोने के गहने ले जाने की कोई भी तय ऊपरी सीमा नहीं है. लेकिन निजी इस्तेमाल के लिए सिर्फ उचित मात्रा की ही अनुमति है. अगर मात्रा काफी ज्यादा या फिर व्यवसायिक लगे तो कस्टम अधिकारी इस पर सवाल उठा सकते हैं और उचित घोषणा और दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं.
Published at : 13 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Gold Limit Gold Rules Baggage Rules

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