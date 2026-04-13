अगर आप सोने के गहने ले जा रहे हैं और उन्हें वापस भारत लाने की भी योजना बना रहे हैं, तो आपको जाने से पहले हवाई अड्डे पर एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना होगा. यह दस्तावेज इस बात को साबित करता है कि सोना आपका है और इसे भारत में ही खरीदा गया था. इससे आपको वापस लौटने पर कस्टम ड्यूटी देने से बचने में मदद मिलेगी.