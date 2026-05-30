यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
Weather Update UP: राजधानी लखनऊ में समेत आसपास के जिलों में 50 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि कई जिलों में यह रफ्तार बढ़कर 80 से 90 किमी/घंटा हो जाएगी.
उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों में बदले मौसम के मिजाज का असर शनिवार को भी दिखाई देगा. मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी जिलों में बारिश, तेज आंधी और तूफ़ान की स्थिति बनी हुई है. कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है. जिस कारण तापमान में 6 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी.
राजधानी लखनऊ में समेत आसपास के जिलों में 50 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. जबकि कई जिलों में यह रफ्तार बढ़कर 80 से 90 किमी/घंटा हो जाएगी. जबकि इस सप्ताह से पहले तापमान ज्यादातर जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ था. यही नहीं हीटवेव और लू के कारण भी जनजीवन प्रभावित था.
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प्रमुख शहरों का तापमान
पिछले एक सपताह से तुलना करें तो आज ज्यादातर जिलों में तापमान 6 से 10 डिग्री तक गिर चुका है. राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और न्यूनतम 25 से 28 डिग्री. कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा और बुलंदशहर जैसे शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. जबकि एक सप्ताह पहले तक सभी जगह सूरज आग फेंक रहा था.प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर और झांसी जैसे जिलों में तापमान 46 डिग्री भी पार कर गया था.
तूफान और आकाशीय बिजली का अलर्ट
मौसम विभागं ने 29 और 30 मई को तेज आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया था. जिसका असर अब 31 मई को भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है. सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से बिगड़े मौसम में घरों में रहने की सलाह दी है. बिजली कड़कने के समय खुले में न रहने की भी चेतावनी जारी की है.
फिलहाल 30 मई यानि आज का दिन बारिश और तूफ़ान के लिहाज से अलर्ट रहने वाला है. खासकर वेस्ट यूपी और मध्य यूपी में बारिश और बिजली की चेतावनी दी जा चुकी है. 31 मई के बाद मौसम खुलने की संभावना है और उसके बाद धीरे-धीरे मौसम पूरी तरह सामान्य हो जाएगा.
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Source: IOCL