Hill Driving Tips: गर्मी की छुट्टियों में ज्यादातर लोग पहाड़ों की तरफ रोड ट्रिप प्लान करते हैं. ठंडी हवा और खूबसूरत रास्तों का मजा लेना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग करना सामान्य सड़कों से काफी अलग और चुनौती भरा होता है. यहां छोटी सी गलती भी बड़ा खतरा बन सकती है. कई बार लोग बिना तैयारी के लंबी ट्रिप पर निकल जाते हैं और बीच रास्ते में कार ओवरहीटिंग, ब्रेक फेल या क्लच खराब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

खासकर नए ड्राइवरों के लिए पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग ज्यादा मुश्किल हो सकती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रिप सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के पूरी हो, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सही तैयारी और सही ड्राइविंग स्टाइल आपकी यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकता है.

पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय इन गलतियों से बचें

पहाड़ी रास्तों पर सबसे बड़ी गलती लगातार ब्रेक दबाकर गाड़ी चलाना माना जाता है. इससे ब्रेक जल्दी गर्म हो जाते हैं और उनकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ढलान पर हमेशा लोअर गियर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंजन ब्रेकिंग से कार कंट्रोल में रहे. इसके अलावा ओवरटेक करने में जल्दबाजी भी खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर सामने से आने वाली गाड़ियों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है.

कई लोग कार में जरूरत से ज्यादा सामान भर लेते हैं, जिससे इंजन और ब्रेक पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ट्रिप शुरू करने से पहले टायर, ब्रेक ऑयल, कूलेंट और बैटरी की जांच जरूर करनी चाहिए. अगर कार की सर्विस समय पर नहीं हुई है तो लंबी पहाड़ी यात्रा से पहले उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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सुरक्षित सफर के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय हमेशा स्पीड कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है. तेज रफ्तार यहां सबसे बड़ा जोखिम बन सकती है. मोड़ों पर हॉर्न का इस्तेमाल जरूर करें ताकि सामने से आने वाले वाहन को संकेत मिल सके. अगर रास्ता ज्यादा लंबा हो तो बीच-बीच में ब्रेक लेकर इंजन और ब्रेक को ठंडा होने का समय देना बेहतर माना जाता है. रात के समय पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग से बचना चाहिए क्योंकि कम रोशनी में खतरा बढ़ जाता है.

साथ ही कार में जरूरी सामान जैसे टॉर्च, पानी, पंचर रिपेयर किट और फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना चाहिए. मौसम खराब होने पर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बारिश या धुंध में सड़क फिसलन भरी हो सकती है. थोड़ी समझदारी और सही तैयारी आपकी पहाड़ी ट्रिप को ज्यादा सुरक्षित और मजेदार बना सकती है.

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