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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन

Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन

Drishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. मूवी ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं कि फिल्म ने शुक्रवार को कितनी कमाई की है.

By : राहुल यादव | Updated at : 29 May 2026 08:08 PM (IST)
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मोहनलाल की मलयाली फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. इसकी रिलीज को अभी हफ्ते भर से ज्यादा 9 दिनों का वक्त हो चुका है और फिल्म अभी भी दुनियाभर में शानदार कमाई कर रही है. ये मलयालम की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसी के साथ ही अब इस फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की कमाई के बारे में.

'दृश्यम 3' का 9वें दिन का कलेक्शन

मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 8 दिनों में 81.80 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने इंडिया में 15.85 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की थी जबकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया गया है. बावजूद इसके फिल्म साउथ भाषाओं में पकड़ मजबूत बनाए हुए है. फिल्म ने पहले हफ्ते में पहले हफ्ते में 75.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था.

- जहां 'दृश्यम 3' ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही सैकनिल्क के अनुसार 8वें दिन 6.50 करोड़ की कमाई की थी.
- वहीं, दूसरे वीकेंड के आने से पहले शुक्रवार को शाम 7 बजे तक फिल्म 2.07 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.
- इसके बाद 'दृश्यम 3' का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 83.87 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'राजा शिवाजी' के बाद 'देउल बंद 2' हिट हुई या फ्लॉप? जानिए 8 दिनों में फिल्म ने कमाया कितना प्रॉफिट

'दृश्यम 3' का वर्ल्डवाइड बजा डंका

इतना ही नहीं, 'दृश्यम 3' का वर्ल्डवाइड भी डंका खूब बजा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 8 दिनों में वर्ल्डवाइड 197.91 का कलेक्शन किया था. वहीं, ओवरसीज में फिल्म ने 103 करोड़ की कमाई की. ऐसे में अब 9वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार की कमाई के बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 200 करोड़ के पार हो गया है. हालांकि, अभी फाइनल आंकड़े आए नहीं हैं. रात 10.30 बजे तक फिल्म के फाइनल आंकड़े आएंगे.

यह भी पढ़ें: जून में नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 14 दिनों में रिलीज होंगी 10 फिल्में और सीरीज, के-ड्रामा की होगी भरमार

टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्में   

लोका चैप्टर 1 चंद्रा- 304 करोड़
एल2 एम्पुरान- 266.80 करोड़
मंजुमल बॉयज- 241 करोड़
वाझा 2 – 238.46 करोड़ रुपये
थुडरम- 235.40 करोड़

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 May 2026 08:08 PM (IST)
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Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION
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