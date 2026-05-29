वैभव सूर्यवंशी ने बनाए IPL इतिहास में सबसे तेज 1000 रन, तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने बनाए IPL इतिहास में सबसे तेज 1000 रन, तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा
Vaibhav Sooryavanshi Fastest To Reach 1000 Runs in IPL: वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में सबसे तेज एक हजार रन पूरे करने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-2 में इतिहास रच दिया है. आईपीएल में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड वैभव के नाम जुड़ गया है. उन्होंने अपने करियर की 23वीं पारी में एक हजार रनों का आंकड़ा पार किया. उन्होंने ना केवल सबसे कम पारी बल्कि सबसे कम गेंद खेलकर एक हजार रन पूरे करने का कारनामा किया है.
क्वालीफायर-2 मैच से पहले वैभव अपने आईपीएल करियर में 22 पारी खेलकर 932 रन बना चुके थे. गुजरात के खिलाफ 68 रन बनाते ही उन्होंने एक हजार रन पूरे किए. सबसे तेज एक हजार रन पूरे करने के मामले में उन्होंने साई सुदर्शन को पीछे छोड़ा. सुदर्शन, जिन्होंने 25 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे.
IPL में सबसे तेज 1000 रन (भारतीय)
- 23 पारी - वैभव सूर्यवंशी
- 25 पारी - साई सुदर्शन
- 30 पारी - रजत पाटीदार
- 31 पारी - सचिन तेंदुलकर
हालांकि आईपीएल में सबसे तेज एक हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड शॉन मार्श के नाम है, जिन्होंने 21 पारियों में एक हजार रन पूरे कर लिए थे. मगर भारतीयों में वैभव सबसे आगे निकल गए हैं.
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Source: IOCL