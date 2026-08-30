नेपाल से कितना सोना ला सकते हैं भारत, जान लें नियम?

यदि कोई यात्री सोने की सही जानकारी छुपाने की कोशिश करता है, तो कस्टम्स विभाग के पास सामान जब्त करने, भारी जुर्माना लगाने और जेल भेजने का पूरा अधिकार होता है. नेपाल के अपने सीमा शुल्क नियमों के अनुसार, वहां जाने वाले विदेशी पर्यटकों को हवाई यात्रा के जरिए अपने साथ अधिकतम 50 ग्राम सोने के आभूषण और 100 ग्राम चांदी के गहने ले जाने की अनुमति है.