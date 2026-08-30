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नेपाल से कितना सोना ला सकते हैं भारत, जान लें नियम?
नेपाल से भारत सोना लाने के लिए एक सीमित मात्रा तय कर दी गई है, जिसमें आप अपने देश में ड्यूटी-फ्री सोना लेकर आ सकते हैं. वहीं सोने के सिक्कों बार पर कस्टम्स ड्यूटी और डिक्लेरेशन अनिवार्य है.
नेपाल भ्रमण पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों और वहां लंबे समय से रह रहे लोगों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि वे उस देश से वापसी के दौरान अपने साथ कितना सोना ला सकते हैं. भारतीय कस्टम्स कानून और नेपाल सीमा शुल्क विभाग दोनों ने ही इस विषय में बेहद स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश तय किए हैं. लेकिन अगर आपने नियमों की अनदेखी की तो कानूनी मुश्किलें बढ़ना एकदम तय है.
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Published at : 30 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Tags :Nepal To India Gold
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion