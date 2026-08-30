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नेपाल से कितना सोना ला सकते हैं भारत, जान लें नियम?

नेपाल से भारत सोना लाने के लिए एक सीमित मात्रा तय कर दी गई है, जिसमें आप अपने देश में ड्यूटी-फ्री सोना लेकर आ सकते हैं. वहीं सोने के सिक्कों बार पर कस्टम्स ड्यूटी और डिक्लेरेशन अनिवार्य है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 30 Aug 2026 01:26 PM (IST)
नेपाल से भारत सोना लाने के लिए एक सीमित मात्रा तय कर दी गई है, जिसमें आप अपने देश में ड्यूटी-फ्री सोना लेकर आ सकते हैं. वहीं सोने के सिक्कों बार पर कस्टम्स ड्यूटी और डिक्लेरेशन अनिवार्य है.

नेपाल भ्रमण पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों और वहां लंबे समय से रह रहे लोगों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि वे उस देश से वापसी के दौरान अपने साथ कितना सोना ला सकते हैं. भारतीय कस्टम्स कानून और नेपाल सीमा शुल्क विभाग दोनों ने ही इस विषय में बेहद स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश तय किए हैं. लेकिन अगर आपने नियमों की अनदेखी की तो कानूनी मुश्किलें बढ़ना एकदम तय है.

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भारतीय सीमा शुल्क नियमों के अनुसार, नेपाल या किसी भी अन्य देश से भारत लौटते समय सीमित मात्रा में ड्यूटी-फ्री सोना लेकर भारत आ सकते हैं.
भारतीय सीमा शुल्क नियमों के अनुसार, नेपाल या किसी भी अन्य देश से भारत लौटते समय सीमित मात्रा में ड्यूटी-फ्री सोना लेकर भारत आ सकते हैं.
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इस स्थिति में महिलाएं अपने साथ 40 ग्राम तक के सोने के गहने बिना कोई सीमा शुल्क दिए ला सकती हैं. पुरुषों के लिए यह छूट 20 ग्राम गहनों तक सीमित रखी गई है, जबकि एक साल से अधिक समय से बाहर रह रहे बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ इस छूट के हकदार होते हैं.
इस स्थिति में महिलाएं अपने साथ 40 ग्राम तक के सोने के गहने बिना कोई सीमा शुल्क दिए ला सकती हैं. पुरुषों के लिए यह छूट 20 ग्राम गहनों तक सीमित रखी गई है, जबकि एक साल से अधिक समय से बाहर रह रहे बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ इस छूट के हकदार होते हैं.
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सीमा शुल्क विभाग की यह छूट केवल पहने जाने वाले पारंपरिक सोने के आभूषणों पर ही लागू होती है. यदि कोई यात्री अपने साथ सोने के सिक्के, बार या बिस्कुट लेकर आता है, तो उस पर पहले ही ग्राम से पूरा टैक्स चुकाना पड़ता है.
सीमा शुल्क विभाग की यह छूट केवल पहने जाने वाले पारंपरिक सोने के आभूषणों पर ही लागू होती है. यदि कोई यात्री अपने साथ सोने के सिक्के, बार या बिस्कुट लेकर आता है, तो उस पर पहले ही ग्राम से पूरा टैक्स चुकाना पड़ता है.
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कच्चे सोने या सिक्कों को इस टैक्स-फ्री कैटेगरी से पूरी तरह बाहर रखा गया है, इसलिए खरीदारी करते समय गहनों और सिक्कों का फर्क समझना बहुत जरूरी है.
कच्चे सोने या सिक्कों को इस टैक्स-फ्री कैटेगरी से पूरी तरह बाहर रखा गया है, इसलिए खरीदारी करते समय गहनों और सिक्कों का फर्क समझना बहुत जरूरी है.
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जो नागरिक लगातार 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे हैं, वे भारत में अपने साथ अधिकतम 1 किलोग्राम तक सोना ला सकते हैं. हालांकि, तय छूट से ज्यादा मात्रा में लाए गए सोने पर कस्टम्स ड्यूटी चुकाना अनिवार्य है.
जो नागरिक लगातार 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे हैं, वे भारत में अपने साथ अधिकतम 1 किलोग्राम तक सोना ला सकते हैं. हालांकि, तय छूट से ज्यादा मात्रा में लाए गए सोने पर कस्टम्स ड्यूटी चुकाना अनिवार्य है.
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इस टैक्स का भुगतान विदेशी मुद्रा में ही किया जाता है. इसके अलावा, यात्रियों के पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए या उनका भारतीय मूल का होना आवश्यक है. अगर आपके पास निर्धारित सीमा से ज्यादा सोना है, तो हवाई अड्डे या बॉर्डर चेकपोस्ट पर सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरना कानूनी रूप से अनिवार्य है.
इस टैक्स का भुगतान विदेशी मुद्रा में ही किया जाता है. इसके अलावा, यात्रियों के पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए या उनका भारतीय मूल का होना आवश्यक है. अगर आपके पास निर्धारित सीमा से ज्यादा सोना है, तो हवाई अड्डे या बॉर्डर चेकपोस्ट पर सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरना कानूनी रूप से अनिवार्य है.
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यदि कोई यात्री सोने की सही जानकारी छुपाने की कोशिश करता है, तो कस्टम्स विभाग के पास सामान जब्त करने, भारी जुर्माना लगाने और जेल भेजने का पूरा अधिकार होता है. नेपाल के अपने सीमा शुल्क नियमों के अनुसार, वहां जाने वाले विदेशी पर्यटकों को हवाई यात्रा के जरिए अपने साथ अधिकतम 50 ग्राम सोने के आभूषण और 100 ग्राम चांदी के गहने ले जाने की अनुमति है.
यदि कोई यात्री सोने की सही जानकारी छुपाने की कोशिश करता है, तो कस्टम्स विभाग के पास सामान जब्त करने, भारी जुर्माना लगाने और जेल भेजने का पूरा अधिकार होता है. नेपाल के अपने सीमा शुल्क नियमों के अनुसार, वहां जाने वाले विदेशी पर्यटकों को हवाई यात्रा के जरिए अपने साथ अधिकतम 50 ग्राम सोने के आभूषण और 100 ग्राम चांदी के गहने ले जाने की अनुमति है.
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यह सुविधा केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिए जाने वाले आभूषणों तक सीमित है. नेपाल से भी किसी यात्री को कच्चे सोने, सिक्के या बार के रूप में सोना बाहर ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलती है.
यह सुविधा केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिए जाने वाले आभूषणों तक सीमित है. नेपाल से भी किसी यात्री को कच्चे सोने, सिक्के या बार के रूप में सोना बाहर ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलती है.
Published at : 30 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Nepal To India Gold

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