यदि कोई यहां प्लास्टिक या कचरा फेंकने की हिमाकत करे, तो उसे भारी सामाजिक दंड से गुजरना पड़ता है. यही वजह है कि आज भी इस नदी का पानी अपनी नैसर्गिक शुद्धता के साथ पूरी दुनिया को अचंभित कर रहा है. उमंगोट नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए साफ-सफाई कोई थोपी हुई बाध्यता नहीं, बल्कि उनकी जीवनशैली का अहम हिस्सा है.