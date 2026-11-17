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Cleanest And Polluted River: देश की सबसे साफ नदी कौन-सी? जानें सबसे मैली नदी का नाम
Cleanest And Polluted River: भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में कई सारी नदियां बहती हैं, जिसमें से कुछ एकदम साफ हैं और कई नदियां ऐसी हैं कि प्रदूषण से उनका पानी एकदम काला हो चुका है. आइए जानें.
Cleanest And Polluted River: जब भी हम किताबों में नदी के बारे में पढ़ते या फिर सुनते हैं, तो सबसे पहले गंगा नदी का नाम लिया जाता है. भारत में इस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा होती है. लेकिन गंगा नदी में भी लोगों ने इतना प्रदूषण फैलाया कि सरकार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा, जिससे उसकी साफ सफाई का खर्चा बढ़ते-बढ़ते बजट 42,500 करोड़ रुपये पहुंच गया. लेकिन क्या आपने देश में ऐसी नदी के बारे में सुना है, जिसका पानी शीशे की तरह साफ हो और दूसरी ऐसी नदी जिसमें झाग ही झाग तैर रहा हो? आइए इसी क्रम में आपको देश की सबसे साफ और सबसे गंदी नदी के बारे में बताएं.
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Published at : 17 Nov 2026 06:15 PM (IST)
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