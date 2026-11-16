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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia Silent City: यहां ट्रैफिक में भी नहीं बजता हॉर्न, क्यों बेहतरीन है भारत के इस शहर का सिविक सेंस?

India Silent City: यहां ट्रैफिक में भी नहीं बजता हॉर्न, क्यों बेहतरीन है भारत के इस शहर का सिविक सेंस?

India Silent City: भारत में एक ऐसा शहर है जहां उच्च साक्षरता दर और बेहतरीन सिविक सेंस के कारण वह देश का सबसे शांत शहर है. जहां ट्रैफिक जाम में भी लोग धैर्य रखते हैं और बेवजह हॉर्न नहीं बजाते.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 16 Nov 2026 08:39 PM (IST)
India Silent City: भारत में एक ऐसा शहर है जहां उच्च साक्षरता दर और बेहतरीन सिविक सेंस के कारण वह देश का सबसे शांत शहर है. जहां ट्रैफिक जाम में भी लोग धैर्य रखते हैं और बेवजह हॉर्न नहीं बजाते.

India Silent City: देश के किसी भी बड़े महानगर की सड़कों पर निकलते ही सबसे पहले कानों में वाहनों के कानफोड़ू हॉर्न की आवाज गूंजती है. रेड लाइट पर सेकंड भर की देरी होते ही पीछे खड़ी गाड़ियों का शोर आपका पारा चढ़ा देता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ही एक ऐसा शहर भी मौजूद है, जहां मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगने के बावजूद एक भी हॉर्न नहीं बजता या फिर बेहद सीमित मात्रा में बजाया जाता है? जी हां, इस अनोखे शहर में बेवजह हॉर्न बजाना किसी कानूनी अपराध से बढ़कर सामाजिक बदतमीजी माना जाता है. आखिर कौन सा है भारत का यह 'साइलेंट सिटी' और यहां के लोगों में इतना अनुशासन और बेहतरीन सिविक सेंस कहां से आया, आइए इस दिलचस्प कहानी से रूबरू होते हैं.

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भारत का यह बेहद अनुशासित और शांत शहर है आइजोल, जो पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य मिजोरम की राजधानी है. पहाड़ियों की चोटी पर बसे होने और एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ने के लिए बनी सीढ़ियों के कारण इसे 'स्टेयरकेस सिटी' भी कहा जाता है.
भारत का यह बेहद अनुशासित और शांत शहर है आइजोल, जो पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य मिजोरम की राजधानी है. पहाड़ियों की चोटी पर बसे होने और एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ने के लिए बनी सीढ़ियों के कारण इसे 'स्टेयरकेस सिटी' भी कहा जाता है.
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आइजोल की संकरी और घुमावदार सड़कों पर जब ट्रैफिक की लंबी कतार लगती है, तो कोई भी चालक ओवरटेक करने या गलत लेन में घुसने की कोशिश नहीं करता. वाहन चालक तब तक शांति से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जब तक कि आगे वाला वाहन खुद आगे नहीं बढ़ जाता.
आइजोल की संकरी और घुमावदार सड़कों पर जब ट्रैफिक की लंबी कतार लगती है, तो कोई भी चालक ओवरटेक करने या गलत लेन में घुसने की कोशिश नहीं करता. वाहन चालक तब तक शांति से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जब तक कि आगे वाला वाहन खुद आगे नहीं बढ़ जाता.
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आइजोल में बिना हॉर्न के चलने वाले ट्रैफिक के पीछे किसी भारी-भरकम सरकारी जुर्माने या ट्रैफिक पुलिस के डंडे का खौफ नहीं है. बल्कि, यह अनुशासन यहां के लोगों के संस्कारों और जीवनशैली में गहराई से रचा-बसा है.
आइजोल में बिना हॉर्न के चलने वाले ट्रैफिक के पीछे किसी भारी-भरकम सरकारी जुर्माने या ट्रैफिक पुलिस के डंडे का खौफ नहीं है. बल्कि, यह अनुशासन यहां के लोगों के संस्कारों और जीवनशैली में गहराई से रचा-बसा है.
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मिजो समाज की सदियों पुरानी पारंपरिक संस्कृति और नैतिक संहिता 'तलावमंगैहना' लोगों को विनम्र, निस्वार्थ और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना सिखाती है. यही संस्कार उन्हें सड़क पर धैर्य रखना और खुद से पहले दूसरों को रास्ता देना सिखाता है, जो आइजोल को सिविक सेंस के मामले में देश के बाकी सभी शहरों से मीलों आगे खड़ा करता है.
मिजो समाज की सदियों पुरानी पारंपरिक संस्कृति और नैतिक संहिता 'तलावमंगैहना' लोगों को विनम्र, निस्वार्थ और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना सिखाती है. यही संस्कार उन्हें सड़क पर धैर्य रखना और खुद से पहले दूसरों को रास्ता देना सिखाता है, जो आइजोल को सिविक सेंस के मामले में देश के बाकी सभी शहरों से मीलों आगे खड़ा करता है.
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बेहतरीन सिविक सेंस के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इस शहर का कोई सानी नहीं है. राज्य स्तर पर भले ही केरल करीब 96 प्रतिशत साक्षरता के साथ देश में पहले स्थान पर और मिजोरम लगभग 91 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर हो, लेकिन शहरों की बात करें तो आइजोल पूरे भारत में अव्वल है.
बेहतरीन सिविक सेंस के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इस शहर का कोई सानी नहीं है. राज्य स्तर पर भले ही केरल करीब 96 प्रतिशत साक्षरता के साथ देश में पहले स्थान पर और मिजोरम लगभग 91 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर हो, लेकिन शहरों की बात करें तो आइजोल पूरे भारत में अव्वल है.
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आइजोल की साक्षरता दर लगभग 98.83 प्रतिशत है, जो केरल के सबसे शिक्षित शहर कोट्टायम (करीब 97 प्रतिशत) से भी अधिक है. उच्च शिक्षा और जागरूकता का सीधा असर यहां की सड़कों पर दिखने वाली साफ-सफाई, अनुशासन और बेहद कम अपराध दर के रूप में साफ नजर आता है.
आइजोल की साक्षरता दर लगभग 98.83 प्रतिशत है, जो केरल के सबसे शिक्षित शहर कोट्टायम (करीब 97 प्रतिशत) से भी अधिक है. उच्च शिक्षा और जागरूकता का सीधा असर यहां की सड़कों पर दिखने वाली साफ-सफाई, अनुशासन और बेहद कम अपराध दर के रूप में साफ नजर आता है.
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समुद्र तल से करीब 1,132 मीटर की ऊंचाई पर बसा आइजोल अपनी स्वच्छ हवा और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है. इसके पश्चिम में तलावंग नदी और दक्षिण-पूर्व में तुइरियल नदी की हरी-भरी घाटियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं.
समुद्र तल से करीब 1,132 मीटर की ऊंचाई पर बसा आइजोल अपनी स्वच्छ हवा और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है. इसके पश्चिम में तलावंग नदी और दक्षिण-पूर्व में तुइरियल नदी की हरी-भरी घाटियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं.
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यह भारत का इकलौता ईसाई बहुल राज्य भी है, जहां वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला चापचार कुट सबसे बड़ा पारंपरिक त्योहार है. पर्यटकों के लिए यह जानना जरूरी है कि मिजोरम में प्रवेश करने से पहले इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य होता है.
यह भारत का इकलौता ईसाई बहुल राज्य भी है, जहां वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला चापचार कुट सबसे बड़ा पारंपरिक त्योहार है. पर्यटकों के लिए यह जानना जरूरी है कि मिजोरम में प्रवेश करने से पहले इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य होता है.
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यदि आप सीधे आइजोल के लेंगपुई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां भी यह परमिट आसानी से मिल जाता है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है. आइजोल की शांत ट्रैफिक व्यवस्था के पीछे सामाजिक संस्कारों के साथ-साथ वहां की कठिन भौगोलिक बनावट की भी बड़ी भूमिका है.
यदि आप सीधे आइजोल के लेंगपुई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां भी यह परमिट आसानी से मिल जाता है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है. आइजोल की शांत ट्रैफिक व्यवस्था के पीछे सामाजिक संस्कारों के साथ-साथ वहां की कठिन भौगोलिक बनावट की भी बड़ी भूमिका है.
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शहर की अधिकतर सड़कें खड़ी ढलानों और गहरी खाइयों के किनारे बेहद संकरी बनी हुई हैं, जहां जरा सी जल्दबाजी या ओवरटेकिंग बड़े हादसे को न्योता दे सकती है. इसी व्यावहारिक समझ और सामूहिक सुरक्षा की भावना ने पीढ़ियों से यहां के ड्राइवरों को यह सिखाया है कि सड़क पर एक-दूसरे को रास्ता देना और शांति बनाए रखना ही हर किसी की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है.
शहर की अधिकतर सड़कें खड़ी ढलानों और गहरी खाइयों के किनारे बेहद संकरी बनी हुई हैं, जहां जरा सी जल्दबाजी या ओवरटेकिंग बड़े हादसे को न्योता दे सकती है. इसी व्यावहारिक समझ और सामूहिक सुरक्षा की भावना ने पीढ़ियों से यहां के ड्राइवरों को यह सिखाया है कि सड़क पर एक-दूसरे को रास्ता देना और शांति बनाए रखना ही हर किसी की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है.
Published at : 16 Nov 2026 08:39 PM (IST)
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