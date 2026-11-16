शहर की अधिकतर सड़कें खड़ी ढलानों और गहरी खाइयों के किनारे बेहद संकरी बनी हुई हैं, जहां जरा सी जल्दबाजी या ओवरटेकिंग बड़े हादसे को न्योता दे सकती है. इसी व्यावहारिक समझ और सामूहिक सुरक्षा की भावना ने पीढ़ियों से यहां के ड्राइवरों को यह सिखाया है कि सड़क पर एक-दूसरे को रास्ता देना और शांति बनाए रखना ही हर किसी की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है.