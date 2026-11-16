एक्सप्लोरर
India Silent City: यहां ट्रैफिक में भी नहीं बजता हॉर्न, क्यों बेहतरीन है भारत के इस शहर का सिविक सेंस?
India Silent City: भारत में एक ऐसा शहर है जहां उच्च साक्षरता दर और बेहतरीन सिविक सेंस के कारण वह देश का सबसे शांत शहर है. जहां ट्रैफिक जाम में भी लोग धैर्य रखते हैं और बेवजह हॉर्न नहीं बजाते.
India Silent City: देश के किसी भी बड़े महानगर की सड़कों पर निकलते ही सबसे पहले कानों में वाहनों के कानफोड़ू हॉर्न की आवाज गूंजती है. रेड लाइट पर सेकंड भर की देरी होते ही पीछे खड़ी गाड़ियों का शोर आपका पारा चढ़ा देता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ही एक ऐसा शहर भी मौजूद है, जहां मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगने के बावजूद एक भी हॉर्न नहीं बजता या फिर बेहद सीमित मात्रा में बजाया जाता है? जी हां, इस अनोखे शहर में बेवजह हॉर्न बजाना किसी कानूनी अपराध से बढ़कर सामाजिक बदतमीजी माना जाता है. आखिर कौन सा है भारत का यह 'साइलेंट सिटी' और यहां के लोगों में इतना अनुशासन और बेहतरीन सिविक सेंस कहां से आया, आइए इस दिलचस्प कहानी से रूबरू होते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 16 Nov 2026 08:39 PM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
यहां ट्रैफिक में भी नहीं बजता हॉर्न, क्यों बेहतरीन है भारत के इस शहर का सिविक सेंस?
जनरल नॉलेज
8 Photos
किन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं भारतीय महिलाएं, जानें कौन टॉप 5 में शामिल?
जनरल नॉलेज
8 Photos
पटाखों के धुएं में कौन-कौन से केमिकल होते हैं, इसकी रंगीन रोशनी का क्या है साइंस?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
फिलीपींस में कितने हो जाएंगे भारत के ₹1000, कितनी मजबूत है वहां की करेंसी?
जनरल नॉलेज
क्या भारत में बिक सकते हैं पाकिस्तानी प्रॉडक्ट्स, कैसे होती है इनकी जांच?
जनरल नॉलेज
कालिंदी कुंज पर झाग और कई जगह साफ, हर जगह अलग क्यों दिखी यमुना?
जनरल नॉलेज
जय शाह फिर बने ICC चेयरमैन, कितना होता है कार्यकाल और कितनी सैलरी?
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion