Sonia Gandhi Childhood Home: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का इटली स्थित बचपन वाली पैतृक घर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इसके मौजूदा मालिक ने इस ऐतिहासिक इमारत को एक संग्रहालय में बदलने का ऐलान किया है. हाल ही में सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग, अ जर्नी ऑफ लव' के पब्लिश होने के बाद से उनके शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने में लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है. इसी को देखते हुए इस घर के मालिक ने इसे आम पर्यटकों और खासकर इटली घूमने आने वाले भारतीयों के लिए एक आधुनिक म्यूजियम के रूप में विकसित करने का फैसला किया है.

इटली के किस गांव में है यह ऐतिहासिक घर?

सोनिया गांधी का बचपन वाला घर उत्तरी इटली के वेनेटो क्षेत्र के विसेंजा प्रांत स्थित लुसियाना गांव में मौजूद है. धूसर पत्थर और कंक्रीट से बनी यह दो मंजिला इमारत कुल छह कमरों की है, जहां दिसंबर 1946 को सोनिया गांधी का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने बचपन के शुरुआती वर्ष यहीं बिताए थे. उनके पिता स्टेफानो माइनो पेशे से एक राजमिस्त्री और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे. आज इस घर को इंडियन हाउस के नाम से जाना जाता है, जिस पर भारत का तिरंगा लगा हुआ है. घर के बाहर एक खास नेमप्लेट भी लगाई गई है, जिस पर इसे सोनिया गांधी का जन्मस्थान बताया गया है.

अब कौन है इस घर का असली मालिक?

सोनिया गांधी के इस पैतृक घर के मौजूदा मालिक इटली में रहने वाले भारतीय मूल के सिख कारोबारी सुखदेव सिंह कांग हैं. मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव के रहने वाले 52 वर्षीय कांग साल 1992 में इटली चले गए थे. शुरुआती दौर में डेयरी फार्म, खेती और एक फैक्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने वहां अपना कारोबार खड़ा किया. फिलहाल वे लुसियाना से करीब एक घंटे की ड्राइव पर स्थित ब्रेशिया शहर में रहते हैं. सुखदेव सिंह कांग ने साल 2020 में अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर यह छह कमरों वाली संपत्ति खरीदी थी.

कैसे खरीदा था यह छह कमरों वाला मकान?

सुखदेव सिंह कांग के अनुसार, माइनो परिवार के बाद यह मकान उसी गांव के एक अन्य परिवार के पास था. साल 2020 में वह परिवार अमेरिका शिफ्ट हो रहा था और उनकी इच्छा थी कि सोनिया गांधी से जुड़ा होने के कारण यह घर किसी भारतीय या सिख परिवार के पास ही जाए. कांग इस घर को देखने गए थे और बिक्री की बात पता चलने पर उन्होंने इसे तुरंत खरीद लिया. गांधी परिवार के प्रशंसक होने के नाते उन्होंने इस घर को किराए पर देने या गुरुद्वारा बनाने जैसे कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया, ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान पूरी तरह सुरक्षित रह सके.

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गांधी परिवार से मुलाकात कर जुटाएंगे यादगार वस्तुएं

सुखदेव सिंह कांग ने 2020 में यह मकान खरीदने के बाद से इसकी मूल बनावट और बाहरी ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं की है और केवल जरूरी मरम्मत ही कराई है. उन्होंने म्यूजियम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन से सभी जरूरी मंजूरियां भी ले ली हैं. कांग इस संपत्ति के रखरखाव और प्रॉपर्टी टैक्स पर हर साल करीब 1000 यूरो खर्च करते हैं और देखरेख के लिए एक स्थानीय महिला को केयरटेकर नियुक्त किया है. उनका कहना है कि वे भारत आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए परिवार की पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और व्यक्तिगत वस्तुएं हासिल की जा सकें.

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