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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों

टल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों

NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई टल गई. सीबीआई के वकील के नहीं पहुंचने से कोर्ट ने अगली तारीख 3 अगस्त तय की गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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NEET-UG पेपर लीक मामले में तेजी से फैसला देने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था. इस मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन पहले ही दिन सुनवाई आगे बढ़ानी पड़ी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

रिपोर्ट के अनुसार, पहली सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोई वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था. इसी वजह से अदालत को सुनवाई टालने का फैसला लेना पड़ा. कोर्ट ने मामले की अगली तारीख तय करते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में सरकार की तरफ से नियुक्त सरकारी वकील जरूर मौजूद होना चाहिए.

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जमानत याचिका पर होनी थी सुनवाई

NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए बिकास बिवाल और दिनेश बिवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी. इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलीगा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी थी. आरोपियों की तरफ से उनके वकील एपी सिंह कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन सीबीआई की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ. इसके बाद अदालत ने इस मामले में तुरंत लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया. अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी. कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई के समय सरकार की तरफ से नियुक्त वकील की मौजूदगी जरूरी होगी.

पेपर लीक रोकने के लिए बनाया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट

सरकार ने परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है. इन अदालतों में परीक्षा से जुड़े धोखाधड़ी और पेपर लीक के मामलों की सुनवाई की जाएगी. सरकार ने इस कानून में बदलाव के लिए संसद में संशोधन विधेयक भी पेश किया है. नए संशोधन में जुर्माने की राशि को लगभग पांच गुना बढ़ाने और दोषी पाए जाने वालों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.

13 आरोपियों में शामिल हैं बिकास और दिनेश बिवाल

बिकास बिवाल और दिनेश बिवाल सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में शामिल हैं. दोनों पर आरोप है कि NEET पेपर लीक होने के बाद उन्होंने प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई. हालांकि, अभी मामला अदालत में चल रहा है और आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा.

पीएम मोदी ने किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को कहा था कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में जल्द फैसला सुनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा था कि सरकार के लिए देश के युवाओं का भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है. सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों का भरोसा वापस लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

NEET विवाद को लेकर हुआ था बड़ा प्रदर्शन

NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए थे. इसी मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिनों तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद बढ़ गया था. इसके बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया. विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि उसे छात्रों की चिंताओं की पूरी जानकारी है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

ये भी पढ़ें: Nitin Gadkari Controversy: E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Jul 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Education NEET UG Paper Leak CBI NEET
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