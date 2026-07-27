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युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?

CJP Jantar Mantar Protest: हाल ही में जांच में यह मालूम पड़ा है कि नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. आइए जानते हैं सुरक्षा कर्मियों को क्या सजा हो सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Jul 2026 12:18 PM (IST)
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  • पैलेट गन से गंभीर चोटें, स्थायी विकलांगता का खतरा रहता है।

CJP Jantar Mantar Protest: नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में यह पता चला है कि 20 जुलाई को हुए विरोध मार्च के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने कथित तौर पर पैलेट गन से कई राउंड फायरिंग की. इसमें कई पैलेट प्रदर्शनकारियों को लगे. इस घटना ने राजनीतिक बहस को छेड़ दिया है और सुरक्षाकर्मियों द्वारा बल प्रयोग से जुड़े कानूनी प्रावधान और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के उल्लंघन की स्थिति में संभावित नतीजे पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है. 

सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है?
युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?

अगर रैपिड एक्शन फोर्स या फिर सीआरपीएफ का कोई भी जवान तय नियम का उल्लंघन करके पैलेट गन का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो विभागीय और आपराधिक दोनों स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है. 

सीआरपीएफ एक्ट 1949 के मुताबिक एक आंतरिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यह जांच सकती है कि बल का इस्तेमाल आधिकारिक दिशा निर्देशों के मुताबिक था या फिर नहीं. अगर जवान नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई में नौकरी से हटाना, रैंक या फिर वेतन में कटौती या फिर गंभीर मामलों में फोर्स के अनुशासनात्मक प्रावधान के तहत हिरासत में लेना शामिल हो सकता है.

भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक दायित्व 

विभागीय कार्यवाही के अलावा अगर जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बल का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से या फिर तय SOP से हटकर किया गया था तो सुरक्षा कर्मियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पैलेट गन के इस्तेमाल से स्थायी विकलांगता या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है तो गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़े आरोप लग सकते हैं. इनमें भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधान के तहत आजीवन कारावास या फिर लंबी जेल की सजा भी हो सकती है.  खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामलों में अपराध की प्रकृति और जांच के नतीजे के आधार पर कानून में 3 साल तक की जेल का प्रावधान है.


युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?

राहुल गांधी ने उठाए सवाल 

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर सरकार और गृह मंत्रालय से सार्वजनिक रूप से सवाल पूछे हैं. 24 जुलाई 2026 को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक छात्र को पेश किया और इस बात का दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उस पर पैलेट गन से चोट आई थीं.

पैलेट गन कैसे काम करती है? 

पैलेट गन का इस्तेमाल आमतौर पर शिकार और कुछ खास तरह के खेलों में किया जाता है. इस बंदूक में एक बार एक गोली फायर करने के बजाय एक करतूत में धातु के कई छोटे-छोटे छर्रे होते हैं. फायर करने के बाद कारतूस इन छर्रों को एक बड़े इलाके में फैला देता है जिस वजह से वे किसी एक बिंदु पर लगने के बजाय चारों तरफ फैल जाते हैं. फैलने के इस तरीके की वजह से पास में खड़े कई लोगों को एक ही राउंड से निकले छर्रे लग सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः किस राज्य में हुए हैं अब तक सबसे ज्यादा पेपर लीक, जानें सभी आंकड़े?


क्यों है यह कम जानलेवा?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैलेट गन को आमतौर पर भीड़ को काबू करने वाले कम जानलेवा हथियार की श्रेणी में रखा जाता है. ठीक वॉटर कैनन और आंसू गैस की ही तरह. इसके पीछे वजह यह है कि पारंपरिक हथियारों की तुलना में इससे तुरंत जानलेवा चोट लगने की संभावना काफी कम है.

लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स बार-बार इस बात की चेतावनी देते हैं कि इनसे गंभीर चोट लग सकती हैं, खासकर तब जब इन्हें काफी पास से चलाया जाए. छर्रे त्वचा और सॉफ्ट टिशु के अंदर जा सकते हैं और गंभीर मामलों में शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं. आंखों की चोट को सबसे गंभीर खतरा माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि छर्रे कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है.

यह भी पढ़ेंः किसने शुरू किया E20 आंदोलन, क्यों मांगा जा रहा गडकरी का इस्तीफा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 12:16 PM (IST)
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