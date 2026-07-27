#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और इस आदेश को वापस लेना चाहिए. 

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 27 Jul 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

नीट पेपर लीक मामले में शिक्षामंत्री का इस्तीफा होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है. यूपी सरकार ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश दिया है. इसको लेकर सीजेपी ने कहा कि ये देश के लिए सही नहीं होगा. 

कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर लिखा, 'देश में तो वैसे ही रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 स्कूल से अधिक रोज बंद हो रहे है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी को गिराया जाना मतलब शिक्षा को कुचलने जैसा फैसला होगा, जो इस देश के लिए कतई सही नहीं होगा.'

सीजेपी की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और इस आदेश को वापस लेना चाहिए. 

ये भी पढ़ें- अभिजीत दीपके करेंगे शादी, आए रिश्ते, मां ने बताया कैसी बहू चाहिए?

रामपुर प्रशासन ने बिल्डिंगों को बताया अवैध

बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बने 40 में से 38 बिल्डिंगों को अवैध करार दिया है. इन बिल्डिंगों का निर्माण अवैध मानते हुए उन पर बुलडोजर एक्शन का आदेश जारी किया है. रामपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है, अगर वह अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. रामपुर प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के बाद इन 3 राज्यों में बवाल, शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग

CJP ने जंतर-मंतर पर किया था प्रोटेस्ट

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक की जवाबदेही और सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. इसका प्रमुख चेहरा सोनम वांगचुक थे, लेकिन आयोजक अभिजीत दीपके थे, जोकि सीजेपी के फाउंडर और अध्यक्ष हैं. कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से हुए इस आंदोलन की मांग को सरकार ने मान लिया है और धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा छात्रों के परिवाओं को मुआवजा देने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है. 

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Breaking News Abp News Cockroach Janta Party CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
इंडिया
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक के खिलाफ बिल, विपक्ष का हंगामा
LIVE: लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक के खिलाफ बिल, विपक्ष का हंगामा
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
झारखंड
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
हेल्थ
Spider Veins: आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
ABP NEWS
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
ABP NEWS
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
ABP NEWS
Viral Video: हाथी को गुड़ खिलाना शख्स को पड़ा महंगा, हाथी ने सूंड से किया हमला!
Viral Video: हाथी को गुड़ खिलाना शख्स को पड़ा महंगा, हाथी ने सूंड से किया हमला!
ABP NEWS
Byculla Fire Station: मुजरिमों के पसीने छुड़ाने वाली पुलिस के खुद छूटे पसीने!
Byculla Fire Station: मुजरिमों के पसीने छुड़ाने वाली पुलिस के खुद छूटे पसीने!
ABP NEWS
Viral Video: इस पंप पर पेट्रोल नहीं, लाठियां मिलती हैं!
Viral Video: इस पंप पर पेट्रोल नहीं, लाठियां मिलती हैं!
Embed widget