#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?

AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?

Police Firing Rules India: राहुल गांधी ने बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कि कब किया जा सकता है AK-47 का इस्तेमाल.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Jul 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राहुल गांधी ने बिहार में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की।
  • पुलिस को भीड़ नियंत्रण में AK-47 उपयोग की अनुमति नहीं है।
  • भीड़ नियंत्रण में बल प्रयोग चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।
  • असली गोलीबारी अंतिम विकल्प, मजिस्ट्रेट आदेश से संभव है।

Police Firing Rules India: राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई की खबरों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने यह दावा किया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया और छात्र आंदोलन से निपटने के सरकार के तरीके पर भी उन्होंने सवाल उठाए. इन आरोपों ने एक बार फिर से पुलिसकर्मियों द्वारा हथियारों के इस्तेमाल और भारत में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जुड़े नियमों की तरफ ध्यान खींचा है.

क्या पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने की इजाजत है?

भारतीय पुलिस को सामान्य कानून व्यवस्था को बनाए रखने या फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है. AK-47 का इस्तेमाल खास हालातों में ही किया जा सकता है. जैसे आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, नक्सल रोधी ऑपरेशन, भारी हथियारों से लैस अपराधियों के साथ मुठभेड़ या फिर आत्मरक्षा की काफी गंभीर स्थिति. इसका इस्तेमाल ज्यादा जोखिम वाले सुरक्षा ऑपरेशन के लिए होता है, ना की सार्वजनिक प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शन को संभालने के लिए.

भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारत का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 

गृह मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के मुताबिक गैरकानूनी भीड़ से निपटने के लिए बल प्रयोग का एक क्रम तय किया गया है. इसका उद्देश्य कम से कम जरूरी बल का इस्तेमाल करना और हर अगले चरण पर तभी बढ़ना है जब पिछले उपाय शांति बहाल करने में कामयाब नहीं हो पाए.


AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?

क्या है पहला चरण?

सबसे पहले पुलिस से यह उम्मीद की जाती है कि वह लाउडस्पीकर के जरिए प्रदर्शनकारियों से बात करे और बातचीत की कोशिश करे. बल का इस्तेमाल करने से पहले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी जाती है और शांति से तितर-बितर होने के लिए कहा जाता है. 

क्या है दूसरा चरण?

अगर भीड़ तितर-बितर होने से इनकार कर देती है तो लोगों को पीछे धकेलने और भीड़ को हटाने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका उद्देश्य इस बात को पक्का करना है कि प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोट ना आए.

क्या है तीसरा चरण? 

अगले चरण में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले या फिर मिर्च आधारित भीड़ नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है.

क्या है चौथा चरण? 

अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो पुलिस सीमित लाठीचार्ज कर सकती है. इसके लिए आमतौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी पड़ती है. 

क्या है पांचवा चरण? 

सख्त नियमों के तहत सुरक्षा बल रबर की गोलियों या फिर पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनका मकसद पैरों पर निशाना साधना होता है ताकि जानलेवा चोट का खतरा कम से कम हो. इनके इस्तेमाल के लिए सख्त ऑपरेशनल गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. 


AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?

क्या है छठा और आखिरी चरण?

स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक असली गोलियों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब भीड़ हिंसक हो जाए, जान को गंभीर खतरा पैदा करे या फिर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए. ऐसी फायरिंग के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश की भी जरूरत होती है. इसके बावजूद जवानों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह शरीर के निचले हिस्से पर ही निशाना साधें, ताकि मौत की संभावना कम हो. 

यह भी पढ़ेंः युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?

AK-47 राइफल के इस्तेमाल से जुड़े नियम 

गृह मंत्रालय AK-47 को प्लाटून लेवल का हथियार मानता है. इसका मतलब है कि आम पुलिसिंग के दौरान इसे कोई एक अधिकारी अपने साथ नहीं रख सकता. सिर्फ वही जवान इसे साथ रख सकते हैं जिन्होंने हथियारों की खास ट्रेनिंग ली हो. ऐसे हथियार आमतौर पर स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी टेरर स्क्वाड या फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षा यूनिट जैसी खास यूनिट्स को दिए जाते हैं.

पुलिस द्वारा बल का इस्तेमाल 

नेशनल क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय पुलिस देंगे या फिर हिंसक भीड़ से निपटने के दौरान हर साल लगभग 200 से 300 बार असली गोलियों का इस्तेमाल करती है. देश भर में हर साल दंगों के लगभग 40,000 से 50,000 मामले दर्ज किए जाते हैं. इनमें से 0.5% से भी कम मामलों में पुलिस असली गोलियों का इस्तेमाल करती है. इसी के साथ ज्यादातर मामलों को बातचीत, वॉटर कैनन, आंसू गैस या फिर लाठीचार्ज से संभाल लिया जाता है.

यह भी पढ़ेंः रोजाना रात में 3 बजे क्यों टूटती है नींद? आज जान लें असली वजह

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Bihar Protest Police Firing Rules India AK-47 Police Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?
AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?
जनरल नॉलेज
परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में ये चेहरे, क्या अलग से मिलेगी सैलरी?
परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में ये चेहरे, क्या अलग से मिलेगी सैलरी?
जनरल नॉलेज
युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?
युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?
जनरल नॉलेज
तेज प्रताप यादव पर कौन-कौन सी धाराएं, कितनी हो सकती है सजा?
तेज प्रताप यादव पर कौन-कौन सी धाराएं, कितनी हो सकती है सजा?
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
बिहार
AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'
AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
स्पोर्ट्स
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Nitin Gadkari Controversy: E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget