AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राहुल गांधी ने बिहार में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की।

पुलिस को भीड़ नियंत्रण में AK-47 उपयोग की अनुमति नहीं है।

भीड़ नियंत्रण में बल प्रयोग चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

असली गोलीबारी अंतिम विकल्प, मजिस्ट्रेट आदेश से संभव है।

Police Firing Rules India: राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई की खबरों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने यह दावा किया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया और छात्र आंदोलन से निपटने के सरकार के तरीके पर भी उन्होंने सवाल उठाए. इन आरोपों ने एक बार फिर से पुलिसकर्मियों द्वारा हथियारों के इस्तेमाल और भारत में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जुड़े नियमों की तरफ ध्यान खींचा है.

क्या पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने की इजाजत है?

भारतीय पुलिस को सामान्य कानून व्यवस्था को बनाए रखने या फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है. AK-47 का इस्तेमाल खास हालातों में ही किया जा सकता है. जैसे आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, नक्सल रोधी ऑपरेशन, भारी हथियारों से लैस अपराधियों के साथ मुठभेड़ या फिर आत्मरक्षा की काफी गंभीर स्थिति. इसका इस्तेमाल ज्यादा जोखिम वाले सुरक्षा ऑपरेशन के लिए होता है, ना की सार्वजनिक प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शन को संभालने के लिए.

भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारत का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

गृह मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के मुताबिक गैरकानूनी भीड़ से निपटने के लिए बल प्रयोग का एक क्रम तय किया गया है. इसका उद्देश्य कम से कम जरूरी बल का इस्तेमाल करना और हर अगले चरण पर तभी बढ़ना है जब पिछले उपाय शांति बहाल करने में कामयाब नहीं हो पाए.





क्या है पहला चरण?

सबसे पहले पुलिस से यह उम्मीद की जाती है कि वह लाउडस्पीकर के जरिए प्रदर्शनकारियों से बात करे और बातचीत की कोशिश करे. बल का इस्तेमाल करने से पहले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी जाती है और शांति से तितर-बितर होने के लिए कहा जाता है.

क्या है दूसरा चरण?

अगर भीड़ तितर-बितर होने से इनकार कर देती है तो लोगों को पीछे धकेलने और भीड़ को हटाने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका उद्देश्य इस बात को पक्का करना है कि प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोट ना आए.

क्या है तीसरा चरण?

अगले चरण में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले या फिर मिर्च आधारित भीड़ नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है.

क्या है चौथा चरण?

अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो पुलिस सीमित लाठीचार्ज कर सकती है. इसके लिए आमतौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी पड़ती है.

क्या है पांचवा चरण?

सख्त नियमों के तहत सुरक्षा बल रबर की गोलियों या फिर पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनका मकसद पैरों पर निशाना साधना होता है ताकि जानलेवा चोट का खतरा कम से कम हो. इनके इस्तेमाल के लिए सख्त ऑपरेशनल गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है.





क्या है छठा और आखिरी चरण?

स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक असली गोलियों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब भीड़ हिंसक हो जाए, जान को गंभीर खतरा पैदा करे या फिर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए. ऐसी फायरिंग के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश की भी जरूरत होती है. इसके बावजूद जवानों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह शरीर के निचले हिस्से पर ही निशाना साधें, ताकि मौत की संभावना कम हो.

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AK-47 राइफल के इस्तेमाल से जुड़े नियम

गृह मंत्रालय AK-47 को प्लाटून लेवल का हथियार मानता है. इसका मतलब है कि आम पुलिसिंग के दौरान इसे कोई एक अधिकारी अपने साथ नहीं रख सकता. सिर्फ वही जवान इसे साथ रख सकते हैं जिन्होंने हथियारों की खास ट्रेनिंग ली हो. ऐसे हथियार आमतौर पर स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी टेरर स्क्वाड या फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षा यूनिट जैसी खास यूनिट्स को दिए जाते हैं.

पुलिस द्वारा बल का इस्तेमाल

नेशनल क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय पुलिस देंगे या फिर हिंसक भीड़ से निपटने के दौरान हर साल लगभग 200 से 300 बार असली गोलियों का इस्तेमाल करती है. देश भर में हर साल दंगों के लगभग 40,000 से 50,000 मामले दर्ज किए जाते हैं. इनमें से 0.5% से भी कम मामलों में पुलिस असली गोलियों का इस्तेमाल करती है. इसी के साथ ज्यादातर मामलों को बातचीत, वॉटर कैनन, आंसू गैस या फिर लाठीचार्ज से संभाल लिया जाता है.

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