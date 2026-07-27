CJP के बाद E20 पार्टी और RHA ने उड़ाई नींद, इनके पीछे कौन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom RHA आंदोलन जाति-आधारित आरक्षण खत्म कर योग्यता चाहता है।

कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए खड़े किए गए जबरदस्त विरोध के चलते जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा तो इसने डिजिटल आंदोलनों का नया इतिहास रच दिया. इस एतिहासिक घटनाक्रम के बाद अब इंस्टाग्राम और ट्विटर युवाओं और जेन-जी के लिए अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए एक तरह से नया जंतर-मंतर बन चुके हैं. इसी कड़ी में अब E20 जनता पार्टी और RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन दो नए डिजिटल मोर्चे बने हैं. जिन्होंने अपनी दमदार मौजूदगी से सरकार और प्रशासनिक महकमों के पसीने छुड़ा दिए हैं. चलिए जानें कि इनके पीछे कौन है.

E20 जनता पार्टी क्या है?

सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम का एक डिजिटल अभियान तेजी से वायरल हो रहा है. यह किसी भी तरह से रजिस्टर्ड राजनीतिक दल या फिर आधिकारिक संगठन नहीं है, बल्कि X और इंस्टाग्राम पर आम लोगों के द्वारा बनाया गया एक मजबूत जन-आंदोलन है. इस पेज से अब तक 59 हजार से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. इस मुहिम की मुख्य वजह यह है कि सरकार भले ही एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को बढ़ावा दे, लेकिन देश के हर नागरिक के पास बिना एथेनॉल मिले पेट्रोल को बढ़ावा दे. लेकिन देश के हर नागरिक के पास बिना एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल खरीदने की पूरी आजादी भी होनी चाहिए.

E20 जनता पार्टी की क्या हैं मुख्य मांगे?

E20 जनता पार्टी की मुख्य मांग देश के सभी फ्यूल स्टेशनों पर एथेनॉल मुक्त 100 प्रतिशत शुद्ध ईंधन उपलब्ध कराना है.

इस पार्टी के संस्थापकों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वे किसी तरह की सरकारी सब्सिडी या मुफ्त ईंधन की मांग नहीं कर रहे हैं, न ही वे सरकार की एथेनॉल नीति को पूरी तरह बंद करने पर अड़े हैं.

उनकी एकमात्र मांग उपभोक्ताओं को अपनी गाड़ियों के हिसाब से सही ईंधन चुनने की स्वतंत्रता देना है.

उनका कहना है कि नागरिकों की गाड़ियां कोई टेस्ट के लिए नहीं हैं, इसलिए वाहन निर्माताओं की सलाह के आधार पर ही ग्राहकों को फ्यूल मिलना चाहिए.

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E20 जनता पार्टी का मुख्य सूत्रधार कौन?

E20 जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह साफ किया है कि इसके पीछे किसी भी राजनीतिक हस्ती का हाथ नहीं है. E20 जनता पार्टी ने इंस्टा हैंडल पर इसे पूरी तरह से स्वतंत्र और आम नागरिकों द्वारा संचालित मुहिम बताया है. इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को दैनिक जीवन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है. इसके साथ ही यह अभियान भारत सरकार की 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के जमीनी प्रभावों, गाड़ियों के इंजन पर पड़ने वाले असर और आर्थिक पहलुओं पर निष्पक्ष चर्चा करना चाहता है.

RHA क्या है?

सीजेपी को ही देखते हुए E20 जनता पार्टी के साथ-साथ एक और कैंपेन शुरू किया गया है, जिसे RHA कहा जा रहा है. इसका पूरा नाम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है. सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के द्वारा शुरू किए गए इस डिजिटल हैंडल का मुख्य उद्देश्य देश में लंबे वक्त से लागू जातिगत आरक्षण व्यवस्था का कड़ा विरोध करना है. इस सोशल मीडिया पेज को चलाने वाले युवा चाहते हैं कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों में दाखिला और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां केवल और केवल अभ्यर्थियों की प्रतिभा, योग्यता और मेरिट के आधार पर की जाएं, न कि उनकी जाति के आधार पर.

क्या हैं RHA की प्रमुख मांगें?

RHA आंदोलन की प्रमुख मांगें जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह खत्म करना.

मेरिट को प्राथमिकता के आधार पर देखते हुए सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में दाखिले सिर्फ नंबर्स और प्रतिभा के आधार पर होने चाहिए.

RHA आंदोलन को बढ़ावा देने वाले सारी जातियां एक समान जैसे सोशल मीडिया पर नारे दे रहे हैं और लोगों का समर्थन जुटा रहे है.







किसके हाथों में है RHA की कमान?

आरक्षण हटाओ अभियान के संस्थापकों और बैकएंड टीम को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं. सोशल मीडिया पर इस ग्रुप के एडमिन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका भी किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के साथ कोई संबंध नहीं है. यह आंदोलन आम नागरिकों और युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है. उनका कहना है कि वे नीतियों और व्यवस्था में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं, किसी विशेष दल के खिलाफ नहीं. इसीलिए इसको बिना राजनीतिक समर्थन के भी इंटरनेट पर भारी समर्थन मिल रहा है.

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