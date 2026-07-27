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परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में ये चेहरे, क्या अलग से मिलेगी सैलरी?

Exam Reforms Task Force: सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और लीक-प्रूफ बनाने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 6-सदस्यीय परीक्षा सुधार टास्क फोर्स बनाई है. चलिए जानें इनके सदस्यों को कितनी सैलरी मिलेगी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 27 Jul 2026 01:04 PM (IST)
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  • डिजिटल तकनीकों, एआई से परीक्षा प्रक्रिया मजबूत बनाई जाएगी।

Exam Reforms Task Force: नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद इस तरीके की परिस्थितियां दोबारा न पैदा हों, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. पीएम मोदी के मार्गदर्शन में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि एनटीए की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करेगा. छह दिग्गजों की यह विशेष टीम आधुनिक डिजिटल तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मजबूत प्रशासनिक नियमों के जरिए पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए विस्तृत खाका और सिफारिशें तैयार करने वाली है. आइए जानें कि इस टीम में कौन-कौन शामिल हैं.

नंदन नीलेकणी करेंगे नेतृत्व

इस महत्वपूर्ण टास्क फोर्स की कमान आईटी क्षेत्र के जाने-माने दिग्गज और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है. नीलेकणी को भारत के विशाल डिजिटल पहचान परियोजना आखार के निर्माण का जनक माना जाता है और उनके पास बेहतरीन तकनीकी प्रणालियों को संचालित करने का व्यापक अनुभव है. केंद्र सरकार चाहती है कि प्रश्नपत्रों की डिजिटल सुरक्षा, परीक्षार्थियों की एकदम सटीक बायोमेट्रिक पहचान, परीक्षा केंद्रों के पारदर्शी संचालन और नतीजों की त्वरित प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि भविष्य में किसी भी तरह के पेपर लीक की आशंका न रह जाए.

तकनीकी एवं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मौजूदगी

परीक्षा तंत्र को डिजिटल रूप से अभेद्य बनाने के लिए इस विशेष पैनल में देश के अग्रणी संस्थानों के दिग्गजों को भी शामिल किया गया है. आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटी इस समिति के सबसे प्रमुख तकनीकी सदस्यों में से एक हैं. साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर प्रणालियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ होने के नाते प्रो. कामकोटी परीक्षा आयोजित करने वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर काम करेंगे. उनका मुख्य योगदान एनटीए के सर्वरों, डिजिटल क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को किसी भी प्रकार के बाहरी हैकिंग या डेटा चोरी से सुरक्षित रखना होगा.

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परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में ये चेहरे, क्या अलग से मिलेगी सैलरी?


शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र का व्यापक अनुभव

तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ इस टास्क फोर्स में देश के शीर्ष प्रशासनिक और शैक्षणिक सलाहकारों को भी जगह दी गई है. पूर्व CBSE अध्यक्ष और स्कूल शिक्षा सचिव रह चुकीं सीनियर ब्यूरोक्रेट अनीता करवाल इस टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 का ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण  योगदान दिया था. उनके अलावा बिहार के पूर्व मुख्य सचिव व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमृत लाल मीणा को भी शामिल किया गया गया है. बड़े पैमाने पर सरकारी अभियानों और व्यवस्थाओं को कुशलतापूर्वक संचालित करने का उनका विशाल अनुभव परीक्षा प्रक्रिया के जमीनी क्रियान्वयन को सुचारू बनाने में बेहद मददगार साबित होगा.

कौन हैं टास्क फोर्स अध्यक्ष नंदन नीलेकणी?

मशहूर बिजनेसमैन और टेक लीडर नंदन मोहनराव नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ था और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है. साल 1981 में एन. आर. नारायण मूर्ति के साथ मिलकर उन्होंने इंफोसिस की नींव रखी थी, जो कि आज वैश्विक स्तर की दिग्गज आईटी कंपनी है. साल 2009 में केंद्र सरकार ने उन्हें UIDAI का पहला अध्यक्ष बनाया था, जहां उन्होंने देश की ऐतिहासिक आधार कार्ड परियोजना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया. उनकी इस दूरदर्शी सोच ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम प्रदान किया.

टास्क फोर्स की कार्यशैली और जिम्मेदारियां

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह टास्क फोर्स एनटीए के मूलभूत ढांचे और तकनीकी संचालन में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए सुझाव देगी. इस पैनल की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि प्रश्नपत्रों के बनने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की पूरी श्रंखला में सुरक्षा के लिए क्या नए मानक तय किए जाएं. इसके अलावा, एनटीए की आंतरिक कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने के लिए नीतिगत सिफारिशें दी जाएंगी. यह टास्क फोर्स जो भी खाका तैयार करेगी, वही आने वाले वर्षों में देश की परीक्षा प्रणाली और नए सख्त नियमों की मजबूत बुनियाद बनेगा.


परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में ये चेहरे, क्या अलग से मिलेगी सैलरी?

क्या इन सदस्यों को अलग से मिलेगी सैलरी?

इस टास्क फोर्स के गठन के बाद एक सवाल यह भी सामने आ रहा था कि क्या इन दिग्गजों को इस काम के लिए अलग से भारी-भरकम वेतन दिया जाएगा. सरकारी अधिसूचना की मानें तो इस विशेष पैनल के सदस्यों को किसी भी तरह की अतिरिक्त सैलरी या आर्थिक पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. टास्क फोर्स के प्रमुख नंदन नीलेकणी पहले भी राष्ट्रीय महत्व की बड़ी परियोजनाओं में बिना कोई वेतन लिए मानद आधार पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. यह सभी शीर्ष विशेषज्ञ देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केवल एक स्वैच्छिक और मानद सलाहकार के रूप में योगदान दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: किस राज्य में हुए हैं अब तक सबसे ज्यादा पेपर लीक, जानें सभी आंकड़े?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Nandan Nilekani PM Modi Exam Reforms Task Force
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