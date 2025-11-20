एक्सप्लोरर
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
Changthangi Goat Cost: जिस पश्मीना को दुनिया शान से ओढ़ती है, उसको भेड़ से नहीं, बल्कि बकरी की ऊन से बनाया जाता है. आइए जानते हैं कि इस बकरी की कीमत क्या होती है.
लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में रहने वाली चांगथांगी बकरी को दुनिया में सबसे खास माना जाता है. यही वह प्रजाति है जिसकी मुलायम और गर्म ऊन से पश्मीना शॉल बनती है, जिसे पहनना सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है. लेकिन इसके पीछे की असली कहानी है उस बकरी की, जिसकी ऊन निकालने में सालों लग जाते हैं. यह बकरी जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही महंगी भी.
Published at : 20 Nov 2025 07:07 AM (IST)
