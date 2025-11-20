कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?

इनकी कीमत का एक और बड़ा कारण है, सीमित उत्पादन. एक चांगथांगी बकरी साल में केवल 80-170 ग्राम तक का शुद्ध पश्मीना कोट देती है. इतना कम ऊन मिलने के कारण एक शॉल बनाने में कई महीनों से लेकर एक साल तक का समय लग सकता है. यही वजह है कि बाजार में एक प्रीमियम पश्मीना शॉल की कीमत हजारों से लेकर लाखों तक होती है.