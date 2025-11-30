एक्सप्लोरर
कितने का आता है असली पश्मीना शॉल? इसकी ये खासियत उड़ा देगी आपके होश
वह पश्मीना शॉल है. कहते हैं, इसे हाथ में लेकर देखो तो बादल छूने जैसा एहसास होता है. इतनी मुलायम, इतनी हल्की और इतनी गरम कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ एक कपड़ा है.
सर्दियां शुरू होते ही बाजार रंग-बिरंगे शॉल और स्टोल से भर जाते हैं. कहीं कश्मीरी शॉल, कहीं ऊनी दुपट्टे, तो कहीं डिजाइनदार स्टोल. लेकिन इन सबके बीच एक नाम ऐसा है, जिसे देखते ही लोग ठहर जाते हैं. वह पश्मीना शॉल है. कहते हैं, इसे हाथ में लेकर देखो तो बादल छूने जैसा एहसास होता है. इतनी मुलायम, इतनी हल्की और इतनी गरम कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ एक कपड़ा है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर असली पश्मीना शॉल कितने का आता है और इसकी क्या खासियत है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Nov 2025 06:59 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इतने खतरनाक और भयानक कैसे हो जाते हैं चक्रवात, जानिए कौन सी ताकतें इसे बनाती हैं विनाशकारी?
जनरल नॉलेज
5 Photos
क्या अंतरिक्ष यात्रा के बाद सूसू-पॉटी के बैग धरती पर वापस लाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, क्या होता है इनका?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
जनरल नॉलेज
8 Photos
किसी की दूसरी शादी में उड़ाई दावत तो भी हो सकती है जेल, इस राज्य में बन गया अनोखा कानून
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion