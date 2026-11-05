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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGold Demand in India: धड़ाम हुई सोने की मांग...अभी 1 लाख का खरीदा तो कब बना देगा करोड़पति?

Gold Demand in India: धड़ाम हुई सोने की मांग...अभी 1 लाख का खरीदा तो कब बना देगा करोड़पति?

Gold Demand in India: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सोने की मांग काफी ज्यादा गिर चुकी है. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह. जानें इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 05 Nov 2026 01:57 PM (IST)
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  • भारत में रिकॉर्ड कीमतों, महंगाई से सोने की मांग गिरी.
  • कमजोर मॉनसून से ग्रामीण इलाकों में सोने की मांग घटी है.
  • चक्रवृद्धि ब्याज से 1 लाख रुपये 40 साल में 1 करोड़.
  • निवेश पोर्टफोलियो में सोना 10-15% तक सीमित रखें.

Gold Demand in India: भारत में दिवाली की तैयारी चल रही है. कल धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन लोग सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करते हैं. आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोने की मांग गिरकर लगभग 650 मेट्रिक टन के 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है. इसकी वजह रिकॉर्ड कीमतें, ईरान से जुड़े संघर्ष की वजह से आई महंगाई और कमजोर मानसून को बताया है.

 हालांकि वैश्विक अनिश्चितता के बीच  केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कोई अभी ₹100000 का निवेश करता है तो उसे ₹1 करोड़ तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब. 

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100 गुना बढ़ोतरी का गणित 

1 लाख रुपये को ₹1 करोड़ रुपये में बदलने के लिए 100 गुना बढ़ोतरी, यानी 10,000 प्रतिशत के मुनाफा की जरूरत होती है. चक्रवृद्धि ब्याज की मदद से पहले मिले मुनाफे पर और मुनाफा जुड़ता जाता है. 

72 के नियम से यह पता लगाया जा सकता है कि पैसा कितने समय में दोगुना होगा. 12% के हिसाब से 72 को 12 से भाग देने पर 6 साल मिलते हैं. इस तरह ₹1लाख रुपये 6 साल में ₹2 लाख, 12 साल में ₹4 लाख, 18 साल में ₹8 लाख, 24 साल में ₹16 लाख, 30 साल में ₹32 लाख और 36 साल में ₹64 लाख हो जाएंगे.

इस गणना के मुताबिक 40 साल तक 64 लाख की राशि लगभग 1.1 करोड़ तक हो जाएगी. 12% की दर से 100 गुना का लक्ष्य लगभग 40.5 साल में पूरा हो जाता है. 11% सीएजीआर पर इसमें 44.1 साल लगते हैं. इसी के साथ 10% पर 48.3 साल. इस वजह से रिटर्न में थोड़ा सा भी अंतर समय सीमा को बदल देता है.

इस तुलना को शुरुआती मान्यताओं के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए. यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि बताई गई सालाना रिटर्न दर पूरी अवधि के दौरान लगातार मिलती रहेगी और उस पर कंपाउंडिंग का असर होगा. इन आंकड़ों में सोने की कीमतों में होने वाले बदलाव या सोने में निवेश से जुड़े किसी अतिरिक्त खर्च या टैक्स को शामिल नहीं किया गया है. इस वजह से यह ये आंकड़े किसी निवेशक को मिलने वाले वास्तविक रिटर्न का सटीक अनुमान नहीं देते, बल्कि सिर्फ कंपाउंडिंग की ताकत को दर्शाते हैं. 


Gold Demand in India: धड़ाम हुई सोने की मांग...अभी 1 लाख का खरीदा तो कब बना देगा करोड़पति?

कंपाउंडिंग का असर तेजी से क्यों बढ़ता है? 

ग्रोथ समान रूप से नहीं होती. उदाहरण के लिए एक लाख की रकम पहले 20 साल में बढ़कर लगभग 9.6 लाख हो जाती है और अगले 20 साल में यह 1 करोड़ से भी काफी ऊपर पहुंच जाती है. इसे बैकएंड लोडिंग कहा जाता है. इसका मतलब है कि निवेश की अवधि के आखिरी सालों में कुल रकम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है. 

सोने की मांग में कमी क्यों आई? 

हाल ही में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.41 लाख से 1.46 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. यह कई आम खरीदारों के बजट से बाहर है. महंगाई और ईरान संकट की वजह से जीवन यापन का खर्च बढ़ गया है जिससे लोगों के पास बचत के लिए कम पैसा बच रहा है. ग्रामीण इलाकों में भी मांग कमजोर हुई है. भारत में सोने की आधी से ज्यादा खरीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है. यह इस बार कमजोर मानसून से प्रभावित हुई है. वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं. माना जाता है कि इससे लंबी अवधि में सोने की कीमतें बनी रह सकती हैं. 


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निवेश योजना में सोने की भूमिका 

सिर्फ सोने के भरोसे बड़ी संपत्ति नहीं बनाई जा सकती है. पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा 10% से 15% रखने की  सलाह दी जाती है. इसे मुख्य संपत्ति बनाने के बजाय एक हेज या सेफ्टी नेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए. 

अगर आपका लक्ष्य ₹1 लाख से ₹1 करोड़ तक पहुंचना है तो इसके लिए इक्विटी म्युचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का सुझाव दिया जाता है. 12% से 15% के संभावित सालाना रिटर्न के साथ इस लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग 30 से 35 साल लग सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 01:57 PM (IST)
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