Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी ने बहुमत खोया।

छह भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवार हुए विजयी, पांच प्रतिनिधि सभा में।

विजेता भारत के विभिन्न राज्यों से, महत्वपूर्ण पद हासिल किए।

US Midterm Elections: अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है. उनकी रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों पर कंट्रोल खो बैठी है. डेमोक्रेट्स ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लिया है जो अमेरिकी राजनीति में ट्रंप के विरोध के एक नए चरण का प्रतीक है.

इस बड़े राजनीतिक बदलाव के साथ 6 भारतीय अमेरिकी विजयी हुए हैं. पांच ने प्रतिनिधि सभा में सीट जीती है जबकि एक ने मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बरकरार रखा है. आइए जानते हैं वे भारत के किन हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं.

पिया डांडिया

पिया डांडिया के माता-पिता मूल रूप से जयपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं. उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और फ्लोरिडा के 22वें संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल की. उनकी जीत को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि वह फ्लोरिडा से कांग्रेस के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं. हालांकि उनकी राजनीतिक सीट संयुक्त राज्य अमेरिका में है लेकिन उनका पारिवारिक संबंध उन्हें राजस्थान राज्य की राजधानी से जोड़ता है.





अरुणा मिलर

अरुणा मिलर का जन्म हैदराबाद में हुआ था, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश में था और अब तेलंगाना का हिस्सा है. जब वह 7 साल की थी तब वह अपने माता-पिता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई. मिलर को मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में फिर से चुना गया है. उनकी पहचान राज्य में इस वरिष्ठ पद को संभालने वाली पहली अश्वेत महिला और पहली प्रवासी महिला के रूप में की जाती है. उनकी जीत का मतलब है कि वह पद पर बनी रहेंगी.

प्रमिला जयपाल

प्रमिला जयपाल का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था. उनके बचपन में इंडोनेशिया और सिंगापुर में बिताया गया समय भी शामिल था. वह 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी. जयपाल ने वॉशिंगटन राज्य के 7वें संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर से जीत हासिल की है. इस वजह से उनके पृष्ठभूमि भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके राजनीतिक कैरियर से जोड़ती है.





सुहास सुब्रमण्यम

सुहास सुब्रमण्यम के परिवार का दो भारतीय शहरों से संबंध है. उनके माता-पिता कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के चेन्नई से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए. उन्होंने वर्जीनिया के 10वें कांग्रेस जिले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है. उनके परिवार की प्रवास कहानी दोनों दक्षिणी भारतीय राज्यों के साथ संबंध को दर्शाती है.

रो खन्ना

रो खन्ना जिनका नाम रोहित खन्ना है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पैदा हुए थे. हालांकि उनका परिवार पंजाब से आया है. उनके दादा अमृत लाल खन्ना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था. खन्ना को कैलिफोर्निया के 17वें संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि सभा के लिए फिर से चुना गया है. उनकी जीत से कांग्रेस में एक ऐसे प्रतिनिधि के लिए एक और कार्यकाल जुड़ गया है जिसके परिवार का इतिहास पंजाब और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है.

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डॉ अमी बेरा

डॉ अमी बेरा के माता-पिता 1950 के दशक के दौरान राजकोट, गुजरात से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे. बेरा को अमेरिकी कांग्रेस का सबसे वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी सदस्य बताया जाता है. उन्होंने कैलिफोर्निया के तीसरे कांग्रेस जिले से दोबारा चुनाव जीतकर अपना पद बरकरार रखा है.

6 विजेता, कई भारतीय कनेक्शन

6 जीतें अलग-अलग भूमिका और निर्वाचन क्षेत्र में फैली हुई हैं. डांडिया, जयपाल, सुब्रमण्यम, खन्ना और बेरा ने सदन की सीट जीती हैं. इसी के साथ मिलर ने मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को बरकरार रखा है. उनके भारतीय संबंध जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई और राजकोट में पारिवारिक उत्पत्ति से लेकर हैदराबाद और चेन्नई में जन्म स्थान और साथ ही पंजाब में पारिवारिक विरासत तक हैं.

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