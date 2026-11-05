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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला

'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से पीएम मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज किया है उसके बाद से केंद्रीय मंत्री उन पर निशाना साध रहे हैं. अब किरेन रिजिजू ने उन्हें एक फॉर्मूला बताया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है. उन्होंने राहुल गांधी को सात फॉर्मूले बताए हैं जिन्हें फॉलो करके पार्टी लोकसभा में ज्यादा सीटें जीत सकती हैं. इतना ही नहीं राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भी उन्होंने हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ज्यादा समय भारत में बिताना होगा. ये बहस राहुल गांधी के पीएम मोदी को डिबेट चैलेंज देने के बाद से छिड़ी है. बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर निशाना साध रहे हैं.

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उसमें उन्होंने सात शर्ते लिखी हैं. जिससे कांग्रेस ज्यादा सांसद जीत सकती हैं. उन्होंने सबसे पहले लिखा, भारत में ज्यादा समय बिताएं और अक्सर विदेश में सीक्रेट छुट्टियां मनाने से बचें.

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क्या हैं शर्तें

  • किरेन रिजिजू ने आगे लिखा,वरिष्ठों का सम्मान करें और उनसे बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करें. जो कि भारतीय परंपरा है.
  • भारत-विरोधी लोगों से न मिलें और उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करें.
  • बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी के प्रति गहरी नफरत खत्म करें.बीजेपी को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानें, दुश्मन नहीं.
  • संसद को अधिक गंभीरता से लें और सांसदों को बहसों और चर्चाओं में भाग लेने दें.
  • भारत के संविधान का सम्मान करें और संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें.
  • कांग्रेस पार्टी को एक लोकतांत्रिक दल के रूप में काम करने दें और परिवारवादी राजनीति को खत्म करें.

 

बुधवार को किरेन रिजिजू ने संसद में दिए अपने भाषण का वीडियो शेयर किया था. जिसमें विपक्षी नेत सदन से बाहर जाते नजर आ रहे थे. ये वीडियो शेयर करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, संसद बहस और चर्चा की जगह है लेकिन जो लोग लोकतंत्र, बहस और चर्चा में विश्वास नहीं रखते, वे ही अब बहस की बात कर रहे हैं!

पीएम मोदी को दी चुनौती

राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक बार फिर वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को डिबेट करने की खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि वो पांच मिनट में साबित कर देंगे की प्रधानमंत्री देशद्रोही हैं.

ये भी पढ़ें: अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को झटका, डेमोक्रेट्स की जीत से भारत को कितनी राहत? शशि थरूर ने बताया आगे का रास्ता

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 05 Nov 2026 02:52 PM (IST)
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