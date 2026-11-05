ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो

मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो

अनुष्का शर्मा ने मास कॉम की पढ़ाई की है. पटना यूनिवर्सिटी से इसी साल (2026) छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुकी हैं. एबीवीपी से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं. हालांकि जीत नहीं मिली थी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Nov 2026 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

यूट्यूबर मनीष कश्यप अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में हैं. गुरुवार (05 नवंबर, 2026) को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक किया कि वे एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं और अब जिंदगी का हर सफर खूबसूरत होगा. अपने एक्स हैंडल से इस तरह की बातें लिखते हुए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा की तस्वीर शेयर की है. यानी जल्द वे शादी कर सकते हैं. 

इस बीच लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर मनीष कश्यप की होने वाली दुल्हनिया अनुष्का शर्मा कौन हैं? कहां से पढ़ी हैं? क्या करती हैं? इस तरह के सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
RSS पर सुधाकर सिंह का तीखा हमला, 'अंग्रेज चले गए... औलादों को छोड़ दिया'
RSS पर सुधाकर सिंह का तीखा हमला, 'अंग्रेज चले गए... औलादों को छोड़ दिया'
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
बिहार
तेज प्रताप को रामकृपाल यादव की दो टूक, बोले- पहले अपनी डिग्री दिखाएं
तेज प्रताप को रामकृपाल यादव की दो टूक, बोले- पहले अपनी डिग्री दिखाएं
बिहार
धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे रितेश पांडेय, बोले- अर्थ का अनर्थ मत करिए
धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे रितेश पांडेय, बोले- अर्थ का अनर्थ मत करिए

एबीवीपी से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं अनुष्का

अनुष्का की बात की जाए तो वो पटना यूनिवर्सिटी से इसी साल (2026) छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुकी हैं. वह ABVP समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं. हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी. इस छात्रसंघ चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहीं थीं.

चुनाव के दौरान रोते हुए वायरल हुआ था वीडियो

पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव प्रचार के दौरान अनुष्का का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत भी की थी. वीडियो पटना कॉलेज के हॉस्टल का था. वो कुछ लड़कों के सामने रो रही थीं. अनुष्का की शिकायत थी कि उनके कैरेक्टर पर लोग सवाल उठा रहे हैं. लड़कों ने तब कहा था कि हम लोगों के हॉस्टल का ही एक कैंडिडेट है जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर

अनुष्का के बारे में और बात करें तो उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन (पत्रकारिता) की पढ़ाई की है. पिता नहीं हैं. मां ने परवरिश की है. वे बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली हैं. अनुष्का ने भी मनीष संग तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की हैं. 

दूसरी ओर मनीष की बात की जाए तो वो बिहार के पश्चिम चंपारण से आते हैं. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. यूट्यूबर हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हाल ही में वे 'राइज एंड फॉल सीजन-2' में गए थे जिसके बाद और भी चर्चा में आ गए. शो के दौरान मनीष की कायरा के साथ दोस्ती काफी चर्चा में रही.

यह भी पढ़ें- MLC चुनाव के नतीजों पर आज JDU की बड़ी बैठक, क्या होगा अभिषेक झा का कदम?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Manish Kashyap BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
RSS पर सुधाकर सिंह का तीखा हमला, 'अंग्रेज चले गए... औलादों को छोड़ दिया'
RSS पर सुधाकर सिंह का तीखा हमला, 'अंग्रेज चले गए... औलादों को छोड़ दिया'
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
बिहार
तेज प्रताप को रामकृपाल यादव की दो टूक, बोले- पहले अपनी डिग्री दिखाएं
तेज प्रताप को रामकृपाल यादव की दो टूक, बोले- पहले अपनी डिग्री दिखाएं
बिहार
धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे रितेश पांडेय, बोले- अर्थ का अनर्थ मत करिए
धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे रितेश पांडेय, बोले- अर्थ का अनर्थ मत करिए
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अरे राहुल जी, मैं आपको...', पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज के बीच अमित शाह की चुनौती
'अरे राहुल जी, मैं आपको...', पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज के बीच अमित शाह की चुनौती
दिल्ली NCR
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
इंडिया
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget