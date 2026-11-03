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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMorning Height: सुबह नींद खुलते ही लंबाई ज्यादा क्यों महसूस होती है, क्या है इसका कारण?

Morning Height: सुबह नींद खुलते ही लंबाई ज्यादा क्यों महसूस होती है, क्या है इसका कारण?

Morning Height: अक्सर ही लोगों को यह लगता है कि जब वे सुबह के वक्त उठते हैं तो उनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा हो चुकी होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Nov 2026 05:14 PM (IST)
Morning Height: अक्सर ही लोगों को यह लगता है कि जब वे सुबह के वक्त उठते हैं तो उनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा हो चुकी होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

Morning Height: क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि रात की तुलना में सुबह के वक्त आपकी लंबाई थोड़ी ज्यादा लगती है? दरअसल यह कोई भ्रम नहीं है बल्कि यह मानव शरीर में होने वाला एक ऐसा बदलाव है जिसे वैज्ञानिक रूप से समझाया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

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मानव रीढ़ की हड्डी छोटी-छोटी हड्डियों से बनी होती है. इन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है. इन हड्डियों के बीच नरम, जेल जैसी गद्दार संरचना होती है जिन्हें इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहा जाता है. यह डिस्क शरीर को लचीलापन देती हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान पड़ने वाले दबाव को सहने में मदद करती हैं.
मानव रीढ़ की हड्डी छोटी-छोटी हड्डियों से बनी होती है. इन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है. इन हड्डियों के बीच नरम, जेल जैसी गद्दार संरचना होती है जिन्हें इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहा जाता है. यह डिस्क शरीर को लचीलापन देती हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान पड़ने वाले दबाव को सहने में मदद करती हैं.
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पूरे दिन में जब भी हम खड़े होते हैं, चलते हैं या फिर बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर को नीचे की तरफ खींचता है. शरीर का भार रीढ़ की डिस्क पर दबाव डालता है. इससे वे धीरे-धीरे दबने लगती हैं और उनकी मोटाई कम हो जाती है.
पूरे दिन में जब भी हम खड़े होते हैं, चलते हैं या फिर बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर को नीचे की तरफ खींचता है. शरीर का भार रीढ़ की डिस्क पर दबाव डालता है. इससे वे धीरे-धीरे दबने लगती हैं और उनकी मोटाई कम हो जाती है.
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इंटरवर्टेब्रल डिस्क में एक तरल पदार्थ होता है जो उन्हें अपने आकार और गद्देदार गुण को बनाए रखने में मदद करता है. दिन भर की गतिविधि के दौरान जब भी दबाव पड़ता है तो इस तरल पदार्थ का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है जिससे डिस्क थोड़ी पतली हो जाती है.
इंटरवर्टेब्रल डिस्क में एक तरल पदार्थ होता है जो उन्हें अपने आकार और गद्देदार गुण को बनाए रखने में मदद करता है. दिन भर की गतिविधि के दौरान जब भी दबाव पड़ता है तो इस तरल पदार्थ का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है जिससे डिस्क थोड़ी पतली हो जाती है.
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क्योंकि रीढ़ की डिस्क दिन भर दबी रहती है इस वजह से वर्टिब्रा के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है. यही वजह है कि सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद की तुलना में शाम या फिर रात तक किसी व्यक्ति की लंबाई थोड़ी कम मापी जा सकती है.
क्योंकि रीढ़ की डिस्क दिन भर दबी रहती है इस वजह से वर्टिब्रा के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है. यही वजह है कि सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद की तुलना में शाम या फिर रात तक किसी व्यक्ति की लंबाई थोड़ी कम मापी जा सकती है.
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जब हम बिस्तर पर सीधे लेटते हैं तो खड़े होने या बैठने की वजह से पड़ने वाला वर्टिकल दबाव खत्म हो जाता है. इससे रीढ़ की डिस्क को बिना किसी बाहरी दबाव के फिर से फैलने का मौका मिल जाता है.
जब हम बिस्तर पर सीधे लेटते हैं तो खड़े होने या बैठने की वजह से पड़ने वाला वर्टिकल दबाव खत्म हो जाता है. इससे रीढ़ की डिस्क को बिना किसी बाहरी दबाव के फिर से फैलने का मौका मिल जाता है.
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आराम करते वक्त डिस्क अपने आस पास मौजूद तरल पदार्थ को धीरे धीरे वापस सोख लेती हैं और फिर से हाइड्रेटेड हो जाती हैं. इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी मोटाई और गद्देदार क्षमता वापस पाने में मदद मिलती है. इससे रीढ़ की हड्डी दिन भर के दबाव से उबर पाती है.
आराम करते वक्त डिस्क अपने आस पास मौजूद तरल पदार्थ को धीरे धीरे वापस सोख लेती हैं और फिर से हाइड्रेटेड हो जाती हैं. इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी मोटाई और गद्देदार क्षमता वापस पाने में मदद मिलती है. इससे रीढ़ की हड्डी दिन भर के दबाव से उबर पाती है.
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लगभग 7 से 8 घंटे तक लेटे रहने के बाद रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि जब लोग सुबह उठते हैं तो उनकी लंबाई दिन के बाकी समय की तुलना में सबसे ज्यादा होती है. इसमें लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का अंतर हो जाता है.
लगभग 7 से 8 घंटे तक लेटे रहने के बाद रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि जब लोग सुबह उठते हैं तो उनकी लंबाई दिन के बाकी समय की तुलना में सबसे ज्यादा होती है. इसमें लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का अंतर हो जाता है.
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जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं और अपनी रोजमर्रा के गतिविधि शुरू करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण और शरीर का वजन रीढ़ की डिस्क पर फिर से दबाव डालने लगते हैं. इससे डिस्क की मोटाई धीरे-धीरे कम होने लगती है और हमारी लंबाई वापस अपने सामान्य स्तर पर आ जाती है.
जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं और अपनी रोजमर्रा के गतिविधि शुरू करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण और शरीर का वजन रीढ़ की डिस्क पर फिर से दबाव डालने लगते हैं. इससे डिस्क की मोटाई धीरे-धीरे कम होने लगती है और हमारी लंबाई वापस अपने सामान्य स्तर पर आ जाती है.
Published at : 03 Nov 2026 05:14 PM (IST)
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