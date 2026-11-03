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Morning Height: सुबह नींद खुलते ही लंबाई ज्यादा क्यों महसूस होती है, क्या है इसका कारण?
Morning Height: अक्सर ही लोगों को यह लगता है कि जब वे सुबह के वक्त उठते हैं तो उनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा हो चुकी होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.
Morning Height: क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि रात की तुलना में सुबह के वक्त आपकी लंबाई थोड़ी ज्यादा लगती है? दरअसल यह कोई भ्रम नहीं है बल्कि यह मानव शरीर में होने वाला एक ऐसा बदलाव है जिसे वैज्ञानिक रूप से समझाया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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