लगभग 7 से 8 घंटे तक लेटे रहने के बाद रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि जब लोग सुबह उठते हैं तो उनकी लंबाई दिन के बाकी समय की तुलना में सबसे ज्यादा होती है. इसमें लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का अंतर हो जाता है.