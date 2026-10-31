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किस मसाले से जोड़ी गई थीं ताजमहल की ईटें, तब सीमेंट तो था नहीं?
Taj Mahal Construction: जब ताजमहल बनाया गया था तो उस वक्त सीमेंट नहीं था. आइए जानते हैं कि बिना सीमेंट के ईंटों और पत्थरों को कैसे जोड़ा गया था.
Taj Mahal Construction: 1631 और 1653 के बीच बना ताजमहल अपनी वास्तुकला की सुंदरता और अद्भुत मजबूती के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब उस दौर में सीमेंट नहीं था तब इसकी ईंटों और पत्थरों को कैसे जोड़ा गया होगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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