किस मसाले से जोड़ी गई थीं ताजमहल की ईटें, तब सीमेंट तो था नहीं?

ताजमहल का निर्माण 1631 और 1653 के बीच हुआ था. उस वक्त आधुनिक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था. सीमेंट 1824 में एक अंग्रेज आविष्कारक जोसेफ एस्पडिन द्वारा विकसित किया गया था. इस वजह से उस समय ताजमहल बनाने वालों ने पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए पारंपरिक तकनीक और प्राकृतिक रूप से मौजूद चीजों का सहारा लिया.