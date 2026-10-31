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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिस मसाले से जोड़ी गई थीं ताजमहल की ईटें, तब सीमेंट तो था नहीं?

किस मसाले से जोड़ी गई थीं ताजमहल की ईटें, तब सीमेंट तो था नहीं?

Taj Mahal Construction: जब ताजमहल बनाया गया था तो उस वक्त सीमेंट नहीं था. आइए जानते हैं कि बिना सीमेंट के ईंटों और पत्थरों को कैसे जोड़ा गया था.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 31 Oct 2026 05:24 PM (IST)
Taj Mahal Construction: जब ताजमहल बनाया गया था तो उस वक्त सीमेंट नहीं था. आइए जानते हैं कि बिना सीमेंट के ईंटों और पत्थरों को कैसे जोड़ा गया था.

Taj Mahal Construction: 1631 और 1653 के बीच बना ताजमहल अपनी वास्तुकला की सुंदरता और अद्भुत मजबूती के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब उस दौर में सीमेंट नहीं था तब इसकी ईंटों और पत्थरों को कैसे जोड़ा गया होगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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ताजमहल बनाने वाले कारीगरों ने इसकी ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए सरुज नाम के एक खास देसी मसाले का इस्तेमाल किया था. यह चूने और प्राकृतिक जैविक पदार्थ से बना एक मिश्रण था.
ताजमहल बनाने वाले कारीगरों ने इसकी ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए सरुज नाम के एक खास देसी मसाले का इस्तेमाल किया था. यह चूने और प्राकृतिक जैविक पदार्थ से बना एक मिश्रण था.
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ताजमहल का निर्माण 1631 और 1653 के बीच हुआ था. उस वक्त आधुनिक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था. सीमेंट 1824 में एक अंग्रेज आविष्कारक जोसेफ एस्पडिन द्वारा विकसित किया गया था. इस वजह से उस समय ताजमहल बनाने वालों ने पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए पारंपरिक तकनीक और प्राकृतिक रूप से मौजूद चीजों का सहारा लिया.
ताजमहल का निर्माण 1631 और 1653 के बीच हुआ था. उस वक्त आधुनिक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था. सीमेंट 1824 में एक अंग्रेज आविष्कारक जोसेफ एस्पडिन द्वारा विकसित किया गया था. इस वजह से उस समय ताजमहल बनाने वालों ने पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए पारंपरिक तकनीक और प्राकृतिक रूप से मौजूद चीजों का सहारा लिया.
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सरुज मिश्रण का मुख्य आधार चूना था. कारीगरों ने इसकी मजबूती और जोड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें कई दूसरी प्राकृतिक चीजों को मिलाया. इस पारंपरिक मिश्रण से एक ऐसा लेप तैयार हुआ जो इमारत में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए एकदम सही था.
सरुज मिश्रण का मुख्य आधार चूना था. कारीगरों ने इसकी मजबूती और जोड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें कई दूसरी प्राकृतिक चीजों को मिलाया. इस पारंपरिक मिश्रण से एक ऐसा लेप तैयार हुआ जो इमारत में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए एकदम सही था.
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इस मिश्रण में गुड़ और बताशे जैसी चीजें भी मिलाई गई थीं. इन मीठी चीजों ने मिश्रण की चिपचिपाहट को बढ़ाया, जिससे यह पारंपरिक मसाला ईंटों और पत्थरों को और भी मजबूती से आपस में जोड़े रखने में मददगार साबित हुआ.
इस मिश्रण में गुड़ और बताशे जैसी चीजें भी मिलाई गई थीं. इन मीठी चीजों ने मिश्रण की चिपचिपाहट को बढ़ाया, जिससे यह पारंपरिक मसाला ईंटों और पत्थरों को और भी मजबूती से आपस में जोड़े रखने में मददगार साबित हुआ.
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इसमें बेल का अर्क मिलाया गया जो अपनी प्राकृतिक मजबूती और जोड़ने के गुणों के लिए पहचाना जाता है. इसके अलावा उड़द की दाल और दही ने मिश्रण को चिकनापन दिया और प्रोटीन आधारित मजबूती दी.
इसमें बेल का अर्क मिलाया गया जो अपनी प्राकृतिक मजबूती और जोड़ने के गुणों के लिए पहचाना जाता है. इसके अलावा उड़द की दाल और दही ने मिश्रण को चिकनापन दिया और प्रोटीन आधारित मजबूती दी.
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पत्थरों को मजबूती से एक साथ जोड़े रखने के लिए पारंपरिक मिश्रण में गोंद और रेजिन भी मिलाए जाते थे. मिश्रण को गाढ़ा बनाने और उसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए इसमें जूट के रेशे और छोटे कंकड़ डाले जाते थे.
पत्थरों को मजबूती से एक साथ जोड़े रखने के लिए पारंपरिक मिश्रण में गोंद और रेजिन भी मिलाए जाते थे. मिश्रण को गाढ़ा बनाने और उसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए इसमें जूट के रेशे और छोटे कंकड़ डाले जाते थे.
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इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के मुताबिक चूने से बना सरुज मसाला वक्त के साथ और ज्यादा लचीला और मजबूत होता जाता है. चूने और जैविक सामग्रियों का यह मिश्रण ही इसकी लंबी उम्र की मुख्य वजह माना जाता है.
इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के मुताबिक चूने से बना सरुज मसाला वक्त के साथ और ज्यादा लचीला और मजबूत होता जाता है. चूने और जैविक सामग्रियों का यह मिश्रण ही इसकी लंबी उम्र की मुख्य वजह माना जाता है.
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आधुनिक सीमेंट लगभग 100 से 150 साल बाद अपनी पकड़ खोने लग सकता है. वहीं ताजमहल में इस्तेमाल किया गया पारंपरिक मसाला 370 सालों से भी ज्यादा समय से टिका हुआ है.
आधुनिक सीमेंट लगभग 100 से 150 साल बाद अपनी पकड़ खोने लग सकता है. वहीं ताजमहल में इस्तेमाल किया गया पारंपरिक मसाला 370 सालों से भी ज्यादा समय से टिका हुआ है.
Published at : 31 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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