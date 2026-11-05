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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो

'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो

सनी देओल हाल ही में अपने बेटे करण देओल संग अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंचे थे. इसका इमोशनल वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Nov 2026 01:52 PM (IST)
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सनी देओल अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बेहद करीफ थे. पिता को खोने का गम आज भी सनी की आंखों में दिखता है. वहीं एक्टर हाल ही में अपने बेटे करण के साथ अपने पिता की पसंदीदा जगह यानी उनके फार्म हाउस पहुंचे तो वे धर्मेंद्र को याद कर काफी इमोशनल हो गए.    

पिता धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल
बता दें कि सनी देओल ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे करण देओल संग पिता धर्मेंद्र के फार्म हाउस जाने की अपनी वीडियो शेयर की है. इसके साथ ही, 'गदर' अभिनेता ने एक भावुक नोट लिखा, "पापा, आपकी याद आ रही है." वीडियो में फार्महाउस में  खेतों में फसलों से जुड़े काम होते दिख रहे हैं. वहीं  क्लिप में, सनी अपने बेटे करण के साथ खड़े होकर इन कामों को देखते हुए नजर आ रहे हैं.

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सनी इस जगह को "पापा का फार्म" कहते हुए भी सुनाई देते हैं. अभिनेता की इस पोस्ट से उनके पिता के प्रति उनकी गहरी यादें झलकती हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया  था. उन्होंने वीडियो में अपनी फिल्म 'अपने' का टाइटल ट्रैक भी जोड़ा, जिससे यह पोस्ट और भी इमोशनल हो गई. इस तरह उन्होंने अपने पिता को याद किया और उस फार्महाउस की झलक दिखाई, जिससे धर्मेंद्र की कई खास यादें जुड़ी हैं.

 

 
 
 
 
 
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लोनावला-खंडाला पहाड़ियों में है धर्मेंद्र का फार्महाउस
बता दें कि धर्मेंद्र के पास महाराष्ट्र की खूबसूरत लोनावला-खंडाला पहाड़ियों में, मुंबई के करीब लगभग 100 एकड़ में फैला एक बड़ा फार्महाउस है. यह जगह दिग्गज अभिनेता की काफी फेवरेट थी. यहां वे फिल्म इंडस्ट्री की भागदौड़ से दूर अक्सर सुकून का समय बिताते थे. ये फार्महाउस अपने नैचुरअल  परिवेश और ग्रामीण डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, जहाँ लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से इसे एक देहाती लुक दिया गया है.

यहां बैठने के लिए एक बड़ी जगह और एक हीटेड स्विमिंग पूल भी है. बताया जाता है कि धर्मेंद्र को इस फार्महाउस पर समय बिताना बहुत पसंद था, जहां वे खुद फल और सब्जियां उगाते थे. यह जगह उनके कई सोशल मीडिया वीडियो में भी नजर आ चुकी है, जिससे उनकी लाइमलाइट से दूर वाली जिंदगी की एक झलक मिलती थी. 

बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को उम्र संबंधी बीमारी के चलते मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया था. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 01:52 PM (IST)
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Dharmendra Sunny Deol
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