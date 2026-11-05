कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा, तो कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं? 7 साल में देश के 3 करोड़ घुसपैठिए नहीं संभल रहे. 3 साल से मणिपुर नहीं संभल रहा. अब तो अरुणाचल प्रदेश भी नहीं संभल रहा.

उन्होंने कहा, 'पुलवामा हुआ. पहलगाम हुआ. लाल किले पर धमाका हुआ. देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में 300 किलो RDX मिल गया. आपके बस की नहीं है. छोड़ दीजिए. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपना मोबाइल सर्कस हैदराबाद से लेकर करनाल और देश के बाकी राज्यों में घुमाइए। मस्त. कोई सवाल भी नहीं करेगा. गृह मंत्रालय लेकर देश का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं?'

पवन खेड़ा यहीं नहीं रुके उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष की आजादी की बात करते हुए तंज कसा कि बेचारे नितिन नवीन को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा. उनको भी आजाद करिए. वो भी खुश, आप भी खुश और देश तो खैर, आपसे छुटकारा पाने के इंतज़ार में है ही. वैसे भी, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो..?

मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा, तो कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं? ❌7 साल में देश के 3 करोड़ घुसपैठिए नहीं संभल रहे। ❌3 साल से मणिपुर नहीं संभल रहा। ❌अब तो अरुणाचल प्रदेश भी नहीं संभल रहा। ❌पुलवामा हुआ ❌पहलगाम हुआ ❌लाल किले पर धमाका हुआ। ❌देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में 300 किलो RDX मिल गया। आपके बस की नहीं है। छोड़ दीजिए। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपना मोबाइल सर्कस हैदराबाद से लेकर करनाल और देश के बाकी राज्यों में घुमाइए। मस्त! कोई सवाल भी नहीं करेगा। गृह मंत्रालय लेकर देश का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? बेचारे नितिन नवीन को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको भी आज़ाद करिए। वो भी खुश, आप भी खुश।और देश तो खैर, आपसे छुटकारा पाने के इंतज़ार में है ही। वैसे भी, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ……! — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) November 5, 2026

कई मुद्दों पर बीजेपी-कांग्रेस आमने- सामने

कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने पर लगी हुई है. कांग्रेस का मानना है कि चुनाव में कथित तौर पर वोट काटे गए, और धांधली को अंजाम दिया गया है. इसको लेकर पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है. इधर, बीजेपी ने भी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू कर दिया है. बीजेपी के बड़े नेता देशभर के इलाकों में जनसभा कर रहे हैं. कांग्रेस एक तरफ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर विपक्ष को एकजुट कर सरकार को घेरने में जुटा है, तो इधर, राहुल गांधी भी लगातार प्रधानमंत्री से बहस को लेकर चैलेंज कर चुके हैं.

हाल ही में इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली को अंजाम दिया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है. एसआईआर को रद्द करने की मांग भी विपक्ष लगातार कर रहा है. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से आए घटनाक्रम ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है. बड़ी संख्या में अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने नदी बचाव को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था.