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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा

'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा

पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के मामले में घेरा है. खेड़ा ने कहा है कि मोटा भाई आपसे गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा. आप कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हो.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Nov 2026 03:46 PM (IST)
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कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा, तो कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं?  7 साल में देश के 3 करोड़ घुसपैठिए नहीं संभल रहे. 3 साल से मणिपुर नहीं संभल रहा. अब तो अरुणाचल प्रदेश भी नहीं संभल रहा.

उन्होंने कहा, 'पुलवामा हुआ. पहलगाम हुआ. लाल किले पर धमाका हुआ. देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में 300 किलो RDX मिल गया. आपके बस की नहीं है. छोड़ दीजिए. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपना मोबाइल सर्कस हैदराबाद से लेकर करनाल और देश के बाकी राज्यों में घुमाइए। मस्त. कोई सवाल भी नहीं करेगा. गृह मंत्रालय लेकर देश का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं?'

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पवन खेड़ा यहीं नहीं रुके उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष की आजादी की बात करते हुए तंज कसा कि बेचारे नितिन नवीन को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा. उनको भी आजाद करिए. वो भी खुश, आप भी खुश और देश तो खैर, आपसे छुटकारा पाने के इंतज़ार में है ही. वैसे भी, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो..?

कई मुद्दों पर बीजेपी-कांग्रेस आमने- सामने

कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने पर लगी हुई है. कांग्रेस का मानना है कि चुनाव में कथित तौर पर वोट काटे गए, और धांधली को अंजाम दिया गया है. इसको लेकर पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है. इधर, बीजेपी ने भी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू कर दिया है. बीजेपी के बड़े नेता देशभर के इलाकों में जनसभा कर रहे हैं. कांग्रेस एक तरफ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर विपक्ष को एकजुट कर सरकार को घेरने में जुटा है, तो इधर, राहुल गांधी भी लगातार प्रधानमंत्री से बहस को लेकर चैलेंज कर चुके हैं.

हाल ही में इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली को अंजाम दिया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है. एसआईआर को रद्द करने की मांग भी विपक्ष लगातार कर रहा है. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से आए घटनाक्रम ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है. बड़ी संख्या में अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने नदी बचाव को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 05 Nov 2026 03:29 PM (IST)
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