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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत

NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत

NEET पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी शिकायतों पर SC ने सुनवाई की. अदालत ने पीड़ितों से कमिटी के पोर्टल पर शिकायत करने और याचिकाकर्ताओं से उन्हें प्रोत्साहित करने को कहा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Nov 2026 04:00 PM (IST)
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जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए NEET पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और कथित अधिक बल प्रयोग से जुड़ी शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि इन शिकायतों की जांच के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमिटी का पोर्टल 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. इस पोर्टल पर शिकायत करने वालों की पहचान गुप्त रखने की भी व्यवस्था है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद कमिटी की पहली रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे अब तक बहुत कम शिकायतें मिली हैं. अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे पीड़ितों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करें.

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पीड़ित कमिटी के सामने रख सकते हैं अपनी बात

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई या अधिक बल प्रयोग को लेकर शिकायत है, वे कमिटी के पोर्टल पर अपनी बात रख सकते हैं. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था भी की गई है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कमिटी के सामने अपनी बात रखने की अनुमति दी है. उनसे कहा गया है कि वे पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि कमिटी सभी संबंधित पक्षों की बात सुनकर मामले की जांच कर सके.

2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है. अब कमिटी को मिलने वाली शिकायतों और उसकी जांच की प्रगति पर अगली सुनवाई में नजर रहेगी. नीट पेपर लीक को लेकर जून-जुलाई में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आयोजन किया था. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. हालांकि, आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और बाद में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. इसके अलावा CJP की मांग थी कि जितने बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया है, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और इसमें पाए जाने वाले हर दोषियों को सजा दी जाए.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Nov 2026 04:00 PM (IST)
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