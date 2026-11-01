मंगल के कुछ टुकड़े 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हैं. इससे वे मंगल के गुरूत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं. लाखों साल गुजर जाने के बाद भी यह पृथ्वी के वायुमंडल में आ सकते हैं और उल्कापिंड के रूप में इसकी सतह पर गिर सकते हैं.