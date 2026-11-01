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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMars Meteorite: पृथ्वी पर कैसे आया मंगल का टुकड़ा, क्या टूट रहे हैं इस ग्रह के पत्थर?

Mars Meteorite: पृथ्वी पर कैसे आया मंगल का टुकड़ा, क्या टूट रहे हैं इस ग्रह के पत्थर?

Mars Meteorite: वैज्ञानिकों को कुछ वक्त पहले सहारा रेगिस्तान में एक पत्थर मिला था जिसकी पहचान मंगल ग्रह के पत्थर के रूप में हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर यह पत्थर पृथ्वी तक कैसे आया.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Nov 2026 07:01 PM (IST)
Mars Meteorite: वैज्ञानिकों को कुछ वक्त पहले सहारा रेगिस्तान में एक पत्थर मिला था जिसकी पहचान मंगल ग्रह के पत्थर के रूप में हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर यह पत्थर पृथ्वी तक कैसे आया.

Mars Meteorite: माली के सहारा रेगिस्तान में मिले एक दुर्लभ गुलाबी पत्थर ने मंगल ग्रह की तरफ फिर से सबका ध्यान खींचा है. Teghaza 001 नाम का यह उल्का पिंड लगभग 4.1 अरब साल पुराना है. इसकी पहचान हाल ही में हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर मंगल ग्रह का यह पत्थर आया कैसे.

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हाल ही में माली में Teghaza 001 की खोज हुई है. यह गुलाबी पत्थर लगभग 4.1 अरब साल पुराना है और मंगल ग्रह से आया है.
हाल ही में माली में Teghaza 001 की खोज हुई है. यह गुलाबी पत्थर लगभग 4.1 अरब साल पुराना है और मंगल ग्रह से आया है.
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वैज्ञानिकों ने इस उल्का पिंड के रासायनिक घटकों की तुलना नासा के मंगल मिशन से मिले डेटा से की. इससे यह पक्का हो गया कि यह लाल ग्रह से ही आया है.
वैज्ञानिकों ने इस उल्का पिंड के रासायनिक घटकों की तुलना नासा के मंगल मिशन से मिले डेटा से की. इससे यह पक्का हो गया कि यह लाल ग्रह से ही आया है.
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स्टडी से यह पता चलता है कि और अरबों पहले मंगल की सतह के नीचे पानी मौजूद था. इससे यह संभावना बनती है कि कभी इस ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां रहीं होंगी.
स्टडी से यह पता चलता है कि और अरबों पहले मंगल की सतह के नीचे पानी मौजूद था. इससे यह संभावना बनती है कि कभी इस ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां रहीं होंगी.
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दुनिया भर में मंगल ग्रह से आए 400 से भी कम उल्कापिंड की पहचान हो पाई है. यह दुर्लभ नमूने वैज्ञानिकों को मंगल के इतिहास को समझने में मदद करते हैं.
दुनिया भर में मंगल ग्रह से आए 400 से भी कम उल्कापिंड की पहचान हो पाई है. यह दुर्लभ नमूने वैज्ञानिकों को मंगल के इतिहास को समझने में मदद करते हैं.
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जब कोई क्षुद्रग्रह या फिर धूमकेतु मंगल ग्रह से टकराता है तो काफी जोरदार टक्कर होती है. इस भारी ऊर्जा से सतह की चट्टान टूटकर टुकड़ों में बंट जाती है और अंतरिक्ष में बिखर जाती है.
जब कोई क्षुद्रग्रह या फिर धूमकेतु मंगल ग्रह से टकराता है तो काफी जोरदार टक्कर होती है. इस भारी ऊर्जा से सतह की चट्टान टूटकर टुकड़ों में बंट जाती है और अंतरिक्ष में बिखर जाती है.
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मंगल के कुछ टुकड़े 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हैं. इससे वे मंगल के गुरूत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं. लाखों साल गुजर जाने के बाद भी यह पृथ्वी के वायुमंडल में आ सकते हैं और उल्कापिंड के रूप में इसकी सतह पर गिर सकते हैं.
मंगल के कुछ टुकड़े 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हैं. इससे वे मंगल के गुरूत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं. लाखों साल गुजर जाने के बाद भी यह पृथ्वी के वायुमंडल में आ सकते हैं और उल्कापिंड के रूप में इसकी सतह पर गिर सकते हैं.
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मंगल की चट्टान अपने आप नहीं टूटती और ना ही अंतरिक्ष में जाती है. इसके टूटने और बिखरने की मुख्य वजह बाहर की चीजों से होने वाली जोरदार टक्कर है.
मंगल की चट्टान अपने आप नहीं टूटती और ना ही अंतरिक्ष में जाती है. इसके टूटने और बिखरने की मुख्य वजह बाहर की चीजों से होने वाली जोरदार टक्कर है.
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ओलंपस मॉन्स जैसे बड़े ज्वालामुखी ने मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में लावा और चट्टान फैलाई थी. बाद में हुई टक्करों ने इनमें से कुछ पदार्थ को टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें अंतरिक्ष में भेज दिया.
ओलंपस मॉन्स जैसे बड़े ज्वालामुखी ने मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में लावा और चट्टान फैलाई थी. बाद में हुई टक्करों ने इनमें से कुछ पदार्थ को टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें अंतरिक्ष में भेज दिया.
Published at : 01 Nov 2026 07:01 PM (IST)
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