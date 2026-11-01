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Mars Meteorite: पृथ्वी पर कैसे आया मंगल का टुकड़ा, क्या टूट रहे हैं इस ग्रह के पत्थर?
Mars Meteorite: वैज्ञानिकों को कुछ वक्त पहले सहारा रेगिस्तान में एक पत्थर मिला था जिसकी पहचान मंगल ग्रह के पत्थर के रूप में हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर यह पत्थर पृथ्वी तक कैसे आया.
Mars Meteorite: माली के सहारा रेगिस्तान में मिले एक दुर्लभ गुलाबी पत्थर ने मंगल ग्रह की तरफ फिर से सबका ध्यान खींचा है. Teghaza 001 नाम का यह उल्का पिंड लगभग 4.1 अरब साल पुराना है. इसकी पहचान हाल ही में हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर मंगल ग्रह का यह पत्थर आया कैसे.
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