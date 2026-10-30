Abroad और Foreign में क्या है अंतर, मतलब एक लेकिन जान लें इस्तेमाल का तरीका

दूसरी ओर, Foreign शब्द एक विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसका हिंदी अर्थ विदेशी होता है. यह शब्द किसी ऐसी चीज, व्यक्ति, भाषा या नीति को दर्शाता है जो हमारे अपने देश की न होकर किसी दूसरे देश से ताल्लुक रखती है.