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Abroad और Foreign में क्या है अंतर, मतलब एक लेकिन जान लें इस्तेमाल का तरीका
Abroad vs Foreign: Abroad का प्रयोग क्रिया-विशेषण के रूप में विदेश जाने या रहने के लिए बिना प्रीपोजिशन के होता है, जबकि Foreign एक विशेषण है जो किसी भी विदेशी वस्तु या देश की विशेषता बताता है.
Abroad vs Foreign: अंग्रेजी भाषा सीखते समय अक्सर लोग कुछ ऐसे शब्दों में उलझ जाते हैं जिनका मतलब लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन उनके व्याकरण के नियम बिल्कुल अलग होते हैं. ऐसा ही कन्फ्यूजन Abroad और Foreign शब्दों को लेकर देखने को मिलता है. दोनों का ही सीधा संबंध अपने देश से बाहर की दुनिया या दूसरे राष्ट्रों से होता है.
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