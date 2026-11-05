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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजQeshm Island: केशम द्वीप में क्या है खास, क्यों इसे ही निशाना बना रहा अमेरिका?

Qeshm Island: केशम द्वीप में क्या है खास, क्यों इसे ही निशाना बना रहा अमेरिका?

Qeshm Island: अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर एयरस्ट्राइक की है. जिसका मुख्य कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होने वाले वैश्विक तेल व्यापार को सुरक्षित रखना और ईरानी सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाना है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Nov 2026 03:35 PM (IST)
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  • अमेरिका ने सैनिकों व व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बताई।

Qeshm Island: मध्य पूर्व में गहराते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने 2 नवंबर को ईरान के सबसे बड़े और सामरिक रूप से बेहद अहम केशम द्वीप पर हाल ही में गुप्त हवाई हमले को अंजाम दिया है. फारस की खाड़ी के मुहाने पर बसे इस द्वीप को ईरान की सैन्य ताकत का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के रडार और मिसाइल ठिकाने मौजूद हैं. इस सैन्य कार्रवाई के बाद से वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है. 

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की संभावनाएं भी टटोली जा रही हैं, लेकिन सामरिक नियंत्रण को लेकर छिड़ी जंग ने इस पूरे क्षेत्र को दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक इलाकों में ला खड़ा किया है. आइए जानें कि अमेरिका इसे बार-बार क्यों निशाना बनाता है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर बसा है केशम द्वीप

फारस की खाड़ी के ठीक प्रवेश द्वार पर स्थित केशम द्वीप भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील स्थान पर है. यह क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सटा हुआ है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समुद्री चोकपॉइंट्स में गिना जाता है. इस जलमार्ग की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इस भौगोलिक स्थिति के कारण केशम द्वीप पर नियंत्रण रखने का मतलब पूरे मध्य पूर्व के ऊर्जा व्यापार पर परोक्ष रूप से अपनी पकड़ मजबूत करना है, यही वजह है कि महाशक्तियां इस इलाके पर हमेशा अपनी पैनी नजर रखती हैं.

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Qeshm Island: केशम द्वीप में क्या है खास, क्यों इसे ही निशाना बना रहा अमेरिका?

ईरानी सेना का प्रमुख गढ़ और खुफिया ठिकाने

सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो केशम द्वीप ईरान की नौसैनिक और सामरिक ताकत की रीढ़ माना जाता है. यहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी अत्याधुनिक रडार प्रणालियों, तटीय मिसाइल बैटरियों और ड्रोन संचालन केंद्रों का एक मजबूत जाल बिछा रखा है. इन सैन्य संस्थापनों के जरिए ईरान फारस की खाड़ी में आने-जाने वाले हर छोटे-बड़े जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों पर बारीक नजर रखता है. वाशिंगटन और पश्चिमी देशों की यह हमेशा से चिंता रही है कि संकट के समय ईरान इस द्वीप का इस्तेमाल करके इस अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरह से बाधित कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है.

केशम द्वीप पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक के पीछे की वजह

अमेरिकी रक्षा रणनीतिकारों के अनुसार केशम द्वीप पर की गई यह गुप्त एयरस्ट्राइक केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में अपने सैनिकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया एहतियाती कदम है. अमेरिका का मानना है कि ईरान इस द्वीप के सैन्य बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल अमेरिकी हितों के खिलाफ कर रहा था. पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे सैन्य तनाव और फरवरी के अंत से चल रहे गतिरोध के बीच अमेरिकी सेना ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह रणनीतिक मार्गों पर किसी भी देश के एकतरफा और आक्रामक वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं करेगी, भले ही इसके लिए सीधे तौर पर सैन्य बल का प्रयोग क्यों न करना पड़े.


Qeshm Island: केशम द्वीप में क्या है खास, क्यों इसे ही निशाना बना रहा अमेरिका?

पर्यटन और प्राकृतिक धरोहर का अनूठा संगम

सिर्फ युद्ध और सैन्य गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहने वाला केशम द्वीप अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पुरातात्विक धरोहरों के लिए भी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है. मध्य पूर्व का इकलौता यूनेस्को मान्यता प्राप्त जियोपार्क इसी द्वीप पर स्थित है, जो वैज्ञानिकों और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है. यहां की 6 किलोमीटर से अधिक लंबी विश्व प्रसिद्ध 'नमकदान नमक गुफा', अद्भुत भू-आकृतियों वाली 'वैली ऑफ स्टार्स' और दुर्लभ प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आशियाने के रूप में जाने जाने वाले 'हारा मैंग्रोव वन' इस जगह को भू-राजनीतिक संघर्ष के बीच एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाते हैं, जो अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 05 Nov 2026 03:35 PM (IST)
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