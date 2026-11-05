Crime vs Apradh: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक विवादित बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके राज्य में कोई अपराध नहीं होता, केवल क्राइम हो सकते हैं. इस अजीबोगरीब बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम्स और तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. विपक्ष ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है. इस पूरे घटनाक्रम ने आम लोगों के बीच एक बड़ी उलझन पैदा कर दी है कि क्या सचमुच अंग्रेजी के क्राइम और हिंदी के अपराध शब्दों में कोई कानूनी या वैधानिक अंतर होता है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक शब्दों का खेल मात्र है.

कानून की नजर में समानता

कानून और संविधान की किताबों में 'क्राइम' और 'अपराध' के बीच कोई दीवार नहीं है. ये दोनों शब्द किसी भी तरह से एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि यह केवल भाषा का अंतर है. अंग्रेजी में जिसे Crime कहा जाता है, ठीक उसी का हिंदी रूपांतरण अपराध है. ठीक उसी तरह जैसे फल विशेष को अंग्रेजी में Apple और हिंदी में सेब कहा जाता है, लेकिन उससे फल के गुण या उसकी परिभाषा नहीं बदलती. न्यायालयों में सुनवाई के दौरान भी इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में देखा और इस्तेमाल किया जाता है.

कानूनी परिभाषा और दायरे

भारतीय न्याय प्रणाली के तहत कानून के विरुद्ध किया गया कोई भी ऐसा कार्य, जो समाज की शांति को भंग करे या किसी अधिनियम का उल्लंघन हो, अपराध या क्राइम की श्रेणी में आता है. इसमें हत्या, डकैती, चोरी, फिरौती और धोखाधड़ी जैसे गंभीर कृत्य शामिल हैं. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो वह भी इसी दायरे में आता है. इन सभी गैरकानूनी कृत्यों के लिए देश के कानूनों में जेल की सलाखों से लेकर जुर्माने तक की कड़ी सजा का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.

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समाज और राज्य के खिलाफ असर

अपराध की प्रकृति केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती है, बल्कि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरे समाज और राज्य के खिलाफ किया गया कृत्य माना जाता है. यही वजह है कि ऐसे मामलों में पीड़ित को अकेले कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सरकार और पुलिस खुद राज्य की तरफ से आरोपी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसती है. इसके विपरीत, आपसी विवादों या सिविल मामलों में पीड़ित व्यक्ति को ही न्याय के लिए खुद पहल करनी पड़ती है, जो इसे आपराधिक मामलों से पूरी तरह अलग बनाता है.

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