बड़ी रकम वाले नकद उपहार के लिए एक अलग नियम है भले ही वह पैसा किसी ऐसे रिश्तेदार से मिला हो जिस पर टैक्स छूट है. कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक मौके पर किसी दूसरे व्यक्ति से ₹200000 या फिर उससे ज्यादा का नकद उपहार नहीं ले सकता. इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है. यह जुर्माना मिली हुई नकद राशि के बराबर भी हो सकता है.