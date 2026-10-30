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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDiwali 2026: दिवाली पर कितना महंगा दे सकते हैं गिफ्ट, क्या इस पर भी है कोई नियम?

Diwali 2026: दिवाली पर कितना महंगा दे सकते हैं गिफ्ट, क्या इस पर भी है कोई नियम?

Diwali 2026: भारत में दिवाली के त्योहार की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस त्योहार पर कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं और क्या इसे लेकर कोई नियम है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
Diwali 2026: भारत में दिवाली के त्योहार की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस त्योहार पर कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं और क्या इसे लेकर कोई नियम है.

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है. दिवाली के समय लोग अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ उपहार बांटते हैं. नकद और गहनों से लेकर गिफ्ट वाउचर और महंगी वस्तुओं तक यह उपहार त्योहार का एक जरूरी हिस्सा होते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दिवाली पर आखिर कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं और क्या इसे लेकर कोई नियम है.

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दोस्तों या फिर दूसरे गैर रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहार तब टैक्स फ्री होते हैं जब एक वित्तीय वर्ष में उनका कुल मूल्य ₹50,000 से कम हो. यह सीमा पूरे साल में मिले नकद, चेक और कीमती वस्तुओं के कुल मूल्य पर लागू होती है, ना कि हर एक उपहार पर अलग-अलग.
दोस्तों या फिर दूसरे गैर रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहार तब टैक्स फ्री होते हैं जब एक वित्तीय वर्ष में उनका कुल मूल्य ₹50,000 से कम हो. यह सीमा पूरे साल में मिले नकद, चेक और कीमती वस्तुओं के कुल मूल्य पर लागू होती है, ना कि हर एक उपहार पर अलग-अलग.
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अगर गैर रिश्तेदारों से मिले उपहार का कुल मूल्य ₹50,000 से ज्यादा हो जाता है तो पूरी राशि पर टैक्स लगता है ना कि सिर्फ उस हिस्से पर जो इस सीमा से ऊपर है.
अगर गैर रिश्तेदारों से मिले उपहार का कुल मूल्य ₹50,000 से ज्यादा हो जाता है तो पूरी राशि पर टैक्स लगता है ना कि सिर्फ उस हिस्से पर जो इस सीमा से ऊपर है.
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1 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के मुताबिक किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए गैर नकद, उपहार वाउचर और कूपन जिनका कुल वार्षिक मूल्य ₹15000 तक है, टैक्स फ्री होते हैं. इस सीमा को लागू करते वक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी से मिले सभी उपहार के कुल मूल्य को देखा जाता है.
1 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के मुताबिक किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए गैर नकद, उपहार वाउचर और कूपन जिनका कुल वार्षिक मूल्य ₹15000 तक है, टैक्स फ्री होते हैं. इस सीमा को लागू करते वक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी से मिले सभी उपहार के कुल मूल्य को देखा जाता है.
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अगर कंपनी से मिले उपहार का सालाना मूल्य ₹15000 तक पहुंच जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो पूरी राशि को अनुलाभ माना जाता है. अनुलाभ एक ऐसा लाभ है जो कर्मचारी को नियमित वेतन के अलावा दिया जाता है और लागू नियमों के तहत इस पर टैक्स लगता है.
अगर कंपनी से मिले उपहार का सालाना मूल्य ₹15000 तक पहुंच जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो पूरी राशि को अनुलाभ माना जाता है. अनुलाभ एक ऐसा लाभ है जो कर्मचारी को नियमित वेतन के अलावा दिया जाता है और लागू नियमों के तहत इस पर टैक्स लगता है.
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नकद उपहार और बोनस पर टैक्स का नियम, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले गैर नकद उपहार से अलग होता है. नियोक्ता से मिलने वाला कोई भी नकद उपहार या दिवाली बोनस, पहले रुपये से ही पूरी तरह टैक्सेबल होता है. इस राशि को कर्मचारियों के टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है और लागू इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक इस पर टैक्स लगाया जाता है.
नकद उपहार और बोनस पर टैक्स का नियम, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले गैर नकद उपहार से अलग होता है. नियोक्ता से मिलने वाला कोई भी नकद उपहार या दिवाली बोनस, पहले रुपये से ही पूरी तरह टैक्सेबल होता है. इस राशि को कर्मचारियों के टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है और लागू इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक इस पर टैक्स लगाया जाता है.
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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 (2) के तहत कुछ खास रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहार पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, फिर भले ही उनकी कीमत कुछ भी हो. इन रिश्तेदारों में माता-पिता, भाई बहन, जीवनसाथी और बच्चे शामिल हैं.
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 (2) के तहत कुछ खास रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहार पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, फिर भले ही उनकी कीमत कुछ भी हो. इन रिश्तेदारों में माता-पिता, भाई बहन, जीवनसाथी और बच्चे शामिल हैं.
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इनकम टैक्स एक्ट में उन रिश्तेदारों की एक खास परिभाषा दी गई है जिन्हें उपहार पर टैक्स छूट मिल सकती है. परिवार का हर रिश्ता इस परिभाषा के दायरे में नहीं आता. उदाहरण के लिए चचेरे ममेरे भाई बहन इस श्रेणी में नहीं आते.
इनकम टैक्स एक्ट में उन रिश्तेदारों की एक खास परिभाषा दी गई है जिन्हें उपहार पर टैक्स छूट मिल सकती है. परिवार का हर रिश्ता इस परिभाषा के दायरे में नहीं आता. उदाहरण के लिए चचेरे ममेरे भाई बहन इस श्रेणी में नहीं आते.
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बड़ी रकम वाले नकद उपहार के लिए एक अलग नियम है भले ही वह पैसा किसी ऐसे रिश्तेदार से मिला हो जिस पर टैक्स छूट है. कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक मौके पर किसी दूसरे व्यक्ति से ₹200000 या फिर उससे ज्यादा का नकद उपहार नहीं ले सकता. इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है. यह जुर्माना मिली हुई नकद राशि के बराबर भी हो सकता है.
बड़ी रकम वाले नकद उपहार के लिए एक अलग नियम है भले ही वह पैसा किसी ऐसे रिश्तेदार से मिला हो जिस पर टैक्स छूट है. कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक मौके पर किसी दूसरे व्यक्ति से ₹200000 या फिर उससे ज्यादा का नकद उपहार नहीं ले सकता. इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है. यह जुर्माना मिली हुई नकद राशि के बराबर भी हो सकता है.
Published at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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