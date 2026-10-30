एक्सप्लोरर
Diwali 2026: दिवाली पर कितना महंगा दे सकते हैं गिफ्ट, क्या इस पर भी है कोई नियम?
Diwali 2026: भारत में दिवाली के त्योहार की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस त्योहार पर कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं और क्या इसे लेकर कोई नियम है.
Diwali 2026: दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है. दिवाली के समय लोग अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ उपहार बांटते हैं. नकद और गहनों से लेकर गिफ्ट वाउचर और महंगी वस्तुओं तक यह उपहार त्योहार का एक जरूरी हिस्सा होते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दिवाली पर आखिर कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं और क्या इसे लेकर कोई नियम है.
जनरल नॉलेज
8 Photos
स्पेस में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्री पानी के नीचे क्यों करते हैं ट्रेनिंग, जानें क्या है वजह?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
इजरायल के पीएम को कितनी सैलरी मिलती है, प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा या कम?
जनरल नॉलेज
राज्यसभा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा को कितनी मिलती थी पेंशन, अब कौन हकदार?
जनरल नॉलेज
क्या सच में लग जाती है किसी की नजर, क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला जीव कौन-सा, जानें किसकी कितनी उम्र?
Advertisement
एबीपी न्यूज़
Opinion