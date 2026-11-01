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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDual Nation City: दो देशों के बीच बंटा हुआ है यह शहर, जानें क्यों है ऐसा?

Dual Nation City: दो देशों के बीच बंटा हुआ है यह शहर, जानें क्यों है ऐसा?

Dual Nation City: यूरोप में बसा एक शहर दो देशों के बीच बंटा है, जहां घर के दरवाजे और बेड से देशों की सीमाएं तय होती हैं. यहां की सरहद का आलम यह है कि कई मकानों, दुकानों के अंदर से भी सीमा गुजरती है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 01 Nov 2026 05:36 PM (IST)
Dual Nation City: यूरोप में बसा एक शहर दो देशों के बीच बंटा है, जहां घर के दरवाजे और बेड से देशों की सीमाएं तय होती हैं. यहां की सरहद का आलम यह है कि कई मकानों, दुकानों के अंदर से भी सीमा गुजरती है.

Dual Nation City: दुनियाभर के देशों में पक्की सीमाएं और सेनाएं सरहदों की सुरक्षा करती हैं, लेकिन यूरोप महाद्वीप में एक ऐसा अद्भुत और अनोखा शहर बसा है जो किसी फिल्मी कहानी सा लगता है. इस अनूठे शहर का आधा हिस्सा एक देश में तो दूसरा हिस्सा दूसरे देश की सीमा के भीतर आता है. यहां रहने वाले लोग एक पल में बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं. लोगों के घरों के बीचों-बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा गुजरती है, जिसके कारण कई घरों का बेडरूम एक मुल्क में तो लिविंग रूम दूसरे मुल्क में पड़ता है.

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दो अलग-अलग देशों के बीच बंटे इस अनोखे शहर का नाम बार्ले (Baarle) है, जो बेल्जियम और नीदरलैंड यानी हॉलैंड की सीमा पर स्थित है. इस शहर की भौगोलिक स्थिति किसी उलझी हुई पहेली की तरह है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के नासाऊ क्षेत्र में आता है, तो बाकी का हिस्सा बेल्जियम की सीमा में समाहित है.
दो अलग-अलग देशों के बीच बंटे इस अनोखे शहर का नाम बार्ले (Baarle) है, जो बेल्जियम और नीदरलैंड यानी हॉलैंड की सीमा पर स्थित है. इस शहर की भौगोलिक स्थिति किसी उलझी हुई पहेली की तरह है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के नासाऊ क्षेत्र में आता है, तो बाकी का हिस्सा बेल्जियम की सीमा में समाहित है.
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इस शहर में कुल मिलाकर करीब आठ हजार लोग निवास करते हैं. हैरानी की बात यह है कि बेल्जियम के कुल 22 छोटे-छोटे टुकड़े नीदरलैंड की जमीन के अंदर आते हैं, वहीं नीदरलैंड के भी 7 हिस्से बेल्जियम के भूभाग के भीतर स्थित हैं.
इस शहर में कुल मिलाकर करीब आठ हजार लोग निवास करते हैं. हैरानी की बात यह है कि बेल्जियम के कुल 22 छोटे-छोटे टुकड़े नीदरलैंड की जमीन के अंदर आते हैं, वहीं नीदरलैंड के भी 7 हिस्से बेल्जियम के भूभाग के भीतर स्थित हैं.
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इस शहर की भौगोलिक और राजनीतिक व्यवस्था दोनों देशों के नाम पर अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है. नीदरलैंड के नियंत्रण वाले हिस्से को बार्ले-नासाऊ (Baarle-Nassau) के नाम से जाना जाता है, जबकि बेल्जियम के अधिकार वाले हिस्से को बार्ले-हरटोग (Baarle-Hertog) कहा जाता है.
इस शहर की भौगोलिक और राजनीतिक व्यवस्था दोनों देशों के नाम पर अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है. नीदरलैंड के नियंत्रण वाले हिस्से को बार्ले-नासाऊ (Baarle-Nassau) के नाम से जाना जाता है, जबकि बेल्जियम के अधिकार वाले हिस्से को बार्ले-हरटोग (Baarle-Hertog) कहा जाता है.
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दोनों देशों के बीच बंटे होने के कारण इस इलाके में सब कुछ दोहरी व्यवस्था के तहत चलता है. शहर के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग पुलिस यूनिट काम करती हैं, प्रार्थना के लिए दो भव्य चर्च बने हुए हैं, तथा प्रशासन चलाने के लिए दो अलग पोस्ट ऑफिस और दो टाउन हॉल भी मौजूद हैं.
दोनों देशों के बीच बंटे होने के कारण इस इलाके में सब कुछ दोहरी व्यवस्था के तहत चलता है. शहर के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग पुलिस यूनिट काम करती हैं, प्रार्थना के लिए दो भव्य चर्च बने हुए हैं, तथा प्रशासन चलाने के लिए दो अलग पोस्ट ऑफिस और दो टाउन हॉल भी मौजूद हैं.
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यह अनोखा बंटवारा रातों-रात नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास और राजनीतिक संधियां जुड़ी हुई हैं. साल 1998 में दोनों देशों के शासकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमीन के इन टुकड़ों के बंटवारे को लेकर एक औपचारिक समझौता हुआ था.
यह अनोखा बंटवारा रातों-रात नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास और राजनीतिक संधियां जुड़ी हुई हैं. साल 1998 में दोनों देशों के शासकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमीन के इन टुकड़ों के बंटवारे को लेकर एक औपचारिक समझौता हुआ था.
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इसी ऐतिहासिक संधि का परिणाम है कि आज भी यह शहर दो अलग-अलग देशों के नियंत्रण में सुचारू रूप से चल रहा है. आज भी इस स्थान पर पहुंचने वाले सैलानी सड़कों पर खींची गई सरहद और निशानों को देखकर आसानी से समझ जाते हैं कि वे इस समय किस देश की जमीन पर खड़े हैं.
इसी ऐतिहासिक संधि का परिणाम है कि आज भी यह शहर दो अलग-अलग देशों के नियंत्रण में सुचारू रूप से चल रहा है. आज भी इस स्थान पर पहुंचने वाले सैलानी सड़कों पर खींची गई सरहद और निशानों को देखकर आसानी से समझ जाते हैं कि वे इस समय किस देश की जमीन पर खड़े हैं.
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बार्ले शहर की सबसे मजेदार बात यह है कि यहां किसी भी घर या दुकान के देश की पहचान उसके मुख्य दरवाजे से होती है. जमीन पर सफेद रंग के क्रॉस के निशान बनाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा को बहुत स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है.
बार्ले शहर की सबसे मजेदार बात यह है कि यहां किसी भी घर या दुकान के देश की पहचान उसके मुख्य दरवाजे से होती है. जमीन पर सफेद रंग के क्रॉस के निशान बनाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा को बहुत स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है.
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यदि किसी मकान का मुख्य दरवाजा नीदरलैंड की सीमा की तरफ खुलता है, तो वह घर नीदरलैंड का हिस्सा माना जाता है, और यदि दरवाजा बेल्जियम की तरफ है, तो वह बेल्जियम का नागरिक कहलाता है. सीमा रेखा की पहचान के लिए नीदरलैंड की तरफ 'NL' और बेल्जियम की तरफ 'B' अक्षर लिखे गए हैं.
यदि किसी मकान का मुख्य दरवाजा नीदरलैंड की सीमा की तरफ खुलता है, तो वह घर नीदरलैंड का हिस्सा माना जाता है, और यदि दरवाजा बेल्जियम की तरफ है, तो वह बेल्जियम का नागरिक कहलाता है. सीमा रेखा की पहचान के लिए नीदरलैंड की तरफ 'NL' और बेल्जियम की तरफ 'B' अक्षर लिखे गए हैं.
Published at : 01 Nov 2026 05:36 PM (IST)
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