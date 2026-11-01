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Dual Nation City: दो देशों के बीच बंटा हुआ है यह शहर, जानें क्यों है ऐसा?
Dual Nation City: यूरोप में बसा एक शहर दो देशों के बीच बंटा है, जहां घर के दरवाजे और बेड से देशों की सीमाएं तय होती हैं. यहां की सरहद का आलम यह है कि कई मकानों, दुकानों के अंदर से भी सीमा गुजरती है.
Dual Nation City: दुनियाभर के देशों में पक्की सीमाएं और सेनाएं सरहदों की सुरक्षा करती हैं, लेकिन यूरोप महाद्वीप में एक ऐसा अद्भुत और अनोखा शहर बसा है जो किसी फिल्मी कहानी सा लगता है. इस अनूठे शहर का आधा हिस्सा एक देश में तो दूसरा हिस्सा दूसरे देश की सीमा के भीतर आता है. यहां रहने वाले लोग एक पल में बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं. लोगों के घरों के बीचों-बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा गुजरती है, जिसके कारण कई घरों का बेडरूम एक मुल्क में तो लिविंग रूम दूसरे मुल्क में पड़ता है.
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