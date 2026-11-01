दोनों देशों के बीच बंटे होने के कारण इस इलाके में सब कुछ दोहरी व्यवस्था के तहत चलता है. शहर के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग पुलिस यूनिट काम करती हैं, प्रार्थना के लिए दो भव्य चर्च बने हुए हैं, तथा प्रशासन चलाने के लिए दो अलग पोस्ट ऑफिस और दो टाउन हॉल भी मौजूद हैं.