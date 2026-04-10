जमीन के अंदर कितने समय में बनकर तैयार होता है कच्चा तेल? जानें धरती के ‘काले सोने’ का रहस्य

कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल असल में प्रकृति का वह उपहार है जिसे तैयार होने में 10 लाख से लेकर 10 करोड़ साल तक का लंबा समय लग जाता है. यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे एक जीवाश्म ईंधन माना जाता है क्योंकि यह मृत जीवों के अवशेषों से बनता है.