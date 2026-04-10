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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजमीन के अंदर कितने समय में बनकर तैयार होता है कच्चा तेल? जानें धरती के ‘काले सोने’ का रहस्य

जमीन के अंदर कितने समय में बनकर तैयार होता है कच्चा तेल? जानें धरती के ‘काले सोने’ का रहस्य

कच्चा तेल बनने की कहानी करोड़ों साल पुरानी है. जमीन और समुद्र की गहराइयों में दबे ये अवशेष जब भारी दबाव और एक निश्चित तापमान के संपर्क में आते हैं तब इसकी शुरुआत होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 Apr 2026 08:24 AM (IST)
कच्चा तेल बनने की कहानी करोड़ों साल पुरानी है. जमीन और समुद्र की गहराइयों में दबे ये अवशेष जब भारी दबाव और एक निश्चित तापमान के संपर्क में आते हैं तब इसकी शुरुआत होती है.

हजारों फीट नीचे गहराइयों में छिपा 'काला सोना' यानी कच्चा तेल रातों-रात बनकर तैयार नहीं होता. हम आज जिस पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बनने की शुरुआत तब हुई होगी, जब धरती पर इंसानों का नामोनिशान भी नहीं था. यह प्रकृति की एक ऐसी जटिल और बेहद धीमी रसोई है, जहां मृत समुद्री जीवों और पेड़-पौधों को ईंधन में बदलने के लिए लाखों सालों का धैर्य और जबरदस्त भूगर्भीय दबाव काम करता है.

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कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल असल में प्रकृति का वह उपहार है जिसे तैयार होने में 10 लाख से लेकर 10 करोड़ साल तक का लंबा समय लग जाता है. यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे एक जीवाश्म ईंधन माना जाता है क्योंकि यह मृत जीवों के अवशेषों से बनता है.
कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल असल में प्रकृति का वह उपहार है जिसे तैयार होने में 10 लाख से लेकर 10 करोड़ साल तक का लंबा समय लग जाता है. यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे एक जीवाश्म ईंधन माना जाता है क्योंकि यह मृत जीवों के अवशेषों से बनता है.
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जब समुद्र के सूक्ष्म जीव और वनस्पति मरकर तलहटी में जमा हो जाते हैं, तो उनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ती जाती हैं. समय के साथ ये परतें चट्टानों का रूप ले लेती हैं और फिर शुरू होता है कुदरत का असली करिश्मा.
जब समुद्र के सूक्ष्म जीव और वनस्पति मरकर तलहटी में जमा हो जाते हैं, तो उनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ती जाती हैं. समय के साथ ये परतें चट्टानों का रूप ले लेती हैं और फिर शुरू होता है कुदरत का असली करिश्मा.
Published at : 10 Apr 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Crude Oil Formation Process Crude Oil Temperature

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