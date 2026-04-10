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जमीन के अंदर कितने समय में बनकर तैयार होता है कच्चा तेल? जानें धरती के ‘काले सोने’ का रहस्य
कच्चा तेल बनने की कहानी करोड़ों साल पुरानी है. जमीन और समुद्र की गहराइयों में दबे ये अवशेष जब भारी दबाव और एक निश्चित तापमान के संपर्क में आते हैं तब इसकी शुरुआत होती है.
हजारों फीट नीचे गहराइयों में छिपा 'काला सोना' यानी कच्चा तेल रातों-रात बनकर तैयार नहीं होता. हम आज जिस पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बनने की शुरुआत तब हुई होगी, जब धरती पर इंसानों का नामोनिशान भी नहीं था. यह प्रकृति की एक ऐसी जटिल और बेहद धीमी रसोई है, जहां मृत समुद्री जीवों और पेड़-पौधों को ईंधन में बदलने के लिए लाखों सालों का धैर्य और जबरदस्त भूगर्भीय दबाव काम करता है.
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Published at : 10 Apr 2026 08:24 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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